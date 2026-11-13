13-11-2026 Telangana News Today Live Updates : బెట్టింగ్ యాప్స్ ముసుగులో చైనాకు రూ.2,700 కోట్లు తరలింపు
Published : November 13, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 7:02 AM IST
13-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రేపు హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్లో గిగ్ వర్కర్ల బహిరంగ సభ
రేపు హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్లో గిగ్ వర్కర్ల బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు. సభకు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్గాంధీ హాజరుకానున్నారు. సభ ప్రాంగణాన్ని మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వివేక్ పరిశీలించినున్నారు. సభకు ముందు మాదాపూర్ శిల్పకళా వేదిక నుంచి హెచ్ఐసీసీ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. రేపు ప్రభుత్వం అములు చేయనున్న సంక్షేమ పథకాలను రాహుల్గాంధీ ప్రారంభించనున్నారు.
నాగర్కర్నూల్: నీటిపారుదల శాఖ డీఈఈ వద్ద భారీగా అక్రమాస్తులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా నీటిపారుదల శాఖ డీఈఈ వద్ద భారీగా అక్రమాస్తులు ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. డీఈఈ సత్యనారాయణ వద్ద ఆదాయానికి మించి ఆస్తులున్నట్లు తొలుత గుర్తించారు. అనంతరం ఏసీబీ అధికారులు 10 ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. డీఈఈ సత్యనారాయణ పేరిట 9 ఓపెన్ ప్లాట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. డీఈఈ సత్యనారాయణకు సుమారు రూ.7 కోట్ల విలువైన విల్లాలు ఉన్నట్లు తేలింది. కర్మన్ఘాట్లో 3 బీహెచ్కే, నాగోల్లో 2 బీహెచ్కే ఫ్లాట్లు గుర్తించారు. ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం సత్యనారాయణ ఆస్తుల విలువ రూ.5 కోట్ల నుంచి రూ.6 కోట్లు.
బెట్టింగ్ యాప్స్ ముసుగులో చైనాకు రూ.2,700 కోట్లు తరలింపు
బెట్టింగ్ యాప్స్ ముసుగులో చైనాకు గత మూడేళ్లలో రూ.2,700 కోట్లు బదిలీ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన మూడు కంపెనీలకు రూ.270 కోట్ల కమిషన్ అందినట్లు సమాచారం. చైనా బెట్టింగ్ యాప్స్కు ప్లాట్ఫామ్లుగా హైదరాబాద్ కంపెనీలు దందా సాగిస్తున్నట్లు తెలిసింది. యూపీఐ ద్వారా వసూలైన డబ్బును 'క్రిప్టో'గా మార్చి తరలిస్తున్నారు. రంగంలోకి దిగిన దిల్లీ ఐటీ శాఖ జాతీయస్థాయిలో విచారణ చేపట్టింది. గుజరాత్లోని ప్రైవేటు బ్యాంకుల ద్వారా అక్రమ లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించింది.
అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఆయన కుమార్తె హర్షితలను చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులు
అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఆయన కుమార్తె హర్షితలను చంపేస్తామంటూ బెదిరింపులొచ్చాయి. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరుతో బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నవంబరు 6న ఆప్ ఎమ్మెల్యే జర్నైల్ సింగ్కు వాట్సాప్లో బెదిరింపులొచ్చాయి. రూ. 7 కోట్లు ఇవ్వకపోతే కేజ్రీవాల్, ఆయన కుమార్తెను చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత బీఎన్ఎస్, ఐటీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. బీజేపీతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలిందని పంజాబ్ ఆప్ నేతలు ఆరోపించారు. ఇలాంటి బెదిరింపులకు ఆప్ నేతలు భయపడబోరని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్ సీపీగా అపురూపమైన ప్రయాణం చేశాను : సజ్జనర్
హైదరాబాద్ సీపీగా ఏడాది కాలం అపురూపమైన ప్రయాణం చేశానని సజ్జనర్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ సీపీగా అవకాశం కల్పించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నూతన సీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న మహేష్ భగవత్కు అభినందనలు తెలిపారు. నగర ప్రజలు, పోలీస్ వ్యవస్థ చూపిన ప్రేమాభిమానాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనివని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ ప్రశాంతంగా అన్ని పండుగలు జరుపుకోవడం ఆనందాన్నిచ్చిందన్నారు. ఆహార కల్తీపై ఉక్కుపాదం, హెచ్-ఫాస్ట్ ద్వారా భారీ ఎత్తున కల్తీ ఆహారం సీజ్ చేశామని గుర్తు చేశారు. సైబర్ నేరాల కట్టడికి దేశవ్యాప్తంగా ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్కు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. హైదరాబాద్ పోలీసుల సూచనలను స్వీకరించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశంసించిందన్నారు. కేసుల దర్యాప్తు వేగవంతానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ మానిటరింగ్ సెల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నామన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులతో డే విత్ సీపీ కార్యక్రమం చేపట్టామని, దశాబ్దాల ట్రాఫిక్ సమస్యకు పరిష్కారంగా కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్వే అమలు చేశామని గుర్తు చేసుకున్నారు. మహిళల భద్రత కోసం స్పందన వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చామని పేర్కొన్నారు. పోలీస్ కుటుంబం, ఉన్నతాధికారుల సహకారం జ్ఞాపకాలతో హైదరాబాద్ సీపీగా సెలవు తీసుకుంటున్నానని సజ్జనర్ తెలిపారు.
నేటి నుంచి కర్ణాటక, గుజరాత్లో మోదీ పర్యటన
నేటి నుంచి కర్ణాటక, గుజరాత్లో రెండు రోజులపాటు ప్రధాని మోదీ పర్యటించనున్నారు. నేడు బెంగళూరులో రూ. 15,600 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 'ప్రశాంతి కుటీరం' స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో మోదీ పాల్గొననున్నారు. నూతన మెట్రో రైలు జెండా ఊపీ బెంగళూరు వరకు అందులో ప్రయాణించనున్నారు. మైసూరులోని భారత్ వన్లో 'కాస్మోస్-మైసూరు ప్లానిటోరియం'ను ప్రారంభించనున్నారు.
హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో ఇవాళ్టి నుంచి భారత్ సమ్మిట్
హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో ఇవాళ్టి నుంచి భారత్ సమ్మిట్ ప్రారంభం కానుంది. హైటెక్స్లో రెండు రోజుల పాటు భారత్ సమ్మిట్ జరగనుంది. మొత్తం 8 ప్యానెల్ చర్చలు, ఓ ప్రత్యేక ప్లీనరీ నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ పేరుతో ప్రత్యేక చర్చ చేపట్టనున్నారు. తెలంగాణ భవిష్యత్తు అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆర్థికన్యాయంపై చర్చించనున్నారు. సంక్షేమ విధానాలు, యువత, క్రీడలు, సంస్కృతి, ఎన్నికల సమగ్రతపై చర్చ జరపనున్నారు. ఈ సమ్మిట్కు 70దేశాల నుంచి వెయ్యి మందికిపైగా ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. వివిధ దేశాలకు చెందిన రాజకీయ నేతలు, ఆర్థికవేత్తలు అభిప్రాయాలు పంచుకోనున్నారు.