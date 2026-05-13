13-05-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్ : రూ.10 వేల కోసం వ్యక్తిని హత్య చేసిన మహిళ, మరో వ్యక్తి
ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే కోర్టుకు కవిత హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. రైల్ రోకో కేసులో కల్వకుంట్ల కవితకు నిన్న సమన్లు జారీ అయ్యాయి. నేడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే కోర్టుకు హాజరుకావాలని కవితకు రైల్వే కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రైల్ రోకో చేసిన కల్వకుంట్ల కవితతో పాటు మరో 12 మందిపై కేసులు నమోదు అయ్యాయి. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో కల్వకుంట్ల కవిత రైల్ రోకో చేశారు.
హైదరాబాద్ రూ.10 వేల కోసం వ్యక్తిని హత్య చేసిన మహిళ, మరో వ్యక్తి మద్యం మత్తులో, మహిళా వ్యామోహంతో కేశవులు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. ఇద్దరు నిందితులను షాద్నగర్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్లో ఈ నెల 9న షాద్నగర్ శివారులో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేశవులు వద్ద ఉన్న రూ.10 వేలు కాజేయాలని మద్యం షాప్ వద్ద బజారన్న పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ మహళను ఆశ చూపి వీర్లపల్లి రోడ్డులోని ఓ వెంటర్లోకి బజారన్నను తీసుకెళ్లారు. కేశవులను చంపితే మరో రూ.వెయ్యి ఇస్తానని చెప్పడంతో మహిళ సహకరించింది. ఈ మేరకు కేశవులను బండరాయితో కొట్టి చంపి బజారన్న, మహిళ పరారైయ్యారు.