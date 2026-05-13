13th May 2026 News Today AP Live News Updates: విజయవాడ న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో దారుణం - యువకుడి దారుణ హత్య

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:59 AM IST

Updated : May 13, 2026 at 8:21 AM IST

13th May 2026 News Today AP Live News Updates : నాపరాయి, బీరు సీసాలతో కొట్టి చంపిన దుండగులు

8:17 AM, 13 May 2026 (IST)

విజయవాడ న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో దారుణం - యువకుడి దారుణ హత్య

విజయవాడ న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో దారుణం జరిగింది. నగరంలోని రాణిగారితోటకు చెందిన మీసాల కుమార్​ అలియాస్​ కృపారావు(30)ని గుర్తి తెలియని వ్యక్తులు నాపరాయి, బీరు సీసాలతో కొట్టి హత్య చేశారు. పెయింటింగ్‌ పనిచేస్తూ రాణిగారితోటలో ఉంటున్న కుమార్‌కు ఐదేళ్ల క్రితం మౌనికతో వివాహం జరిగింది. న్యూరాజరాజేశ్వరిపేటలోని కేజీఎఫ్‌ అపార్టుమెంట్స్‌ వద్ద రాత్రి కుమార్‌పై దాడి జరిగింది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని కుమార్​ని ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా దారిలోనే మృతి చెందాడు. హత్య కేసులో ముగ్గురు అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. పాత గొడవలే హత్యకు కారణమని ప్రాథమికంగా పోలీసుల నిర్ధారించారు.

8:15 AM, 13 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: జవహర్‌నగర్‌లో రెచ్చిపోయిన మరో నేపాలీ ముఠా

హైదరాబాద్‌: జవహర్‌నగర్‌లో మరో నేపాలీ ముఠా రెచ్చిపోయింది. నగరంలోని గోల్ఫ్‌ ఎన్‌క్లేవ్‌లో దంపతులను కట్టేసి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. నేపాలీ ముఠా 13 రోజుల క్రితమే ఇంట్లో పనిమనుషులుగా చేరారు. ఈనెల 11న దంపతులకు మత్తు మందు ఇచ్చి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. 60 తులాల బంగారం, వెండి, రూ.30 వేల నగదును ఎత్తుకెళ్లారు. సీసీ కెమెరాలు ధ్వంసం చేసి వారు పరారయ్యారు.

8:14 AM, 13 May 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి కందుల దుర్గేష్

తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాయలసీమను ఆధ్యాత్మిక హబ్‌తోపాటు పర్యాటక హబ్‌గా తయారుచేస్తామని, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం నేతృత్వంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని అన్నారు. విశాఖ, తిరుపతిని ఐకానిక్ హబ్‌గా తయారు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తామని అన్నారు.

8:13 AM, 13 May 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 14 గంటలు పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి భక్తులు ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 80,389 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.50 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 32,213 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:57 AM, 13 May 2026 (IST)

రాజధాని అమరావతిలో నేడు సీఎం పర్యటన

నేడు రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - మంగళగిరి మండలం నిడమర్రు వద్ద కిమ్స్ ఆస్పత్రి భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం - బైసర్ స్కిల్ వర్సిటీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు - కిమ్స్ ఆస్పత్రి, స్కిల్ వర్సిటీకి 23 ఎకరాలు కేటాయించిన సీఆర్‌డీఏ - రెండేళ్లలో ప్రజలకు ఆధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తామన్న కిమ్స్ అధికారులు

