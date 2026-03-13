ETV Bharat / state

13-03-2026 Telangana News Today Live Updates : మూసీ పునరుజ్జీవనంపై నేడు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రజంటేషన్‌

TELANGANA LATEST UPDATES
TELANGANA LATEST UPDATES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 6:40 AM IST

Choose ETV Bharat

13-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:36 AM, 13 Mar 2026 (IST)

మూసీ ప్రాజెక్టుపై అనుమానాలు, సందేహాలు నివృత్తి చేయనున్న సీఎం

  • మూసీ పునరుజ్జీవనంపై నేడు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రజంటేషన్‌
  • తాజ్ కృష్ణ హోటల్‌ వేదికగా మూసీ ఆవశ్యకత, కార్యాచరణ వివరించనున్న సీఎం
  • మూసీ ప్రాజెక్టుపై అనుమానాలు, సందేహాలు నివృత్తి చేయనున్న సీఎం
  • సీఎం ప్రజంటేషన్‌కు హాజరుకానున్న రాజకీయ పార్టీలు, మేధావులు
  • ప్రజంటేషన్‌కు హాజరుకానున్న పర్యావరణవేత్తలు, వాణిజ్య సంస్థల ప్రతినిధులు

6:36 AM, 13 Mar 2026 (IST)

అగ్నిమాపక శాఖ, ట్రాఫిక్‌ సమన్వయంతో ప్రమాదాన్ని తగ్గించాం: బాలానగర్‌ ఏసీపీ

  • రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం అందింది: బాలానగర్‌ ఏసీపీ
  • అగ్నిమాపక శాఖ, ట్రాఫిక్‌ సమన్వయంతో ప్రమాదాన్ని తగ్గించాం: బాలానగర్‌ ఏసీపీ
  • మంటలు ఇతర దుకాణాలకు వ్యాపించకుండా కట్టడి చేశాం: బాలానగర్‌ ఏసీపీ
  • అగ్నిప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదు: బాలానగర్‌ ఏసీపీ
  • అగ్నిప్రమాదంలో ఆస్తినష్టం అంచనా వేస్తున్నాం: బాలానగర్‌ ఏసీపీ

6:35 AM, 13 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ చందానగర్‌లో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం

  • హైదరాబాద్‌ చందానగర్‌లో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
  • అను ఫర్నీచర్ దుకాణంలో భారీగా చెలరేగిన మంటలు
  • ఆరు ఫైర్ వెహికల్స్, పది వాటర్ ట్యాంకర్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది
  • అగ్నిప్రమాదంలో ఫర్నీచర్ దుకాణంలో కాలిబుడిదైన సామగ్రి
  • షోరూమ్‌లో భారీస్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించినట్లు సమాచారం
  • షోరూమ్‌ పక్కన నిర్మాణంలో ఉన్న భవనానికి వ్యాపించిన మంటలు
  • అగ్నిప్రమాద ఘటనపై వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు

TAGGED:

TELANGANA LATEST NEWS
TELANGANA NEWS TODAY LIVE
తెలంగాణ తాజా సమాచారం
TELANGANA LATEST UPDATES
TELANGANA LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.