13-03-2026 Telangana News Today Live Updates : మూసీ పునరుజ్జీవనంపై నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రజంటేషన్
TELANGANA LATEST UPDATES (ETV Bharat)
13-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
మూసీ ప్రాజెక్టుపై అనుమానాలు, సందేహాలు నివృత్తి చేయనున్న సీఎం
- మూసీ పునరుజ్జీవనంపై నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రజంటేషన్
- తాజ్ కృష్ణ హోటల్ వేదికగా మూసీ ఆవశ్యకత, కార్యాచరణ వివరించనున్న సీఎం
- మూసీ ప్రాజెక్టుపై అనుమానాలు, సందేహాలు నివృత్తి చేయనున్న సీఎం
- సీఎం ప్రజంటేషన్కు హాజరుకానున్న రాజకీయ పార్టీలు, మేధావులు
- ప్రజంటేషన్కు హాజరుకానున్న పర్యావరణవేత్తలు, వాణిజ్య సంస్థల ప్రతినిధులు
అగ్నిమాపక శాఖ, ట్రాఫిక్ సమన్వయంతో ప్రమాదాన్ని తగ్గించాం: బాలానగర్ ఏసీపీ
- రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం అందింది: బాలానగర్ ఏసీపీ
- అగ్నిమాపక శాఖ, ట్రాఫిక్ సమన్వయంతో ప్రమాదాన్ని తగ్గించాం: బాలానగర్ ఏసీపీ
- మంటలు ఇతర దుకాణాలకు వ్యాపించకుండా కట్టడి చేశాం: బాలానగర్ ఏసీపీ
- అగ్నిప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదు: బాలానగర్ ఏసీపీ
- అగ్నిప్రమాదంలో ఆస్తినష్టం అంచనా వేస్తున్నాం: బాలానగర్ ఏసీపీ
హైదరాబాద్ చందానగర్లో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- హైదరాబాద్ చందానగర్లో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
- అను ఫర్నీచర్ దుకాణంలో భారీగా చెలరేగిన మంటలు
- ఆరు ఫైర్ వెహికల్స్, పది వాటర్ ట్యాంకర్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది
- అగ్నిప్రమాదంలో ఫర్నీచర్ దుకాణంలో కాలిబుడిదైన సామగ్రి
- షోరూమ్లో భారీస్థాయిలో ఆస్తినష్టం సంభవించినట్లు సమాచారం
- షోరూమ్ పక్కన నిర్మాణంలో ఉన్న భవనానికి వ్యాపించిన మంటలు
- అగ్నిప్రమాద ఘటనపై వివరాలు సేకరిస్తున్న పోలీసులు