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13-06-2026 Telangana News Today Live Updates : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 6:55 AM IST

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Updated : June 13, 2026 at 8:09 AM IST

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13-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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8:06 AM, 13 Jun 2026 (IST)

ఇవాళ్టి నుంచి ప్రధాని మోదీ ఫ్రాన్స్ పర్యటన

ప్రధాని మోదీ ఇవాళ్టి నుంచి ఫ్రాన్స్​లో పర్యటించనున్నారు. రక్షణ ఒప్పందాలే లక్ష్యంగా ప్రధాని మోదీ ఫ్రాన్స్ పర్యటన కొనసాగనుంది. ఫ్రాన్స్‌తో పాటు స్లొవేకియాలోనూ పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ, జీ7కు సంబంధించిన సదస్సుల్లోనూ పాల్గొననున్నారు.

8:04 AM, 13 Jun 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్ట్​మెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 74,636 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.4.64 కోట్లు వచ్చింది.

6:44 AM, 13 Jun 2026 (IST)

దుండిగల్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ అకాడమీలో నేడు గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్

దుండిగల్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ అకాడమీలో నేడు గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్‌కు రివ్యూయింగ్ ఆఫీసర్‌గా రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ హాజరుకానున్నారు. తొలి ఎన్‌డీఏ మహిళా క్యాడెట్ల కమిషనింగ్‌కు ఎయిర్‌ఫోర్స్ అకాడమీ వేదికకానుంది. సుఖోయ్, సూర్యకిరణ్, సారంగ్ విన్యాసాలతో వేడుకను ఆకట్టుకోనున్నారు. ఎయిర్‌ఫోర్స్ అకాడమీలో ఎయిర్‌చీఫ్ మార్షల్ ఎ.పి.సింగ్‌ నేతృత్వంలో ఫ్లైపాస్ట్, ఎయిర్‌ఫోర్స్, నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ ట్రైనీలకు వింగ్స్, బ్రెవెట్స్ అందజేయనున్నారు. అలాగే వియత్నాం ట్రైనీలకూ శిక్షణ పూర్తి ధ్రువపత్రాల ప్రదానం చేయనున్నారు. మెరిట్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన క్యాడెట్లకు 'ప్రెసిడెంట్స్ ప్లాక్‌' అవార్డులు ఇవ్వనున్నారు. పరేడ్ ప్రారంభంలో ఆకాష్‌గంగా, ఎయిర్ వారియర్ డ్రిల్ టీమ్ విన్యాసాలు ప్రదర్శించనున్నారు.

6:41 AM, 13 Jun 2026 (IST)

ఇవాళ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ రానున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఇవాళ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (CM Revanth Reddy) రానున్నారు. సీఎం వస్తున్న విమానాన్ని సిబ్బంది నిన్న బెంగళూరు మళ్లించారు. దిల్లీ నుంచి శంషాబాద్‌ వస్తున్న విమానం బెంగళూరుకు మళ్లించారు. ప్రతికూల వాతావరణం వల్ల నిన్న బెంగళూరులోనే సీఎం బస చేశారు. రేవంత్​రెడ్డి వెంట వేంనరేందర్‌రెడ్డి, రోహిణ్‌రెడ్డి ఉన్నారు.

6:38 AM, 13 Jun 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: ఆకులమైలారంలో టిప్పర్‌ ఢీకొని మహిళ మృతి

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆకులమైలారంలో టిప్పర్‌ బైక్​ను ఢీకొట్టడంతో మహిళ మృతిచెందింది. టిప్పర్ ఢీకొని బైక్‌పై ఉన్న మరో వ్యక్తి అఖిల్‌కు తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Last Updated : June 13, 2026 at 8:09 AM IST

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