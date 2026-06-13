13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదంపై చర్యలు - 22 మంది కార్మికులు, అధికారులకు నోటీసులు జారీ
13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదంపై చర్యలు మెుదలుపెట్టిన ఆర్ఐయన్ఎల్ -22 మంది కార్మికులు, అధికారులకు నోటీసులు జారీ చేసిన ఆర్ఐయన్ఎల్
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విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదంపై ఆర్ఐయన్ఎల్ చర్యలు
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదంపై ఆర్ఐయన్ఎల్ తక్షణమే చర్యలు ప్రారంభించింది. 22 మంది కార్మికులకు, అధికారులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరణను అందించాలని ఆర్ఐయన్ఎల్ కోరుతూ దీనిపై స్పష్టమైన నివేదిక సమర్పించాలని సూచించింది.