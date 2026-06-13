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13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ ప్రమాదంపై చర్యలు - 22 మంది కార్మికులు, అధికారులకు నోటీసులు జారీ

13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:57 AM IST

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13th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ ప్రమాదంపై చర్యలు మెుదలుపెట్టిన ఆర్‌ఐయన్‌ఎల్ -22 మంది కార్మికులు, అధికారులకు నోటీసులు జారీ చేసిన ఆర్‌ఐయన్‌ఎల్

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6:38 AM, 13 Jun 2026 (IST)

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ ప్రమాదంపై ఆర్‌ఐయన్‌ఎల్ చర్యలు

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ ప్రమాదంపై ఆర్‌ఐయన్‌ఎల్ తక్షణమే చర్యలు ప్రారంభించింది. 22 మంది కార్మికులకు, అధికారులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరణను అందించాలని ఆర్‌ఐయన్‌ఎల్ కోరుతూ దీనిపై స్పష్టమైన నివేదిక సమర్పించాలని సూచించింది.

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