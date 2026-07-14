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14h news today ap live news updates: రాష్ట్రంలో చివరి అంకానికి చేరుకున్న సర్‌ ప్రక్రియ

13th July 2026 News Today AP
13th July 2026 News Today AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:13 AM IST

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13th July 2026 News Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఓటరు ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది.

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7:03 AM, 14 Jul 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో చివరి అంకానికి చేరుకున్న సర్‌ ప్రక్రియ

రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఓటరు ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను బీఎల్‌వోలకు ఇవ్వడానికి నేడే ఆఖరు రోజు. ఇప్పటివరకు పత్రాలు ఇవ్వని వారు వెంటనే సమర్పించాలని అధికారులు సూచించారు. లేకపోతే ముసాయిదా జాబితాలో ఓటరు పేరు ఉండదని స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 21న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముసాయిదా జాబితా విడుదల కానుంది. అయితే పత్రాల స్వీకరణ, డిజిటైజేషన్‌కు మరో 10 రోజుల గడువు పెంచాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్‌యాదవ్ ఈసీకి లేఖ రాశారు. కానీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుంచి ఆ లేఖకు ఇంతవరకు ఎలాంటి అనుమతి రాలేదు.

7:03 AM, 14 Jul 2026 (IST)

నేడు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి భేటీ

తిరుమలలో నేడు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరగనుంది. ఛైర్మన్ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ భేటీలో 62 అంశాలపై చర్చిస్తారు. ఒంటిమిట్టలో వంద గదుల నిర్మాణం, కాంట్రాక్టు కార్మికుల జీతాలపై చర్చిస్తారు. కుమారధార-పసుపుధార మధ్య డబుల్ లైన్ బ్రిడ్జి, తాతయ్య గంగమ్మ ఆలయాల అభివృద్ధి, విజిలెన్స్‌లో సిబ్బంది నియామకంపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. టీబీసీ, ఏటీసీలో పాత కాటేజీల తొలగింపు, వేదపారాయణదారుల నియామకంలో తెలుగువారికి ప్రాధాన్యత, హెచ్‌డీపీపీ కళాకారుల రెమ్యునరేషన్ పెంపుపై కూడా ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.

6:55 AM, 14 Jul 2026 (IST)

నేడు శ్రీవారి కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నేడు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం జరగనుంది. ఈ నెల 17న ఆణివార ఆస్థానం సందర్భంగా ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. టీటీడీ ఏడాదికి నాలుగుసార్లు ఈ ఆలయ శుద్ధిని నిర్వహిస్తుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి, ఉగాది పర్వదినాలకు ముందు వచ్చే మంగళవారం రోజున దీన్ని నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు వచ్చే మంగళవారం కూడా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

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