13th july 2026 news today ap live news updates telugu breaking news : నేడు తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
13th July 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త గేట్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించనున్న సీఎం. ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల పనులు ప్రారంభం. కాటన్ బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల పనులు ప్రారంభించనున్న సీఎం. 117 పాత వరద గేట్లను మార్చి వాటి స్థానంలో కొత్త వాటికి పనులు ప్రారంభం.
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నేడు తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త గేట్ల నిర్మాణ పనులను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. 117 పాత వరద గేట్లను మార్చి వాటి స్థానంలో కొత్త వాటి పనులను ప్రారంభించనున్నారు. కొత్త గేట్లు పనుల కోసం రూ.152.95 కోట్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. పిచ్చుకలంకలో రైతులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశంకానున్నారు. అనంతరం పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం పరిశీలించనున్నారు. ప్రధాన డ్యాం, విద్యుత్కేంద్రం నిర్మాణ పనులను పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించనున్నారు.