ETV Bharat / state

13th july 2026 news today ap live news updates telugu breaking news : నేడు తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

13th July 2026 News Today AP Live News Updates
13th July 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:22 AM IST

Choose ETV Bharat

13th July 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త గేట్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించనున్న సీఎం. ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల పనులు ప్రారంభం. కాటన్ బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల పనులు ప్రారంభించనున్న సీఎం. 117 పాత వరద గేట్లను మార్చి వాటి స్థానంలో కొత్త వాటికి పనులు ప్రారంభం.

LIVE FEED

6:38 AM, 13 Jul 2026 (IST)

నేడు తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు తూర్పు గోదావరి కోనసీమ జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త గేట్ల నిర్మాణ పనులను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. 117 పాత వరద గేట్లను మార్చి వాటి స్థానంలో కొత్త వాటి పనులను ప్రారంభించనున్నారు. కొత్త గేట్లు పనుల కోసం రూ.152.95 కోట్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. పిచ్చుకలంకలో రైతులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశంకానున్నారు. అనంతరం పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం పరిశీలించనున్నారు. ప్రధాన డ్యాం, విద్యుత్కేంద్రం నిర్మాణ పనులను పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించనున్నారు.

TAGGED:

TELUGU BREAKING NEWS
JULY 13TH 2026 AP NEWS
AP LIVE UPDATES
AP LIVE NEWS UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.