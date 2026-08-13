13-08-2026 Telangana News Today Live Updates : వివాహితను హత్య చేసి, నిప్పంటించి పరారైన ప్రియుడు
Published : August 13, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 7:29 AM IST
13-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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వివాహితను హత్య చేసి, నిప్పంటించి పరారైన ప్రియుడు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండలం కొట్ర గ్రామంలో వివాహిత దారుణహత్యకు గురయ్యారు. వివాహిత అనూష(22)ను ఆమె ప్రియుడు హత్య చేసి, అనంతరం నిప్పంటించాడు. అనంతరం అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు.
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల నిర్మాణానికి నేడు భూమిపూజ
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల నిర్మాణానికి నేడు భూమిపూజ కార్యక్రమం చేయనున్నారు. కేపీహెచ్బీ కాలనీలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్లకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 16 నియోజకవర్గాల్లో రూ.807.40 కోట్లతో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తులకు ఈనెల 15 వరకు గడువు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై నేడు పార్టీ నేతలతో కేటీఆర్ సమావేశం
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై నేడు పార్టీ నేతలతో కేటీఆర్ సమావేశం కానున్నారు. హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పలువురు అధికారులతో కేటీఆర్ సమావేశం కానున్నారు. రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, నల్గొండ, మెదక్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల నాయకులతో ఉదయం కేటీఆర్ సమావేశం కాగా, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నాయకులతో మధ్యాహ్నం కేటీఆర్ భేటీ కానున్నారు.
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా పడింది. తిరిగి సోమవారానికి వాయిదా వేసినట్లు కేఆర్ఎంబీ తెలిపారు.
మహబూబాబాద్లోని ఇండియన్ బ్యాంక్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చేతివాటం
మహబూబాబాద్లోని ఇండియన్ బ్యాంక్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చేతివాటానికి పాల్పడ్డారు. ఖాతాదారులు తనఖా పెట్టి బంగారాన్ని లోన్లు తీసుకుని అసిస్టెంట్ మేనేజర్ సొంత అవసరాలకు వాడుకున్నారు. అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చోరీ నెలవారీ తనిఖీలో బయట పడింది. సుమారు 700 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు కనిపించట్లేదని ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ మహబూబాబాద్ పోలీసులకు ఇం ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇండియన్ బ్యాంక్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
బీసీ మహిళలకు ఉచిత కుట్టు మిషన్ల పథకం నేడు ప్రారంభం
బీసీ మహిళలకు ఉచిత కుట్టు మిషన్ల పథకం నేడు ప్రారంభం కానుంది. సచివాలయంలో ప్రారంభించనున్న బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి పొన్నం సచివాలయంలో ప్రారంభించనున్నారు. బీసీ మహిళలకు నియోజకవర్గానికి వెయ్యి ఆటోమేటిక్ కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. నేడు విధివిధానాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రభుత్వం వెల్లడించనుంది.
బర్త్ టూరిజంపై అమెరికా ఉక్కుపాదం
బర్త్ టూరిజంపై అమెరికా ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. పిల్లలను కనడానికే అమెరికాకు వచ్చే వారిని ట్రంప్ సర్కార్ నియంత్రిస్తోంది. అమెరికాలో గత నెలలో 9వ నెల గర్భంతో అమెరికాకు వచ్చిన 600 మంది వీసాలు రద్దు చేసింది. బర్త్ టూరిజం నిరోధక టాస్క్ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో వీసాలను పరిశీలించి రద్దు చేసింది. అమెరికా పౌరసత్వం అమ్మకానికి లేదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో తెలిపారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మం. కొట్ర గ్రామంలో దారుణహత్య
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మం. కొట్ర గ్రామంలో దారుణహత్య జరిగింది. వివాహిత మహిళ అనూష(22)ను హత్య చేసి నిప్పంటించి దహనం చేశారు.