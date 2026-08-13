13th August 2026 Live Updates Today: జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 26,939 క్యూసెక్కుల వరద
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 7:50 AM IST
13th August 2026 Live Updates Today : శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రస్తుతం 26,939 క్యూసెక్కుల వరద నీరు శ్రీశైలానికి వస్తోంది.
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జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 26,939 క్యూసెక్కుల వరద
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రస్తుతం 26,939 క్యూసెక్కుల వరద నీరు శ్రీశైలానికి వస్తోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 879.50 అడుగులకు చేరింది. అలాగే 215.80 టీఎంసీల పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వకు గాను, ప్రస్తుతం 185.56 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తిని కొనసాగిస్తూ, 71,176 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం భక్తులు 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. కాగా, నిన్న ఒక్కరోజే 82,800 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 27,525 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.68 కోట్లుగా నమోదైంది.
శ్రీశైలంలో నేటి నుంచి వచ్చే నెల 12 వరకు శ్రావణ మాసోత్సవాలు
శ్రీశైల క్షేత్రంలో నేటి నుంచి వచ్చే నెల 12వ తేదీ వరకు శ్రావణ మాసోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దేవస్థానం ఆర్జిత సేవల్లో పలు మార్పులు చేసింది. మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు సామూహిక, గర్భాలయ అభిషేకాలు, కుంకుమార్చనలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అయితే, శని, ఆది, సోమవారాల్లో ఈ సేవలను పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఈ మూడు రోజుల్లో కేవలం రాత్రి వేళల్లో మాత్రమే పరిమితంగా స్పర్శ దర్శనాలకు అనుమతి ఇస్తారు. ఉత్సవాల సందర్భంగా క్యూలైన్లలో భక్తులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. అలాగే, శ్రావణ మాసంలోని 2, 3, 4వ శుక్రవారాల్లో భక్తుల కోసం ఉచిత సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలను నిర్వహించనున్నారు.
సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ రెండో దశను నేడు ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా నేడు సీఎం చంద్రబాబు కీలకమైన 'ఇ-3 సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్' రెండో దశను ప్రారంభించనున్నారు. అమరావతి రవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలిచే ఈ కారిడార్ను 60 మీటర్ల వెడల్పుతో, 9 లేన్లతో, 3 దశల్లో నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం 21.77 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.1,519 కోట్లు వ్యయం చేసారు. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ-మంగళగిరి హైవేను అనుసంధానిస్తూ బకింగ్హామ్ కెనాల్పై రూ.82 కోట్లతో నిర్మించిన 478 మీటర్ల పొడవైన 4 వరుసల స్టీల్ బ్రిడ్జిని కూడా నేడు సీఎం ప్రారంభిస్తారు. అలాగే ఈ రోడ్డుకు ఆనుకుని అధికారులు, ఉద్యోగుల కోసం నిర్మించిన 9 టవర్లలోని 216 క్వార్టర్ల పనులు పూర్తికావడంతో, సీఆర్డీఏ అధికారులు వాటి తాళాలను సమర్పించనున్నారు.
నేడు కర్నూలు జిల్లాలో జగన్ పర్యటన
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నేడు కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జైలులో ఉన్న ఎమ్మెల్యే విరుపాక్షిని పరామర్శించేందుకు ఆయన వెళ్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12:30 నుంచి 1:00 గంటల మధ్య కేవలం ములాకాత్కు మాత్రమే అనుమతి ఉందని, బహిరంగ సభలు, ర్యాలీలు, రోడ్షోలకు అనుమతి లేదని కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ స్పష్టం చేశారు. ఓర్వకల్లు నుంచి జైలు వరకు కేవలం జగన్ కాన్వాయ్కు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చామని, పోలీసుశాఖ విధించిన నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని ఎస్పీ హెచ్చరించారు.
నేడు వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డే వేడుకల్లో పాల్గొననున్న పవన్ కల్యాణ్
నేడు విశాఖలోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో జరిగే వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డే వేడుకల్లో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొననున్నారు.
హత్య కేసులో బెయిల్ ఇవ్వాలన్న అనంతబాబు పిటిషన్పై నేడు విచారణ
హత్య కేసులో నిందితుడైన అనంతబాబు, మండలి సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు వీలుగా తనకు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్పై రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టులో నేడు కీలక వాదనలు జరగనున్నాయి. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న అనంతరం న్యాయస్థానం ఈ రోజు తన నిర్ణయాన్ని వెలువరించనుంది.
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశాన్ని కేఆర్ఎంబీ సోమవారానికి వాయిదా వేసింది.