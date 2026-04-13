13-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు గాయని ఆశాభోస్లే అంత్యక్రియలు

Published : April 13, 2026 at 8:22 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 8:31 AM IST
13-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
నేడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ మ్యాచ్
ఐపీఎల్లో నేడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ (SRH VS RR) మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. హైదరాబాద్లో రాత్రి 7.30కు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
కోతుల బెడద తప్పించుకోవడానికి పెట్టిన విషాహారం తిని నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి
ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండల కేంద్రంలోని ఎన్టీఆర్ కాలనీలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కోతుల బెడద నుంచి తప్పించుకోవడానికి పెట్టిన విషాహారం తిని నాలుగేళ్ల బాలుడు అశ్విన్ నందన్ దుర్మరణం చెందాడు.
వంతెన నిర్మాణానికి తీసిన గుంతలో పడి బైకర్ మృతి
వంతెన నిర్మాణానికి తీసిన గుంతలో బైకర్ పడి మృతి చెందిన ఘటన వికార్బాద్ జిల్లా యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్ కూడలి సమీపంలో చోటుచేసుకుంది. కొడంగల్-తాండూరు జాతీయరహదారిపై వంతెన నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సూచికలు లేకపోవడంతో ఓ బైకర్ వేగంగా వెళ్లి గుంతలో పడినట్లు అనుమానిస్తున్న పోలీసులు
నేడు గాయని ఆశాభోస్లే అంత్యక్రియలు
ప్రముఖ గాయని అశాభోస్లే (Asha Bhosle) అంత్యక్రియలు ఇవాళ జరగనున్నాయి. ఉదయం 11 గంటల నుంచి అభిమానుల సందర్శనార్థం స్వగృహంలో ఆమె భౌతికకాయాన్ని ఉంచుతారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ముంబయిలోని శివాజీ పార్కులో ఆశా భోస్లే అంత్యక్రియలు అధికారలాంఛనాలతో జరగనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.