13-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు గాయని ఆశాభోస్లే అంత్యక్రియలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 8:22 AM IST

Updated : April 13, 2026 at 8:31 AM IST

ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

8:31 AM, 13 Apr 2026 (IST)

నేడు సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ వర్సెస్ రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ మ్యాచ్‌

ఐపీఎల్​లో నేడు సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ (SRH VS RR) మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. హైదరాబాద్‌లో రాత్రి 7.30కు మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కానుంది.

8:28 AM, 13 Apr 2026 (IST)

కోతుల బెడద తప్పించుకోవడానికి పెట్టిన విషాహారం తిని నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి

ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండల కేంద్రంలోని ఎన్టీఆర్​ కాలనీలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కోతుల బెడద నుంచి తప్పించుకోవడానికి పెట్టిన విషాహారం తిని నాలుగేళ్ల బాలుడు అశ్విన్ నందన్ దుర్మరణం చెందాడు.

8:12 AM, 13 Apr 2026 (IST)

వంతెన నిర్మాణానికి తీసిన గుంతలో పడి బైకర్‌ మృతి

వంతెన నిర్మాణానికి తీసిన గుంతలో బైకర్​ పడి మృతి చెందిన ఘటన వికార్​బాద్ జిల్లా యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్​ కూడలి సమీపంలో చోటుచేసుకుంది. కొడంగల్-తాండూరు జాతీయరహదారిపై వంతెన నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సూచికలు లేకపోవడంతో ఓ బైకర్​ వేగంగా వెళ్లి గుంతలో పడినట్లు అనుమానిస్తున్న పోలీసులు

6:43 AM, 13 Apr 2026 (IST)

నేడు గాయని ఆశాభోస్లే అంత్యక్రియలు

ప్రముఖ గాయని అశాభోస్లే (Asha Bhosle) అంత్యక్రియలు ఇవాళ జరగనున్నాయి. ఉదయం 11 గంటల నుంచి అభిమానుల సందర్శనార్థం స్వగృహంలో ఆమె భౌతికకాయాన్ని ఉంచుతారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ముంబయిలోని శివాజీ పార్కులో ఆశా భోస్లే అంత్యక్రియలు అధికారలాంఛనాలతో జరగనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.

