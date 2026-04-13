13th April 2026 Today AP Live News Updates: ఆరేళ్ల కిందట దుండగుల దాడి - నేడు ధ్వంసమైన విగ్రహాల నిమజ్జనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 11:26 AM IST
LIVE FEED
ఉయ్యాల తాడు మెడకు చుట్టుకొని పదేళ్ల చిన్నారి మృతి
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఉయ్యాల తాడు మెడకు చుట్టుకొని పదేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందింది. అల్లూరి జిల్లా డుంబ్రిగూడ మండలం కోదంజలలో ఈ ఘటన జరిగింది.
జాతీయ రహదారిపై బీభత్సం సృష్టించిన సిమెంట్ ఫ్లై యాష్ ట్యాంకర్
కడప జిల్లాలోని 67వ జాతీయ రహదారిపై సిమెంట్ ఫ్లై యాష్తో వెళ్తున్న ట్యాంకర్ బీభత్సం సృష్టించింది. మైదుకూరు మండలం వరదాయపల్లె వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బద్వేలు వైపు నుంచి మైదుకూరు వైపునకు వస్తున్న సిమెంట్ ట్యాంకర్ ముందు వెళ్తున్న కడప ఇంజనీరింగ్ కళాశాల బస్సును ఢీకొట్టి బోల్తాపడింది. కళాశాల బస్సు విద్యుత్ స్తంభాన్ని గుద్ది రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి బోల్తాపడింది. ఈ ఘటనలో ఒక కారు స్వల్పంగా ధ్వంసమైంది. ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్తోపాటు, ట్యాంకర్ డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి.
ప్రమాద సమయంలో కళాశాల బస్సులో నలుగురు విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని కళాశాల సిబ్బంది తెలిపారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. NTR జిల్లా కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద ఈనెల 11న ఇదే తరహా ట్యాంకర్ ఆగి ఉన్న కారుపై బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో హైకోర్టు లాయర్ ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పుడు అదే తరహా ట్యాంకర్ ప్రమాదానికి కారణం అవడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
'కబడ్డీలో అక్రమాల కూత' ఈటీవీ-ఈనాడు కథనంపై స్పందించిన శాప్ ఛైర్మన్
'కబడ్డీలో అక్రమాల కూత' కథనంపై శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు స్పందించారు. క్రీడాకారుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే ఉపేక్షించమని తెలిపారు. కబడ్డీ అసోసియేషన్పై చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చాయన్నారు. ఇప్పటికే కబడ్డీ అసోసియేషన్పై క్రిమినల్ కేసు నమోదైందని గుర్తు చేశారు. ఫెడరేషన్కు, కేంద్ర క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖకు లేఖలు రాశాం అన్నారు. క్రీడాకారుల భవిష్యత్తే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం అని స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ధ్వంసమైన విగ్రహాలకు నేడు నిమజ్జనం
విజయనగరం జిల్లా రామతీర్థం ఆలయంలో ఆరేళ్ల కిందట దుండగుల దాడిలో ధ్వంసమైన రాముడి విగ్రహాన్ని నేడు నిమజ్జనం చేయనున్నారు. వైఖానస ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం సాయంత్రం 4 గంటల 48 నిమిషాలకు కోనసీమ జిల్లా కోటిపల్లి గోదావరి తీరంలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. పాత సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి విగ్రహాలను కూడా జలాధివాసం చేస్తారు. రామతీర్థం నుంచి విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళుతున్నారు. విజయనగరం పైడితల్లి ఆలయం, తర్వాత సింహాచలం, అనకాపల్లి నూకాంబిక, అన్నవరం వీరవెంకట సత్యనారాయణ, పిఠాపురం కుక్కుటేశ్వరస్వామి, ద్రాక్షారామ ఛాయాసోమేశ్వరస్వామి ఆలయాల మీదుగా ఈ యాత్ర సాగుతుంది. విగ్రహాల ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యేలు అదితి గజపతిరాజు, లోకం మధవి, ఈశ్వరరావు, కూటమి నేతలు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
శ్రీవారికి రూ.కోటి విరాళం
తిరుమల శ్రీవారి రూ.కోటి రూపాయల భారీ విరాళాన్నీ హైదరాబాదుకు చెందిన వర్మ స్టీల్స్ సంస్థ ప్రతినిధులు అందజేశారు. ఈ మేరకు ఆలయంలోకి సంస్థ ప్రతినిధులు శ్రీవారిని దర్శించుకొని రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరికి విరాళానికి సంబంధించిన డీడీని అందజేశారు. దాతలు కోటి రూపాయల విరాళంను టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఎస్వీ ప్రాణదాన ట్రస్టుకు అందించారు. దాతలకు రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.
చంద్రబాబు సమీక్ష
నేడు ఆర్టీజీఎస్ పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నం అమరావతి ఎస్సార్ఎమ్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లనున్నారు. 1 ఎస్, 1 క్యూ క్వాంటం టెస్ట్ బెడ్స్ ను ఆవిష్కరించనున్నారు. ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ, గన్నవరం మేధా టవర్స్ లో రెండు వేర్వేరు క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్స్ ను ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ నుంచి ఆవిష్కరించనున్నారు. గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్ తో పాటు రాజధానిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో 1ఎస్, 1 క్యూ పేరిట రెండు వేర్వేరు క్వాంటం టెస్టింగ్ రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. దేశంలోనే క్వాంటం టెస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ కలిగిన తొలి రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలవనుంది. టాటా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ సహా ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, డీఆర్డీఓ లాంటి సంస్థలు సహకారంతో క్వాంటం రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీల ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రేపటి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ సహా, ఐఐటీ ప్రొఫెసర్లు, క్వాంటం రంగంలోని పరిశోధనలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్ ల ప్రతినిధులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు, నిపుణులు హాజరు కానున్నారు. ఏపీలోని వివిధ యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల నుంచి వర్చువల్ గా దాదాపు 1.5 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేసారు. ఎల్లుండి (15న) పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలో సీఎం పర్యటించనున్నారు. అమరావతి గ్రామంలో అన్న కాంటీన్ ప్రారంభించనున్నారు. ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్, అన్న కాంటీన్ లబ్ధిదారులతో కలిసి అన్న కాంటీన్ లో భోజనం చేయనున్నారు.
రాముడు, సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి విగ్రహాల నిమజ్జనం
విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం రామతీర్ధంలోని నీలాచల పర్వతం (బోడి కొండ)పై వెలిసిన కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో ఆరేళ్ల కిందట దుండ గుల దాడిలో ధ్వంసమైన పురాతన రాముడి విగ్రహంతో పాటు సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి విగ్రహాలను నిమజ్జనం (జలాధివాసం) చేయనున్నారు. వైఖానస ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం సాయంత్రం 4.48 గంటలకు డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కోటిపల్లిలోని గోదావరి తీరంలో నిమజ్జనం చేయనున్నారు.
రామతీర్థంలోని ఆలయంలో రాముడి విగ్రహాన్ని వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2020 డిసెంబరు 28న అర్ధరాత్రి దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. దీనిపై కేసులు నమోదై, న్యాయస్థానంలో విచారణ కొనసాగుతోంది. అక్కడ తితిదే ఎస్వీ శిల్ప ఉత్పత్తి కేంద్రంలో తయారు చేయించిన నూతన విగ్రహాలను పునఃప్రతిష్టించారు. ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం ధ్వంసమైన విగ్రహాలు ఏ ఆలయంలోనూ ఉంచకూడదు. అయితే, కేసు విచారణలో భాగంగా రాముడి ప్రతిమ శిరస్సు భాగం న్యాయస్థానానికి పోలీసులు సమర్పించారు. రెండు భాగాలు ఉంటేనే నిమజ్జనం చేయడం కుదురుతుంది. ఇదే విషయాన్ని దేవాదాయశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ఇటీవల నివేదించి, పోలీసులకు దరఖాస్తు చేశారు. వాళ్లు న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లగా దస్త్రాలు పక్కాగా రూపొందించుకోవాలని దర్యాప్తు అధికారులకు కోర్టు సూచించింది. ధ్వంసమైన విగ్రహాల నిమజ్జనానికి వారం కిందట అనుమతిచ్చింది. దీంతో నిమజ్జనాన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఆదేశించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 20 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,743 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి రూ.3.59 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 30,276 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో భేటీకానున్న మంత్రి లోకేశ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇవాళ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో సమావేశం కానున్నారు. రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు చట్టరూపం దాల్చటంతో రాష్ట్రపతిని కలిసి ధన్యవాదాలు తెలపనున్నారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతి చారిత్రక, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యాన్ని వివరించనున్నారు. ఆయన వెంట తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు కూడా వెళ్లనున్నారు. దిల్లీ చేరుకున్న మంత్రి లోకేశ్కు ఎంపీలు స్వాగతం పలికారు.