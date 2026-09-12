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12th September 2026 News Today AP Live News Updates : అల్పపీడన పరిస్థితులపై అధికారులుతో హోంమంత్రి అనిత సమీక్ష

12th September 2026 News Today AP Live News Updates
తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:57 AM IST

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Updated : September 12, 2026 at 10:07 AM IST

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12th September 2026 News Today AP Live News Updates :హోం మంత్రి అనిత ఈ రోజు అధికారులతో అల్పపీడన పరిస్థితులపై సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కురిసే వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు.

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10:03 AM, 12 Sep 2026 (IST)

అల్పపీడన పరిస్థితులపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి సంధ్యారాణి

అల్పపీడన పరిస్థితుల పట్ల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యా రాణి అన్నారు. చెట్లు కూలిపోయే, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ప్రజలు చెట్ల కింద, కొండల వద్ద లేదా భారీ హోర్డింగ్‌ల దగ్గర నిలబడకూడదన్నారు. పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు వాగులు దాటే విద్యార్థులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకూడదని సూచించారు.

10:02 AM, 12 Sep 2026 (IST)

అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాలకు కొట్టుకుపోయిన తాత్కాలిక వంతెన

అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాల ధాటికి తాత్కాలిక వంతెన కొట్టుకుపోయింది. జి.కె. వీధి మండలంలోని గంగవరం సమీపంలో ఉన్న వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో 15 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. 2024లో అసలు వంతెన కొట్టుకుపోయిన తర్వాత ఈ తాత్కాలిక వంతెనను ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా ఈ తాత్కాలిక నిర్మాణం కొట్టుకుపోవడం ఇది నాలుగవసారి.

9:48 AM, 12 Sep 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

కాకినాడ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తుండగా జలమయంగా మారిన రహదారులు

9:47 AM, 12 Sep 2026 (IST)

అల్పపీడన పరిస్థితులపై అధికారులుతో హోంమంత్రి అనిత సమీక్ష

హోం మంత్రి అనిత ఈ రోజు అధికారులతో అల్పపీడన పరిస్థితులపై సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కురిసే వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. వర్షంతో పాటు బలమైన గాలులు వీచే, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు చెట్ల కింద లేదా పెద్ద హోర్డింగ్‌ల దగ్గర నిలబడవద్దని, అలాగే మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించడమైనది.

9:46 AM, 12 Sep 2026 (IST)

ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం యండపల్లి సమీపంలో రోడ్డుప్రమాదం

ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం యండపల్లి సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని ఒక ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సు క్లీనర్ మృతి చెందగా, మరో 17 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని చింతలపూడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. హైదరాబాద్ నుంచి విజయనగరం వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.

9:03 AM, 12 Sep 2026 (IST)

గన్నవరంలో తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం

మంగళగిరి, గన్నవరంలో తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తుండడంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి.

9:01 AM, 12 Sep 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారికి ఏరువాడ జోడుపంచెలు సమర్పించిన గద్వాల్ సంస్థానాదీశులు

గద్వాల సంస్థానాధీశులు తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒక జత ధోవతులను (జోడు పంచెలు) సమర్పించారు. గద్వాల సంస్థానం గత 400 ఏళ్లుగా ఈ ధోవతులను సమర్పిస్తూ వస్తోంది. బ్రహ్మోత్సవాల మొదటి రోజున స్వామివారి అలంకరణ కోసం 11 గజాల పొడవున్న ధోవతులను సమర్పిస్తారు. "ఈ ధోవతుల జతను సమర్పించడం ఎంతో ఆనందదాయకమైన సందర్భం" అని గద్వాల సంస్థాన వారసులైన కృష్ణరామ్ భూపాల్ పేర్కొన్నారు. "గద్వాల సంస్థానానికి, టీటీడీకి మధ్య ఒక ప్రాచీన అనుబంధం ఉంది" అని ఆయన తెలిపారు. అలాగే ఈ ధోవతులను నేసిన చేనేత కార్మికులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

8:48 AM, 12 Sep 2026 (IST)

గురువాయూరప్పను దర్శించుకున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కేరళలోని గురువాయూరప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆయన తెల్లవారుజామున బాలకృష్ణుని పవిత్రమైన 'నిర్మాల్య దర్శనం' చేసుకుని, తైలాభిషేకం, వకచార్తు, శంఖాభిషేకం వంటి పూజా కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు. అలాగే స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు.

8:47 AM, 12 Sep 2026 (IST)

ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మం. యండపల్లి సమీపంలో రోడ్డుప్రమాదం

ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం యండపల్లి సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ బస్సు ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించగా మరో 16 మంది గాయపడి ఆసుపత్రికి తరలించబడ్డారు.

8:46 AM, 12 Sep 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్

మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తిరుమలను సందర్శించి, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. భవిష్యత్ తరాలకు మంచి నాయకత్వాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని, ఉత్తమ పాలనను అందించడమే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దార్శనికత అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

8:44 AM, 12 Sep 2026 (IST)

దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం

దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతుండటంతో, రాష్ట్రంలో ఈ రోజు, రేపు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర ఆంధ్ర తీరంలో గంటకు 50–60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉండగా, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతంలో గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర ఆంధ్ర జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతంలో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో కూడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు. తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు.

8:43 AM, 12 Sep 2026 (IST)

విజయవాడ శివారు అంబాపురం బైపాస్‌లో ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి

విజయవాడ శివార్లలోని అంబాపురం బైపాస్ వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఒక చిన్నారి వైద్య చికిత్స కోసం జార్ఖండ్ నుంచి చెన్నైకి వెళ్తుండగా, గన్నవరం నుంచి గొల్లపూడి వైపు వెళ్తున్న అంబులెన్స్ రోడ్డు పక్కన ఆపి ఉంచిన లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్, ఏడాదిన్నర వయసున్న బాలుడు మరణించారు.

8:42 AM, 12 Sep 2026 (IST)

విశాఖ వాల్తేరు డిపో వద్ద బయట పార్కింగ్ చేసిన ఆర్టీసీ బస్సు దగ్ధం

విశాఖపట్నం వాల్తేరు డిపో బయట నిలిపి ఉంచిన ఆర్టీసీ బస్సు దగ్ధమైన ఘటనపై పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

8:41 AM, 12 Sep 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా, కృష్ణా జిల్లాలో ఉదయం నుంచి మోస్తరు వర్షం

ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఉదయం నుంచి మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. విజయవాడలో భారీ వర్షం కారణంగా రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. విజయవాడలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరగా, దట్టమైన మేఘాల కారణంగా వాతావరణం చీకటిగా మారింది.

7:30 AM, 12 Sep 2026 (IST)

గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో తల్లిని చంపిన కుమార్తె

గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో పుష్పలత అనే కుమార్తె తన ప్రియుడు రాజాతో కలిసి తల్లిని గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. మృతురాలు పొన్నూరులోని క్యాబిన్ పేటకు చెందిన 45 ఏళ్ల ఈవూరు లక్ష్మి, కుటుంబ తగాదాల కారణంగా కుమార్తె తన తల్లిని హత్య చేసింది. పొన్నూరు రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

7:30 AM, 12 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులు 'సర్వ దర్శనం' కోసం 18 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం భక్తులు 31 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. తిరుమల: నిన్న 72,408 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న హుండీ ఆదాయం రూ.4.39 కోట్లుగా నమోదైంది. 28,691 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:44 AM, 12 Sep 2026 (IST)

మార్కాపురం జిల్లా, కొమరోలు మండలం మధవపల్లి క్రాస్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం

మార్కాపురం జిల్లా, కోమరోలు మండలం పరిధిలోని మాధవపల్లి క్రాస్ వద్ద రాత్రిపూట రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

6:42 AM, 12 Sep 2026 (IST)

నేడు విజయవాడలో కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా పర్యటన

కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ఈ రోజు విజయవాడలో పర్యటించనున్నారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కలిసి నగరంలో పర్యటిస్తారు. విజయవాడలోని పాత ఆసుపత్రిలో నిర్మించిన 'క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్'ను నడ్డా ప్రారంభిస్తారు, అలాగే మరో తొమ్మిది క్రిటికల్ కేర్ (CC) బ్లాకులు, 12 ప్రజారోగ్య ప్రయోగశాలలను వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభిస్తారు. అంతేకాకుండా నడ్డా, చంద్రబాబు ఇద్దరూ అంబేద్కర్ కళావేదిక వద్ద జరిగే సమావేశంలో పాల్గొంటారు.

6:41 AM, 12 Sep 2026 (IST)

దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం

దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్ర తీరంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడన ప్రాంతం రాబోయే 24 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ బలపడే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు ఉత్తర ఆంధ్ర జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర ఆంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ఈ అంచనాలను జారీ చేసి, మత్స్యకారులను సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని హెచ్చరించింది.

Last Updated : September 12, 2026 at 10:07 AM IST

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