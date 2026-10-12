12-10-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్: హీలియం గ్యాస్ పీల్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య
Published : October 12, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 6:59 AM IST
12-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
సౌదీ అరేబియాలోని ఎయిర్పోర్టుపై జరిగిన దాడిలో హైదరాబాద్ వాసి మృతి
సౌదీ అరేబియాలోని ఎయిర్పోర్టుపై జరిగిన దాడిలో హైదరాబాద్ వాసి మృతి చెందారు. హైదరాబాద్లోని మెహదీపట్నంకు చెందిన మహ్మద్ యూసుఫ్ అలీ మరణించారు. ఐటీ ఇంజినీర్ మహ్మద్ యూసుఫ్ అలీ పదేళ్ల క్రితం సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లారు. 15 రోజుల క్రితం సౌదీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చారు. కుటుంబంతో కలిసి ఈనెల 2న సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లారు. సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ విమానాశ్రయంపై హూతీలు శనివారం దాడి చేశారు.
హైదరాబాద్: హీలియం గ్యాస్ పీల్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లో హీలియం గ్యాస్ పీల్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. నగరంలోని కొండాపూర్లో హరియాణాకు చెందిన సౌరభ్శేఖర్(36) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అమ్మానాన్న క్షమించండి అంటూ సూసైడ్ నోట్ రాసి సౌరభ్శేఖర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. పదేళ్లుగా సౌరభ్ కడుపునొప్పితో బాధపడుతున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. భోజనం చేశాక సౌరభ్ కడుపునొప్పితో బాధపడేవాడని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
ఇండీ కూటమి నేతలను కలిసేందుకు నిరాకరించిన సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
ఇండీ కూటమి నేతలను కలిసేందుకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నిరాకరించారు. తనను వ్యక్తిగతంగా కలుస్తామన్న అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు. సీజేఐ కార్యాలయం నుంచి కారణాలు వివరిస్తూ మెయిల్ ద్వారా సమాధానం పంపించారు.
వివేకా హత్య కేసులో నేడు విచారణకు హాజరుకానున్న దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి
వివేకా హత్య కేసులో దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి నేడు విచారణకు హాజరుకానున్నారు. హైదరాబాద్ ఈడీ ఆఫీసులో విచారణకు హజరుకానున్నారు. వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి ఏ5 గా ఉన్నారు. హత్యకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ ఆరా తీయనుంది. సీబీఐ దర్యాప్తు ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో విచారణ చేయనుంది. పీఎంఎల్ఏ చట్టం కింద ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. గతంలో సునీల్యాదవ్, ఎర్రగంగిరెడ్డి, దస్తగిరి పాత్రపై ఈడీ విచారణ చేసింది. ఈ నెల 14న ఈడీ అధికారులు వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని విచారించనున్నారు.
నేడు దిల్లీలోని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్స్టేషన్కి వెళ్లనున్న సీజేపీ నేతలు
సీజేపీ నేతలు నేడు దిల్లీలోని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్స్టేషన్కి వెళ్లనున్నారు. నిరసన ర్యాలీలకు తేదీ కేటాయించాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు కోరనున్నారు. పోలీసులు అనుమతిచ్చిన తేదీన నిరసన ర్యాలీ చేపట్టాలని భావిస్తోన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు ఆందోళన చేస్తామని సీజేపీ నేతలు వెల్లడించారు.
నేడు సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్కు పిలుపునిచ్చిన ఇండీ కూటమి
ఇండీ కూటమి నేడు సుప్రీంకోర్టు వరకు మార్చ్కు పిలుపునిచ్చింది. రాహుల్గాంధీ మార్చ్లో పాల్గొనాలని పలువురికి విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్యార్థులు, పౌరసమాజ సంస్థలు, ప్రతిపక్షాలకు రాహుల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు తమతో చేరాలని రాహుల్గాంధీ కోరారు.