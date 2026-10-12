12th October 2026 AP News Today Live Updates : దుర్గనవరాత్రుల ఉత్సవ అధికారి అజాదీపై వేటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 9:04 AM IST
12th October 2026 AP News Today Live Updates : దుర్గనవరాత్రుల ఉత్సవ అధికారి అజాదీపై వేటు పడింది. దుర్గనవరాత్రుల ఉత్సవ అధికారిగా త్రినేదరావును నియమించారు.
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దుర్గనవరాత్రుల ఉత్సవ అధికారి అజాదీపై వేటు
దుర్గనవరాత్రుల ఉత్సవ అధికారి అజాదీపై వేటు పడింది. దుర్గనవరాత్రుల ఉత్సవ అధికారిగా త్రినేదరావును నియమించారు. తొలిరోజు దర్శనాల సమయంలో వీవీఐపీల పట్ల అలక్ష్యం చేసినట్లు సీఎంవోకు ఫిర్యాదు అందింది.
సత్తెనపల్లి మండలం దూళ్లిపాళ్ల వద్ద ఆటో బోల్తా
పల్నాడు జిల్లాలోని సత్తెనపల్లి మండలం దూళ్లిపాళ్ల వద్ద ఆటో బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా, 9 మందికి గాయాలయ్యాయి. కొండమోడు నుంచి సత్తెనపల్లి వెళ్తుండగా ఘటన జరిగింది.
నేడు జేఎన్టీయూలో సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సు
కాకినాడలోని జేఎన్టీయూలో నేడు సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సు జరుగనుంది. ఈ సదస్సుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ హాజరు కానున్నారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాంతీయ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ పెవిలియన్, ఒక జిల్లా ఒక్క ఉత్పత్తి, ఎంఎస్ఎంఈ ఎగ్జిబిషన్ స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తలకు అంతర్జాతీయ వ్యాపార అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ రాయితీలు, బ్యాంకు రుణాలు, సింగిల్ డెస్క్ విధానంపై కూడా అవగాహన కల్పిస్తారు. పెద్ద కంపెనీలతో స్థానిక పరిశ్రమలను అనుసంధానం చేసే వేదికగా ఈ సీఐఐ సదస్సు నిలవనుంది. సదస్సుకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఐదు జిల్లాల కలెక్టర్లు హాజరు కానున్నారు. అలాగే పారిశ్రామికవేత్తలు, ఎంఎస్ఎంఈ ప్రతినిధులు, స్టార్టప్ నిర్వాహకులు కూడా పాల్గొననున్నారు
కోమటికుంట ప్రాంతంలోని మాతంగమ్మ మెట్ట వద్ద ఉన్న పెద్దపులి
తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోమటికుంట ప్రాంతంలోని మాతంగమ్మ మెట్ట వద్ద పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. ఇది దేవరపల్లి మండలం కృష్ణంపాలెం మీదుగా మాతంగమ్మ మెట్ట వద్దకు చేరుకుంది. గోదావరిని దాటి పోలవరం మండలం మీదుగా తూ.గో. జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఆహారం తినకుండా 200 కి.మీ. పైగా ప్రయాణించింది. పెద్దపులిని సురక్షితంగా పట్టుకోవడానికి 80 మంది సిబ్బందితో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నడుస్తోంది. అటవీశాఖ అధికారులు ఆయా గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. ప్రత్యేక దర్శనాలు, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు లేకపోవడంతో భక్తులు నేరుగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 71,759 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.37 కోట్లు నమోదైంది. అలాగే 20,867 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నేడు కూటమి అధినేతల కీలక భేటీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నేడు కూటమి అధినేతల కీలక భేటీ జరగనుంది. నేడు సాయంత్రం 4 గంటలకు ఉండవల్లి ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎంతో పవన్కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ సమావేశం కానున్నారు. ఈ నెల 14న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే కూటమి పక్షాల రాష్ట్రస్థాయి సమన్వయ కమిటీ భేటీ జరిగి, జనసేన, బీజేపీ నేతలు తాము పోటీ చేసే స్థానాల జాబితాను అందించారు. మూడు పార్టీల అగ్రనేతల భేటీలో నగరపాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల సీట్ల సర్దుబాటుపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ గాయత్రీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఉదయం 4 గంటల నుంచి దర్శనాలు ప్రారంభమైనాయి. తొలిరోజు లక్ష మందికి పైగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. విజయవాడలో అన్ని క్యూలైన్లలో నుంచి ఉచితంగా భక్తులకు అనుమతి ఇవ్వడంతో తెల్లవారుజాము నుంచే క్యూలైన్లలో బారులు తీరిన భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.
వివేకా హత్య కేసులో నేడు విచారణకు హాజరుకానున్న దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి
వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఏ5గా ఉన్న దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి నేడు హైదరాబాద్ ఈడీ ఆఫీసులో విచారణకు హాజరుకానున్నారు. హత్యకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆరా తీయనున్న ఈడీ, సీబీఐ దర్యాప్తు ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కోణంలో విచారణ చేయనుంది. పీఎంఎల్ఏ చట్టం కింద ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన ఈడీ గతంలో సునీల్యాదవ్, ఎర్రగంగిరెడ్డి, దస్తగిరి పాత్రపై విచారణ చేసింది. ఈ నెల 14న వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని విచారించనున్నారు.