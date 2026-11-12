12th November 2026 AP News Live Updates : విశాఖలో సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 9:56 AM IST
12th November 2026 AP News Live Updates : విశాఖలో సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. సదస్సుకు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. అంతర్జాతీయ వక్తలు, కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు.
LIVE FEED
విశాఖలో సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభం
విశాఖలో సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభమైంది. సదస్సుకు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. అంతర్జాతీయ వక్తలు, కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారిదర్శనానికి 15 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారిదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. స్వామిదర్శనానికి కంపార్టుమెంట్లు నిండి నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు క్యూలో భక్తులు ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 73,392 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.90 కోట్లుగా ఉంది. అలాగే నిన్న శ్రీవారికి 33,288 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
లోకేశ్తో రెన్యూ సంస్థ భారీ పెట్టుబడుల ఒప్పందం
మంత్రి లోకేశ్తో రెన్యూ సంస్థ భారీ పెట్టుబడుల ఒప్పందం చేసుకుంది. భేటీ అనంతరం ఏపీలో మరో 2 భారీ ప్రాజెక్టులకు రెన్యూ అంగీకారం తెలిపింది. రాష్ట్రంలో రూ.29,500 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందం చేసుకుంది. 2 గిగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుకు రూ.12,500 కోట్లు కేటాయించనుంది. గ్రీన్ అమ్మోనియా, ఈ-ఫ్యూయల్ ప్రాజెక్టుకు రూ.17 వేల కోట్లు, మరో రూ.11 వేల కోట్ల సిలికాన్ ప్రాజెక్టుకు సూత్రప్రాయ అంగీకారం తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. పెట్టుబడుల ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయాలని రెన్యూ సంస్థకు లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
విశాఖలో ఇవాళ, రేపు సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు
సాగర తీరంలో పెట్టుబడుల పండుగకు సర్వం సిద్ధమైంది. విశాఖ వేదికగా నేడు భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభంకానుంది. 58 దేశాల నుంచి 3,800 మందికిపైగా ప్రతినిధులు తరలివస్తున్నారు. 5 కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై ప్రభుత్వం గురిపెట్టింది. సదస్సులో రూ.12 లక్షల కోట్ల విలువైన 141 ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న ప్రభుత్వం అందులో 30 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి వేదికపై నుంచే జీవోలు జారీ చేయనుంది.
నేడు 4 నగరపాలికలు, 19 పురపాలికలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల
నేడు 4 నగరపాలికలు, 19 పురపాలికలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కానుంది. మధ్యాహ్నం 12:30కి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పునేఠా వెల్లడించనున్నారు.పెండింగ్లో ఉన్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నేడు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది. తొలిదశ పంచాయతీలతో పాటే వీటికీ ఈ నెల 26నే పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. పెండింగ్ కోర్టు కేసుల పరిష్కారంతో 4 నగరపాలక సంస్థలు, 19 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు కలిపి మొత్తం 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రెండోదశ ఎన్నికలకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. వీటికి తొలిదశ పంచాయతీలతో పాటు పోలింగ్ నిర్వహణకు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడంతో ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీచేస్తోంది. 15 జిల్లాల్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు 26న పోలింగ్ నిర్వహించి 28న ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఎక్కడైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగితే 27న రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. 28న ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది.