12-11-2026 Telangana News Today Live Updates : మహిళల అండాల సేకరణ కేసులో కీలక పరిణామం
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హైదరాబాద్: మహిళల అండాల సేకరణ కేసులో కీలక పరిణామం
హైదరాబాద్లో మహిళల అండాల సేకరణ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నిందితులకు 5 రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీకి సికింద్రాబాద్ కోర్టు అనుమతించింది. నేడు చంచల్గూడ జైలు నుంచి నిందితులను బేగంపేట పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకోనున్నారు. విచారణలో మహిళల అండాల సేకరణ నెట్వర్క్ వివరాలను పోలీసులు రాబట్టనున్నారు. 9 మంది నిందితులను కస్టడీకి తీసుకుని వివరాలు రాబట్టనున్నారు. ఏజెంట్లు, వైద్య సంస్థల పాత్ర, ఆర్థిక లావాదేవీలపై పోలీసులు ఆరా తీయనున్నారు.