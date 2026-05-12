12th May 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో తేలికపాటి వర్షాలు
12th May 2026 News Today AP Live News Updates: ఉత్తర శ్రీలంక తీరం, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - అల్పపీడనం రేపటికి మరింత బలపడే అవకాశం - ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో తేలికపాటి వర్ష సూచన
మధ్యాహ్నం కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం
ఈరోజు మధ్యాహ్నం కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కానుంది. తాగునీటి అవసరాలపై నిర్ణయం కోసం ఈ సమావేశాన్ని బోర్డు ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్ జలసౌధలో కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కానుంది. సభ్య కార్యదర్శి సతీష్, తెలంగాణ ఈఎన్సీ రమేష్, ఏపీ ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తిలు భేటీ కానున్నారు. మే నెలాఖరు వరకు సాగర్ కుడి కాల్వ నుంచి 10 టీఎంసీలు కావాలని ఏపీ తెలిపింది. జూలై వరకు శ్రీశైలం నుంచి 5 , సాగర్ నుంచి 13 టీఎంసీలు కావాలని తెలంగాణ తెలిపింది. ఏపీ ఇప్పటికే వాటాకు మించి నీటిని తీసుకొందని ఇక ఇవ్వవద్దని తెలంగాణ వాదిస్తోంది. దీంతో రెండు రాష్ట్రాల తాగునీటి అవసరాలపై చర్చించి కమిటీ నేడు నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
ఉత్తర శ్రీలంక తీరం, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
ఉత్తర శ్రీలంక తీరం, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఈ అల్పపీడనం రేపటికి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో తేలికపాటి వర్ష సూచనలు చేసింది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, పోలవరం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, ఏలూరు, తూ.గో., ప.గో., కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్ష సూచనలు చేసింది. అలాగే పోలవరం, అల్లూరి జిల్లాల్లో పలుచోట్ల వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అదేవిధంగా కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఎండ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.