12-03-2026 Telangana News Today Live Updates : మూసీ పునర్జీవ ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన సర్కార్‌

TELANGANA LATEST UPDATES (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 6:38 AM IST

12-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:34 AM, 12 Mar 2026 (IST)

నిజామాబాద్: ధర్పల్లిలోని ఎన్టీఆర్‌ కాలనీ పరిధిలో మహిళ మృతదేహం లభ్యం

  • సీతాయిపేట తండాకు చెందిన జరుపుల కాంతి(55)గా గుర్తించిన పోలీసులు
  • బైక్‌పై గోనె సంచిలో మహిళ మృతదేహం తీసుకెళ్లిన ధర్పల్లికి చెందిన వ్యక్తి
  • మార్గంమధ్యలో సంచిలో నుంచి పడిపోయిన కాంతి మృతదేహం
  • నిజామాబాద్: గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన స్థానికులు
  • కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన ధర్పల్లి పోలీసులు

6:33 AM, 12 Mar 2026 (IST)

మూసీ పునర్జీవ ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన సర్కార్‌

  • రేపు స్వయంగా మూసీ అభివృద్ధి ప్రణాళికపై సీఎం ప్రజంటేషన్
  • మూసీ పునరుజ్జీవనం ఆవశ్యకత, కార్యాచరణ వివరించనున్న రేవంత్‌రెడ్డి
  • ప్రజంటేషన్‌కు ఏర్పాట్లు చేసిన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్
  • ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు, పర్యావరణ, వ్యాపారవేత్తలకు ఆహ్వానం

6:33 AM, 12 Mar 2026 (IST)

ఇవాళ మధ్యాహ్నం కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు

హైదరాబాద్‌ మహాప్రస్థానంలో కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు

బంజారాహిల్స్‌లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం

