12-03-2026 Telangana News Today Live Updates : మూసీ పునర్జీవ ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన సర్కార్
TELANGANA LATEST UPDATES (ETV Bharat)
12-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
నిజామాబాద్: ధర్పల్లిలోని ఎన్టీఆర్ కాలనీ పరిధిలో మహిళ మృతదేహం లభ్యం
- నిజామాబాద్: ధర్పల్లిలోని ఎన్టీఆర్ కాలనీ పరిధిలో మహిళ మృతదేహం లభ్యం
- సీతాయిపేట తండాకు చెందిన జరుపుల కాంతి(55)గా గుర్తించిన పోలీసులు
- బైక్పై గోనె సంచిలో మహిళ మృతదేహం తీసుకెళ్లిన ధర్పల్లికి చెందిన వ్యక్తి
- మార్గంమధ్యలో సంచిలో నుంచి పడిపోయిన కాంతి మృతదేహం
- నిజామాబాద్: గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన స్థానికులు
- కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన ధర్పల్లి పోలీసులు
మూసీ పునర్జీవ ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన సర్కార్
- మూసీ పునర్జీవ ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన సర్కార్
- రేపు స్వయంగా మూసీ అభివృద్ధి ప్రణాళికపై సీఎం ప్రజంటేషన్
- మూసీ పునరుజ్జీవనం ఆవశ్యకత, కార్యాచరణ వివరించనున్న రేవంత్రెడ్డి
- ప్రజంటేషన్కు ఏర్పాట్లు చేసిన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్
- ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు, పర్యావరణ, వ్యాపారవేత్తలకు ఆహ్వానం
ఇవాళ మధ్యాహ్నం కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
ఇవాళ మధ్యాహ్నం కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
హైదరాబాద్ మహాప్రస్థానంలో కావూరు సాంబశివరావు అంత్యక్రియలు
బంజారాహిల్స్లోని నివాసంలో కావూరు సాంబశివరావు భౌతికకాయం