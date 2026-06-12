12-06-2026 Telangana News Today Live Updates : మీనాక్షి నటరాజన్ పిటిషన్పై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
12-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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ఉత్తర తెలంగాణలో మండుతున్న ఎండలు - దక్షిణ తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణలో ఇంకా మండుతున్న ఎండలు, వడగాల్పులతో ప్రజలు అల్లడిపోతున్నారు. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలతో పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నేడు మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది. వాతావరణ శాఖ పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
మీనాక్షి నటరాజన్ పిటిషన్పై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
మీనాక్షి నటరాజన్ (meenakshi natarajan) పిటిషన్పై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. తన రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణపై మీనాక్షి నటరాజన్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. నామినేషన్ను ఆర్వో తిరస్కరించడాన్ని సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేశారు. నటరాజన్ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది.
రేపటి నుంచి విదేశాల్లో పర్యటించనున్న ప్రధాని - వారం రోజుల పాటు ఫ్రాన్స్, స్లోవేకియా దేశాల్లో పర్యటన
రేపటి నుంచి విదేశాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (PM Narendra Modi) పర్యటించనున్నారు. వారం రోజుల పాటు ఫ్రాన్స్, స్లోవేకియాను సందర్శించనున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగాలలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం దిశగా ప్రధాని పర్యటన కొనసాగుతోంది. అలాగే రక్షణ, పౌర అణు ఇంధనం రంగాలలో ద్వైపాక్షిక సహకారం దిశగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్రాన్స్లో జరిగే జీ-7 సదస్సు అవుట్రీచ్ సెషన్స్లో ప్రధాని పాల్గొననున్నారు. ఆ సదస్సులో గ్లోబల్ దక్షిణ దేశాల ప్రాధాన్యతలను ప్రస్తావించనున్నారు. భారత్-ఫ్రాన్స్ మధ్య 12 కొత్త ద్వైపాక్షిక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ సదస్సులో భాగంగా ట్రంప్తో మోదీ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే మోదీ, ట్రంప్ భేటీపై చర్చలు జరుపుతున్న భారత్, అమెరికా దౌత్యవర్గాలు .
ఇరాన్పై దాడులను విరమించుకున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటన
ఇరాన్పై దాడులను విరమించుకున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald trump) ప్రకటించారు. శాంతి చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్ కూడా ఆమోదం తెలిపిందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. తుర్కియే, ఇజ్రాయెల్, సౌదీ, ఖతార్, యూఏఈ సమక్షంలో తుది దశకు చర్చలు జరగనున్నాయి. ఒప్పందం పూర్తయ్యే వరకు నావికా దిగ్బంధనం అమలులో ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఒప్పందం సంతకాల సమయం, ప్రదేశం త్వరలో ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.