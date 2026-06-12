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12th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: తిరుపతిలో కూటమి రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ ప్రారంభం

12th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
12th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 6:57 AM IST

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12th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : గత ప్రభుత్వం సవాళ్లు, సంక్షోభాలు, సమస్యలను వదిలి వెళ్లింది: సీఎం

LIVE FEED

11:42 AM, 12 Jun 2026 (IST)

తిరుపతిలో కూటమి రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ

తిరుపతిలో కూటమి విజయోత్సవ సభ ప్రారంభమైంది. 'రెండేళ్ల నమ్మకం-అభివృద్ధి, సంక్షేమం' నినాదంతో సభ నిర్వహిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా సభ ఏర్పాటు చేశారు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గం దామినేడు సమీపంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సభకు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు.

11:39 AM, 12 Jun 2026 (IST)

రాజమహేంద్రవరం: ప్రధానిగా మోదీ 12 ఏళ్ల పాలన పూర్తిచేశారు: పురందేశ్వరి

రాజమహేంద్రవరం: ప్రధానిగా మోదీ 12 ఏళ్ల పాలన పూర్తిచేశారని ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు. ప్రధాని మోదీ జూన్ 10కి 4,399 రోజులు పాలన పూర్తి చేసుకున్నారని, ప్రజల విశ్వాసం, దేశాభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం ఆధారంగా పాలన సాగిస్తున్నారని కొనియాడారు. రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా సహకారం అందిస్తోందని, పోలవరం ప్రాజెక్టు, అమరావతి నిర్మాణానికి కేంద్ర సహకారం ఉందని అన్నారు. ఎన్నికల హామీలను చంద్రబాబు, పవన్ నెరవేరుస్తున్నారని, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు వల్ల రాష్ట్రం.. అభివృద్ధి దిశగా పరుగులు తీస్తోందన్నారు.

11:36 AM, 12 Jun 2026 (IST)

పిల్లలతో కలిసి నిజాంసాగర్​ ప్రాజెక్టులో దూకిన తండ్రి - ముగ్గురు మృతి

కామారెడ్డి: తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ఓ తండ్రి ఇద్దరు పిలలతో కలిసి దూకాడు. ముగ్గురు మృతి చెందారు. సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేటకు చెందిన తండ్రి కృష్ణ (32), కుమారుడు రక్షిత్ (8), కుమార్తె అనన్య (5)తో కలిసి నిజాంసాగర్​ ప్రాజెక్టులో దూకారు. బంధువుల సమాచారంతో రెస్క్యూ టీం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. ప్రాజెక్టు నుంచి ముగ్గురి మృతదేహాలు వెలికి తీశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

11:21 AM, 12 Jun 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో అర్ధరాత్రి దొంగల హల్‌చల్‌

ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో అర్ధరాత్రి దొంగల హల్‌చల్‌ చేశారు. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆలయ హుండీ చోరీకి యత్నించారు. తెరుచుకోకపోవడంతో హుండీని పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లారు. గ్రానైట్ రాళ్లతో హుండీని పగలగొట్టేందుకు విఫలయత్నం చేశారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

11:20 AM, 12 Jun 2026 (IST)

విజయనగరం జిల్లాలో సెల్‌ఫోన్‌ ధ్యాసలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి

విజయనగరం జిల్లాలో సెల్‌ఫోన్‌ ధ్యాసలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ పట్టాలు దాటుతుండగా రైలు ఢీకొని ఆ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మృతుడు తుమ్ముకాపల్లి శివారు ఒడ్డుపేట వాసిగా గుర్తించారు.

11:18 AM, 12 Jun 2026 (IST)

బాలిక అనుమానాస్పద మృతి

కాకినాడలో 17 ఏళ్ల బాలిక అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. ఉరివేసి చంపేశారంటూ ఓ యువకుడిపై బాలిక కుటుంబసభ్యుల ఆరోపిస్తున్నారు. న్యాయం చేయాలని కాకినాడ వన్‌టౌన్‌ పీఎస్ ఎదుట బాలిక బంధువుల ఆందోళన చేపట్టారు. బాలిక మృతదేహం జీజీహెచ్‌కు తరలించి ఆ యువకుడిని పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇటీవల బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆ యువకుడిపై ఇంద్రపాలెం పీఎస్‌లోనూ ఫిర్యాదు చేశారు.

10:48 AM, 12 Jun 2026 (IST)

కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది: లోకేశ్‌

కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుందని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రగతి, ప్రజాసంక్షేమమే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా పనిచేస్తున్నామని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతో అన్ని ప్రాంతాలకు ప్రగతి ఫలాలు పంచామని లోకేశ్‌ అన్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయని. సమర్థ నాయకత్వం, సమన్వయంతో ప్రజా ప్రభుత్వం సాగుతోందని అన్నారు. సుపరిపాలనకు ప్రజల ఆశీస్సులే కొండంత బలమని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు.

10:45 AM, 12 Jun 2026 (IST)

ప్రజా ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టి నేటికి సరిగ్గా రెండేళ్లు: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రజా ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టి నేటికి సరిగ్గా రెండేళ్లయిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గత ప్రభుత్వం సవాళ్లు, సంక్షోభాలు, సమస్యలను వదిలి వెళ్లిందని, సవాళ్లను అధిగమిస్తూ సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన అందిస్తున్నామని అన్నారు. అధికారాన్ని బాధ్యతగా, పాలకులు అంటే సేవకులుగా భావిస్తూ పనిచేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి కుటుంబం, ప్రతి వర్గాన్ని గెలిపించడమే తమ అజెండా అని సీఎం అన్నారు. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరుస్తూ రాష్ట్ర భవిష్యత్‌కు బాటలు వేస్తున్నామని, రాష్ట్రాభివృద్ధికి సహకరిస్తున్న ప్రధానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలని సీఎం అన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ భాగస్వామ్యంతో స్వర్ణాంధ్ర దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని, రెండేళ్ల ప్రయాణంలో అండగా నిలిచిన ప్రజలకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలని సీఎం అన్నారు.

10:18 AM, 12 Jun 2026 (IST)

కాకినాడ: అదృశ్యమైన చిన్నారి కోసం ఆరోరోజు గాలింపు చర్యలు

కాకినాడ: అదృశ్యమైన చిన్నారి కోసం ఆరోరోజు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారంలో ఈ నెల 6వ తేదీన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి పెంపుడు కుక్కతో సహా అదృశ్యమైన విషయం విదితమే. జ్ఞానేశ్వరి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. చిన్నారి ఆచూకీ కోసం కుక్క కదలికలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి డాగ్ క్యాచర్ టీమ్ కుక్కను పట్టుకున్నారు. కుక్క ద్వారా కీలక ఆధారాలు లభించే అవకాశంపై ఉందని భావిస్తున్నారు. కానీ పెంపుడు కుక్క బెదిరిపోయి ఎవరిని దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు. కుక్క కుదుటపడితే.. జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టి గాలించాలని భావిస్తున్న పోలీసులు.

10:17 AM, 12 Jun 2026 (IST)

భారతీయ ప్రముఖ షూటింగ్‌ కోచ్‌ జస్పాల్ రాణా కన్నుమూత

భారతీయ ప్రముఖ షూటింగ్‌ కోచ్‌ జస్పాల్ రాణా (49) కన్నుమూశారు. ఆసియా క్రీడల్లో జస్పాల్ రాణా స్వర్ణ పతకం సాధించారు. షూటర్‌ మనుభాకర్‌కు జస్పాల్ రాణా కోచ్‌గా వ్యవహరించారు. జర్మనీలో మ్యాచ్‌ ముగించుకొని తిరిగొస్తుండగా జస్పాల్ రాణా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దిల్లీలోని ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ నిన్న రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు.

9:36 AM, 12 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు శరవేగంగా విస్తరణ

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఉత్తర కోస్తాలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం వరకు నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించాయి. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర కోస్తాంధ్రను ఆనుకుని ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర పరిసరాల్లో 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో మరో ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. అరేబియా సముద్రం నుంచి దక్షిణ కొంకణ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ మీదుగా ద్రోణి నెలకొని ఉంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర వరకు ద్రోణి కొనసాగుతోంది. మరో రెండు రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

9:34 AM, 12 Jun 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్​సీపీ నేతల పోటాపోటీ ర్యాలీలకు పిలుపు

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్​సీపీ నేతల పోటాపోటీ ర్యాలీలకు పిలుపు నిచ్చారు. రెండేళ్ల కూటమి పాలనపై జేసీ ప్రభాకర్‌రెడ్డి ర్యాలీ నిర్వహణకు పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం హామీల అమలులో విఫలమైందంటూ వైఎస్సార్​సీపీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చింది. వైఎస్సార్​సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారు. రెండు పార్టీల నాయకులు ర్యాలీలకు సిద్ధం కావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని తాడిపత్రి నుంచి అనంతపురం తరలిస్తున్నారు.

9:33 AM, 12 Jun 2026 (IST)

తిరుపతిలో నేడు కూటమి విజయోత్సవ సభ

తిరుపతిలో నేడు కూటమి విజయోత్సవ సభ జరగనుంది. 'రెండేళ్ల నమ్మకం-అభివృద్ధి, సంక్షేమం' నినాదంతో సభ ఏర్పాటు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తిచేసుకున్న వేళ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గం దామినేడు సమీపంలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. సభకు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరుకానున్నారు. హామీల అమలు తీరు, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలను సీఎం వివరించనున్నారు.

9:32 AM, 12 Jun 2026 (IST)

మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణపై దుష్ప్రచారాలను ఖండించిన 2025 నియామక టీచర్లు

మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణపై దుష్ప్రచారాలను 2025 నియామక టీచర్లు ఖండించారు. అర్హత సాధించిన పలువురు ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయంపై వీడియోలు విడుదల చేశారు. అన్యాయంగా నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దంటూ వీడియోలు విడుదల చేశారు.

9:30 AM, 12 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెరుచుకున్న పాఠశాలలు

వేసవి సెలవుల అనంతరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు పునః ప్రారంభమయ్యాయి. డ్రాప్‌ అవుట్స్‌ను తిరిగి పాఠశాలకు రప్పించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించింది. సెలవుల అనంతరం గురువారం 45 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 44 వేల ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తెరుచుకున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 33.5 లక్షలమంది, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 34 లక్షలమంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు.

9:29 AM, 12 Jun 2026 (IST)

ఎస్సీల విద్య, అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది: డీఎస్‌బీవీ స్వామి

ఎస్సీల విద్య, అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని మంత్రి డీఎస్‌బీవీ స్వామి అన్నారు. రూ.143 కోట్లతో 700 హాస్టళ్లకు మరమ్మతులు చేశామని, ఐఐటీ, నీట్ ఎక్సలెన్సీ సెంటర్లను పెంచామని మంత్రి డీఎస్‌బీవీ స్వామి తెలిపారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ పెండింగ్ నిధులు విడుదల చేశామని, విదేశీ విద్య అభ్యసించే పేద విద్యార్థుల కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించామన్నారు. దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు ఇంద్రధనస్సు తీసుకొచ్చామని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

8:42 AM, 12 Jun 2026 (IST)

అస్తవ్యస్తమైన విద్యుత్‌ వ్యవస్థను రెండేళ్లలో గాడినపెట్టాం: మంత్రి గొట్టిపాటి

అస్తవ్యస్తమైన విద్యుత్‌ వ్యవస్థను రెండేళ్లలో గాడినపెట్టామని మంత్రి గొట్టిపాటి అన్నారు. జగన్ అమలు చేసిన ట్రూఅప్ విధానాన్ని ట్రూడౌన్ చేశామని, ఛార్జీలు పెంచకపోగా.. భవిష్యత్తులోనూ పెంచబోమని చెప్పాం మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు. విద్యుదుత్పత్తి పెంచి బయటి నుంచి కొనుగోళ్లు తగ్గించామని మంత్రి గొట్టిపాటి అన్నారు.

8:41 AM, 12 Jun 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఏపీ హైకోర్టు సీజే జస్టిస్‌ లీసా గిల్‌, పశ్చిమబెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవి

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఏపీ హైకోర్టు సీజే జస్టిస్‌ లీసా గిల్‌ పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం జస్టిస్ లీసా గిల్‌కు పండితుల ఆశీర్వచనం అందజేశారు. ఈవో, అదనపు ఈవోలు శ్రీవారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అలాగే తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పశ్చిమబెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవి పాల్గొన్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు.

7:57 AM, 12 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడు తెరుచుకోనున్న పాఠశాలలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడు 45 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 44 వేల ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వేసవి సెలవులు అనంతరం పునః ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 33.5 లక్షల విద్యార్థులు, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 34 లక్షల విద్యార్థులు ఉన్నారు.రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డ్రాప్ అవుతున్న విద్యార్థులను తిరిగి పాఠశాలకు రప్పించేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలను అమలు చేయనుంది.

6:50 AM, 12 Jun 2026 (IST)

తిరుపతిలో "రెండేళ్ల నమ్మకం, అభివృద్ధి సంక్షేమం" బహిరంగ సభ

నేడు తిరుపతిలోని దామినేడులో 'రెండేళ్ల నమ్మకం, అభివృద్ధి సంక్షేమం' బహిరంగ సభకు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరుకానున్నారు. ఉదయం 10.40 గంటలకు రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి సీఎం చంద్రబాబు చేరుకోనున్నారు. సభ ముగించుకున్న అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు ఉండవల్లికి బయలుదేరనున్నారు.

6:49 AM, 12 Jun 2026 (IST)

విశాఖలో పర్యటించనున్న మంత్రి లోకేశ్‌

నేడు విశాఖలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటించనున్నారు. రాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్‌లో జరిగే 'డిజీ100ఎక్స్ ఏపీ' సదస్సులో లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు.

6:45 AM, 12 Jun 2026 (IST)

పాస్‌పోర్టు సేవా దివస్ - ఏపీ పోలీసులకు జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు

పాస్‌పోర్టు సేవా దివస్- 2026 సందర్భంగా రాష్ట్ర పోలీసు శాఖకు జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు లభించింది. పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తుల పోలీస్ వెరిఫికేషన్‌లో అత్యుత్తమ పనితీరుకు ఐపీఏఎస్‌పీ పురస్కారం లభించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా ఏపీ పోలీసులు అత్యుత్తమ పనితీరు కనపరిచారు. ఈనెల 19న దిల్లీలో కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ చేతుల మీదుగా డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా పురస్కారం అందుకోనున్నారు. పాస్‌పోర్టు సేవా దివస్, ఆఫీసర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కార్యక్రమాలకు ఏపీ పోలీస్ శాఖను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు. డీజీపీ హరీశ్‌కుమార్‌గుప్తాను కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆహ్వానం పంపింది.

6:35 AM, 12 Jun 2026 (IST)

చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు - పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు

నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతుండటంతో కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఏపీలో మరికొన్ని ప్రాంతాలకు ఇవి విస్తరించాయి. బంగాళాఖాతం నుంచి ఉత్తర కోస్తా ఏపీ వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ మీదుగా దక్షిణ కోస్తా ఏపీపై ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి కొనసాగుతోంది. వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. నేడు అల్లూరి, ఏలూరి, ఎన్‌టీఆర్, కృష్ణా, నంద్యాల, అనంతపురం, కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

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