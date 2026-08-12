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12-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష

TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 7:07 AM IST

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12-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:58 AM, 12 Aug 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఎల్బీనగర్‌ పీఎస్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య

హైదరాబాద్‌ ఎల్బీనగర్‌ పీఎస్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. కానిస్టేబుల్ సాయి రాత్రి విధుల్లో ఉండి పీఎస్‌లోనే ఉరి వేసుకున్నారు. పోస్టుమార్టం కోసం సాయి మృతదేహం ఉస్మానియాకు తరలించారు. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:57 AM, 12 Aug 2026 (IST)

విద్యుత్ ఉచ్చులో చిక్కి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ నవీన్ మృతి

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు అటవీ ప్రాంతంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ ఉచ్చులో చిక్కి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ నవీన్ మృతి చెందారు. అడవి జంతువుల కోసం వేటగాళ్లు అమర్చిన విద్యుత్ ఉచ్చులో అధికారి చిక్కారు.

6:54 AM, 12 Aug 2026 (IST)

పాలిమర్ నోట్లను ప్రవేశపెట్టలాన్న ఆర్బీఐ ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం

పాలిమర్ నోట్లను ప్రవేశపెట్టలాన్న ఆర్బీఐ ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. రూ.10, 20 పాలిమర్ నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టలాని ఆర్బీఐ విజ్ఞప్తి చేసింది. పాలిమర్ నోట్లపై రాజ్యసభకు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ప్రయోగాత్మకంగా 200 కోట్ల పాలిమర్ నోట్లను మార్కెట్‌లో ప్రవేశపెట్టాలని ప్రతిపాదించారు. విజయవంతమైతే పాలిమర్ నోట్లు చలామణిలోకి తీసుకురావాలని ఆర్బీఐ సూచించింది. చలామణిలో ఉన్న కాగితం నోట్లతో పాటు పాలిమర్ నోట్లను కేంద్రం జారీ చేయనుంది. పాలిమర్ నోట్ల కొనుగోలు ప్రక్రియ ప్రాథమిక దశలో ఉంన్నాయని నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. పాలిమర్ నోట్లను ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతారో, ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఇప్పుడే చెప్పలేమని ఆమె స్పష్టం చేశారు. పాలిమర్ నోట్లను ప్లాస్టిక్ పదార్థంతో తయారు చేస్తారని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు తెలిపారు. కాగితపు నోట్లతో పోలిస్తే పాలిమర్ నోట్లను ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు వెల్లడించారు.

6:53 AM, 12 Aug 2026 (IST)

నేడు మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం

నేడు మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం చేయనున్నారు. ప్రజల నుంచి మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు వినతులు స్వీకరించనున్నారు.

6:51 AM, 12 Aug 2026 (IST)

నేడు ఇందిరాపార్క్ వద్ద టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా

నేడు ఇందిరాపార్క్ వద్ద టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించనున్నారు. ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ ఆటో నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలనే డిమాండ్‌తో ధర్నా చేయనున్నారు. ఇందిరాపార్క్ వద్ద ధర్నాలో కవిత పాల్గొననున్నారు.

6:48 AM, 12 Aug 2026 (IST)

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన షెడ్యూల్‌ ఖరారు

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. ఈ నెల 19 నుంచి 30 వరకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన ఉండనుంది. విద్య, నైపుణ్య, క్రీడాభివృద్ధి లక్ష్యంగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. దీనిలో భాగంగా వివిధ విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలతో ఒప్పందాలు, వైట్‌కాలర్‌, బ్లూ కాలర్‌ ఉద్యోగాలకు అవసరమైన కొత్త నైపుణ్యాలుపై చర్చలు జరపనున్నారు. తొలుత సీఎం రేవంత్‌ లండన్‌ వెళ్లనున్నారు. లండన్‌లోని ప్రముఖ వర్శిటీ, విద్యాసంస్థలను సీఎం బృందం సందర్శించనుంది. వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశముంది. ఆగస్టు 23న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బృందం అమెరికాకు వెళ్లనుంది. అమెరికాలోని పలు యూనివర్శిటీ ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ కానున్నారు.

6:46 AM, 12 Aug 2026 (IST)

ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష

ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. గేమ్స్‌ ఏర్పాట్లు, నిర్వహణపై చర్చలు జరపనున్నారు. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్-2026ను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. డిసెంబరులో యూత్‌ గేమ్స్ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకోవాలిని అధికారులను ఆదేశించారు. క్రీడా స్పూర్తిని చాటేలా పోటీలు ఉండాలి సీఎం పేర్కొన్నారు.

6:44 AM, 12 Aug 2026 (IST)

నేడు హైదరాబాద్‌ కిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో ఎన్టీఆర్‌కు శస్త్రచికిత్స

నేడు హైదరాబాద్‌ కిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో ఎన్టీఆర్‌కు శస్త్రచికిత్స చేయనున్నారు. ఇటీవల జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ జిమ్‌లో గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. డ్రాగన్‌ సినిమా షూటింగ్‌ కోసం సిద్ధమవుతుండగా ఎన్టీఆర్‌ గాయపడ్డారు. వైద్యుల సలహా మేరకు ఎన్టీఆర్‌ భుజానికి నేడు శస్త్రచికిత్స చేయనున్నారు.

6:40 AM, 12 Aug 2026 (IST)

భారత్‌ మ్యామ్‌పై చైనా విమర్శలను తిప్పికొట్టిన విదేశాంగశాఖ

సరిహద్దుల్లోని పరిస్థితులు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను నిర్దేశిస్తాయని చైనాకు భారత్ తేల్చిచెప్పింది. వాస్తవాధీనరేఖ వెంబడి శాంతి నెలకొనడం అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని భారత్ పేర్కొంది. భారత చిత్రపటాన్ని చైనా తప్పు పట్టడంలో అర్థం లేదని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ వెల్లడించింది. అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో 27 ప్రదేశాలను వాటి పేర్లతో చిత్రపటాన్ని భారత్‌ విడుదల చేసింది. భారత్‌ మ్యామ్‌పై చైనా విమర్శలను తిప్పికొట్టింది. అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌ భారత్‌ నుంచి విడదీయడానికి వీల్లేని ఇది బారత్​లో అంతర్భాగమని విదేశాంగశాఖ స్పష్టం చేసింది.

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