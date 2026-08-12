12th August 2026 Live Updates Today : కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఒకటో పట్టణ ఎస్.ఐ. సత్యనారాయణ బదిలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 9:53 AM IST
12th August 2026 Live Updates :కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఒకటో పట్టణ ఎస్.ఐ. సత్యనారాయణను వీఆర్కు బదిలీ చేస్తూ జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్నాయుడు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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జూరాల జలాశయానికి మళ్లీ క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద
జూరాల జలాశయంలో మళ్లీ క్రమంగా వరద పెరుగుతోంది. ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో 80 వేల క్యూసెక్కులు కాగా, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి 88 వేల క్యూసెక్కుల నీళ్లు విడుదల చేశారు. జూరాల గరిష్ఠ నీటిమట్టం 318 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 318 మీటర్లకు చేరుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 9.65 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 8.81 టీఎంసీలుగా నమోదయ్యింది.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఒకటో పట్టణ ఎస్.ఐ. సత్యనారాయణ బదిలీ
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ఒకటో పట్టణ ఎస్.ఐ. సత్యనారాయణను వీఆర్కు బదిలీ చేస్తూ జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్నాయుడు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీ సందర్భంగా కొడాలి నానితో ఎస్.ఐ. వ్యవహరించిన తీరుపై వచ్చిన విమర్శలతో చర్యలు తీసుకున్నారు.
పలమనేరులో జైళ్ల శాఖ నిర్వహణలోని పెట్రోల్ బంకులో పనిచేస్తున్న ఖైదీ పరారీ
పలమనేరులో జైళ్ల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న పెట్రోల్ బంక్ నుంచి సూరి అనే ఖైదీ నిన్న సాయంత్రం అకస్మాత్తుగా పరారయ్యాడు. నాగలాపురానికి చెందిన సూరి, ఒక హత్య కేసులో దోషిగా తేలడంతో కడప సెంట్రల్ జైలులో యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. జైలులో ఇతని సత్ప్రవర్తనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న అధికారులు, ఆరు నెలల క్రితం ప్రారంభించిన ఈ పెట్రోల్ బంకులో పనిచేసేందుకు మరో ముగ్గురు ఖైదీలతో పాటు ఇతడిని కూడా ఎంపిక చేశారు. విధుల్లో ఉండగానే సూరి తప్పించుకోవడంతో, జైలు అధికారులు వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పరారైన ఖైదీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 51,296 క్యూసెక్కుల వరద
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి శ్రీశైలానికి ప్రస్తుతం 51,296 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 878.90 అడుగులకు చేరుకుంది. అలాగే, 215.80 టీఎంసీల పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యానికి గాను ప్రస్తుతం 182.60 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. మరోవైపు శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ గట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి ముమ్మరంగా సాగుతోంది. విద్యుత్ తయారీ అనంతరం 49,475 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 2,016 క్యూసెక్కులు, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 10,000 క్యూసెక్కులు, హంద్రీనీవా ఎత్తిపోతల పథకానికి 3,050 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
ఎల్బీనగర్ పీఎస్లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని ఎల్బీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఒక కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. 2024 బ్యాచ్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ సాయికుమార్, రాత్రి డ్యూటీలో ఉంటూ పీఎస్లోని రెస్ట్రూమ్లో ఉరి వేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. అనంతరం సాయికుమార్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ విషాద ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
పుట్లగట్లగూడెం గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేపై ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన ప్రైవేటు బస్సు
ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడ వైపు వస్తున్న 'ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్' ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, పుట్లగట్లగూడెం గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేపై రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సుమారు 30 మంది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో యువకుల వీరంగం
తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో కొందరు యువకులు కత్తితో వీరంగం సృష్టించి, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించారు. శ్రీకాళహస్తి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో యువకులు గొడవపడుతూ, పొడుస్తానంటూ కత్తి తీసి బెదిరింపులకు దిగడంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనలతో పరుగులు తీశారు. దీనిపై స్థానికులు వెంటనే డయల్ 100కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రమణయ్య తక్షణమే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. అయితే సదరు యువకులు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా విధి నిర్వహణలో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్పైనే దౌర్జన్యానికి దిగి, ఆయనను కూడా కత్తితో బెదిరించారు. ఈ దౌర్జన్యానికి ఒడిగట్టిన వారిని శ్రీకాళహస్తి కొండమిట్ట ప్రాంతానికి చెందిన జితేంద్ర, శ్రీనివాస్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వారిద్దరిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు.
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై నేడు సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై నేడు సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమీక్షకు డీజీపీ నుంచి స్టేషన్ హౌస్ అధికారుల వరకు హాజరుకానున్నారు. క్షేత్రస్థాయి నివేదికలతో ఉన్నతస్థాయిలో సమీక్ష చేయనున్నారు. శాంతిభద్రతలు, మహిళలు, చిన్నారులపై నేరాల కట్టడిపై, సైబర్ క్రైమ్, సోషల్ మీడియా సైకోలపై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టాలని ఆదేశించారు. బ్లేడ్, గంజాయి బ్యాచ్లపై ఉక్కుపాదం మోపాలని ఆదేశించనున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ల పనితీరుపై విశ్లేషణ, స్టేషన్లలో నమోదవుతున్న కేసులు, శాంతిభద్రతలపై రిపోర్టులను పరిశీలించనున్నారు. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిపై కఠిన చర్యలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
టీటీడీ ఉద్యోగినంటూ భక్తులను మోసం చేసిన వ్యక్తి అరెస్టు
తిరుమలలో టీటీడీ ఉద్యోగి పేరుతో భక్తులను మోసం చేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడు జలకర గిరిధర్ (34)ను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు. తాను టీటీడీ పేష్కార్గా పనిచేస్తున్నానంటూ భక్తులను నమ్మించిన గిరిధర్.. శ్రీవారి సేవా టికెట్లు, టీటీడీలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి పలువురి నుంచి సుమారు రూ.10 లక్షల వరకు వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో దళారులు, నకిలీ వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని టీటీడీ భక్తులకు సూచించింది. టీటీడీ సేవలు, దర్శనం, టికెట్లు అధికారిక వెబ్సైట్, యాప్ ద్వారానే పొందాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.