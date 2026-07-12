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12 July AP News Today Live Updates: విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో కంపించిన భూమి - రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై తీవ్రత 4.5గా నమోదు

12 July AP News Today Live Updates
12 July AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 6:54 AM IST

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Updated : July 12, 2026 at 8:14 AM IST

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12 July AP News Today Live Updates : విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో కంపించిన భూమి కంపించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 4.5 తీవ్రత నమోదైంది.

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8:02 AM, 12 Jul 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు

తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు, షెడ్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండి సేవా సదన్​ వరకు భక్తులు క్యూలైన్​లో వేచి ఉన్నారు. జులై 11వ తేదీ శనివారం 92,017 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 47,949 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, శనివారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.93 కోట్లు సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.

8:00 AM, 12 Jul 2026 (IST)

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. దేవరపల్లి మండలం యర్నగూడెం వద్ద కూలీలతో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్​ను వెనుక నుంచి లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అక్కడిక్కడే ఇద్దరు మృతి చెందారు. మృతులు దేవరపల్లికి చెందిన శ్రీను(39), కడలి రాజేంద్ర (32)గా గుర్తించారు.

6:45 AM, 12 Jul 2026 (IST)

విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో కంపించిన భూమి

విశాఖలో గాజువాక, మంగళపాలెం, పెదవాల్తేరు, ఆరిలోవ, ఎంవీపీ అప్పుఘర్‌లో భూమి కంపించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 4.5 తీవ్రత నమోదైంది.

6:44 AM, 12 Jul 2026 (IST)

ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి మృతిపట్ల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సంతాపం

ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి మృతిపట్ల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. "సంగీత ప్రియుల హృదయాల్లో జానకి చెరగని ముద్రవేశారు. మధురమైన గాత్రంతో దశాబ్దాలు కోట్లాదిమంది ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఎస్.జానకి తెలుగునేలపై జన్మించడం మనందరికీ గర్వకారణం" అని లోకేశ్ అన్నారు.

6:41 AM, 12 Jul 2026 (IST)

రేపు ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల పనులు ప్రారంభం

రేపు ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల పనులను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. 117 పాత వరద గేట్లను మార్చి వాటి స్థానంలో కొత్త వాటికి పనుల కోసం రూ.152.95 కోట్లు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. రేపు పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రధాన డ్యాం, విద్యుత్కేంద్రం నిర్మాణ పనులను సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించనున్నారు. అలాగే పిచ్చుకలంకలో రైతులతో సమావేశంకానున్నారు. అనంతరం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

6:39 AM, 12 Jul 2026 (IST)

పవన్‌ కల్యాణ్‌ను పరార్శించనున్న చంద్రబాబు

నేడు సీఎం చంద్రబాబు ముంబయి వెళ్లనున్నారు. నిన్న కోకిలాబెన్ ధీరూబాయ్ అంబానీ ఆస్పత్రిలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేశారు. పవన్​ను చంద్రబాబు పరార్శించనున్నారు.

Last Updated : July 12, 2026 at 8:14 AM IST

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