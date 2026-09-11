11th September 2026 News Today AP Live News Updates : డీఎస్సీపై జగన్ విమర్శలకు కౌంటర్ ఇస్తూ వీడియో విడుదల చేసిన లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 8:04 AM IST
11th September 2026 News Today AP Live News Updates : డీఎస్సీ విషయంలో జగన్ చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొడుతూ లోకేశ్ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ అంశంపై జగన్ విషం చిమ్మడం బాధాకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. డీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీకి మధ్య ఉన్న తేడా జగన్కు తెలుసా అని ప్రశ్నించిన లోకేశ్, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తన ఐదేళ్ల పాలనలో ఒక్క ఉపాధ్యాయ పోస్టును కూడా భర్తీ చేయలేదని గుర్తుచేశారు.
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ఉత్తర బంగాళాఖాతం, పరిసర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం
వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఈ రోజు, రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర తీర ప్రాంతంలో గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉండగా, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని హెచ్చరించింది.
జగదీశ్రెడ్డిని హత్య చేసినట్లు అంగీకరించిన సాదిక్ ఖాన్
పోలీసు కస్టడీలో కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. జగదీశ్ రెడ్డిని హత్య చేసినట్లు సాదిక్ ఖాన్ అంగీకరించాడు. విచారణలో ఈ హత్య ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని, కొబ్బరి నీళ్లలో విషం కలిపి ఇచ్చే పథకం ఇందులో ఉందని తేలింది. జగదీశ్ రెడ్డిని అంతం చేసి ఆస్తిని దక్కించుకోవడానికి ఒక కుట్ర పన్నారు. సౌజన్యను వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా రూ.25 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు తనకు లభిస్తాయని సాదిక్ భావించాడు. సౌజన్య తండ్రి నూకరాజు, సాదిక్ ఖాన్తో వివాహానికి అంగీకరించకపోవడమే కాకుండా, తన ఆస్తి మొత్తాన్ని తన మనవడికి,మరొక వ్యక్తికి బదిలీ చేయాలని భావించారు. నూకరాజు, సౌజన్యల ఆస్తుల బదిలీకి సంబంధించి వివాదాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే నూకరాజు కుటుంబం మొత్తాన్ని చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు 'సర్వదర్శనం' కోసం 15 గంటల నిరీక్షణ. సర్వదర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులతో కంపార్ట్మెంట్లన్నీ నిండిపోయాయి. కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోవడంతో భక్తులు 'శిలా తోరణం' పాయింట్ వరకు క్యూలో వేచి ఉన్నారు. తిరుమలలో నిన్న 69,771 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.6.94 కోట్లుగా నమోదైంది. నిన్న 25,888 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
డీఎస్సీపై జగన్ విమర్శలకు కౌంటర్ ఇస్తూ వీడియో విడుదల చేసిన లోకేశ్
డీఎస్సీ విషయంలో జగన్ చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొడుతూ లోకేశ్ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ అంశంపై జగన్ విషం చిమ్మడం బాధాకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. డీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీకి మధ్య ఉన్న తేడా జగన్కు తెలుసా అని ప్రశ్నించిన లోకేశ్, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తన ఐదేళ్ల పాలనలో ఒక్క ఉపాధ్యాయ పోస్టును కూడా భర్తీ చేయలేదని గుర్తుచేశారు. దీనికి భిన్నంగా, చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే డీఎస్సీ ఫైలుపైనే తొలి సంతకం చేసి, 16,000 మంది ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి మార్గం సుగమం చేశారని తెలిపారు. డీఎస్సీ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించేలా దాదాపు 300 కేసులు దాఖలైనప్పటికీ, ఏ ఒక్క కేసులోనూ కోర్టులు ప్రభుత్వ తప్పును ఎత్తిచూపలేదని, ప్రతి ఆరోపణకూ అధికారులు ఆధారాలతో కూడిన సమాధానాలు ఇచ్చారని లోకేశ్ వివరించారు. ఉపాధ్యాయులపై ఒత్తిడి లేదా దాడులను ఏ పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు 53 రోజుల పాటు జైలు జీవితం గడిపినప్పటికీ, మూడేళ్లుగా సాగిన న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ఇప్పుడు ముగిసిందని, ఆయనకు క్లీన్ చిట్ లభించిందని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే కొత్త డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుందని లోకేశ్ ప్రకటించారు
కాకినాడ జీజీహెచ్లో సాదిక్ ఖాన్కు వైద్యపరీక్షలు
కాకినాడలో సాదిక్ ఖాన్ మూడు రోజుల పోలీస్ కస్టడీ ముగిసింది. వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆసుపత్రికి తరలించిన సాదిక్ను, ఆ తర్వాత మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచడానికి పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 10:30 గంటల వరకు కస్టడీకి మొబైల్ కోర్టు అనుమతినిచ్చింది. పోలీసులు అతన్ని అమలాపురంలోని మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచనున్నారు. ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య, నూకరాజు అల్లుడు జగదీశ్ రెడ్డి హత్యకు సంబంధించిన కేసులో సాదిక్ ఖాన్ నిందితుడిగా ఉన్నారు.
నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలంలో సచివాలయం ఉద్యోగిపై కేసు నమోదు
నెల్లూరు జిల్లా, సంగం మండలానికి చెందిన ఒక సచివాలయ ఉద్యోగిపై కేసు నమోదైంది. మర్రిపాడు సచివాలయంలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న హరీశ్పై ఈ కేసు నమోదైంది. గ్రామంలో సర్వే నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఒక వివాహిత మహిళ పట్ల ఆయన అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తనను తరచుగా వేధిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, సదరు మహిళ తన భర్తతో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన పోలీసులు, ఆ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్పై కేసు నమోదు చేశారు.
పోలవరం జిల్లాలకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి
పోలవరం ప్రాంతంలోకి ఒక పులి ప్రవేశించింది. నిన్న కాకినాడ జిల్లాలోని ఏలేశ్వరం అటవీ ప్రాంతంలో సంచరించిన ఈ పులి, ఈ రోజు ఉదయం పోలవరం ప్రాంతంలోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ పులి రాజవొమ్మంగి మండలంలోని వాతంగి సమీపంలో సంచరిస్తోంది. అటవీ శాఖ అధికారులు పులి కదలికలను నిశితంగా గమనిస్తూ ఆ ప్రాంతంలో నిరంతరం నిఘా ఉంచారు, అలాగే సమీప గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండోరోజు కలెక్టర్ల సదస్సు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం రెండవ రోజు కొనసాగింది. ఈ-గవర్నెన్స్, ఫైళ్ల పరిష్కారంపై చర్చలు జరిపారు. కలెక్టర్లతో ఆర్టీజీఎస్, పీజీఆర్ఎస్ పనితీరుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. భూ పరిపాలన,సర్వే సంబంధిత అంశాలపై కీలక చర్చలు, కేంద్ర పథకాల నిధుల వినియోగంపై సమీక్ష, జిల్లాల వారీగా పనితీరు, ర్యాంకింగ్లపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. జిల్లా సమస్యలపై నేరుగా చర్చించేందుకు కలెక్టర్లతో బహిరంగ సమావేశం జరిపారు. ప్రజల ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేసేలా ఆదేశాలు చేశారు. సాయంత్రం కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష.
ముగిసిన సాదిక్ ఖాన్ మూడురోజుల పోలీస్ కస్టడీ
ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో నిందితుడుగా ఉన్నసాదిక్ ఖాన్ కాకినాడలో మూడురోజుల పోలీస్ కస్టడీ ముగిసింది. ఇవాళ ఉదయం 10.30 గంటల వరకు కోర్టు పోలీసు కస్టడీకి అనుమతిని ఇచ్చింది. కాసేపట్లో సాదిక్ ఖాన్ను జడ్జి ఎదుట హాజరుపర్చనున్నారు.
నేటి నుంచి ఎన్ఎంఎంఎస్కు దరఖాస్తుల స్వీకరణ
నేటి నుంచి ఎన్ఎంఎంఎస్కు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు . జాతీయ ప్రతిభా ఉపకార వేతనాల పరీక్షకు అక్టోబర్ 12 వరకు గడువును పొడగించారు. ఆ లోపు దరఖాస్తులు సమర్పించాలని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకులు తెలిపారు.
రాత్రి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ వద్ద ట్రయల్రన్ చేస్తుండగా తెగిన రోప్
రాత్రి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ వద్ద ట్రయల్రన్ చేస్తుండగా తొమ్మిదో గేట్ వద్ద రోప్ తెగింది. దీంతో నీళ్లు పోకుండా వెంటనే అధికారులు గేట్ అమర్చారు .