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11-10-2026 Telangana News Today Live Updates : దిల్లీలో మెట్రోస్టేషన్ల మూసివేత, రైళ్ల రద్దుపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ

TELANGANA LIVE UPDATES
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2026 at 6:46 AM IST

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Updated : October 11, 2026 at 6:55 AM IST

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11-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:53 AM, 11 Oct 2026 (IST)

సికింద్రాబాద్ బొల్లారం పీఎస్‌ పరిధిలో విషాదం

సికింద్రాబాద్ బొల్లారం పీఎస్‌ పరిధిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆరేళ్ల చిన్నారి అరులియా మోజెస్‌ హత్యకు గురైంది. దుండగులు అరులియా మోజెస్‌ను చంపి సంపులో పడేశారు. చిన్నారిని వాచ్‌మెన్ చంపి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తోన్నారు.

6:50 AM, 11 Oct 2026 (IST)

సికింద్రాబాద్ బొల్లారం పీఎస్‌ పరిధిలో ఆరేళ్ల చిన్నారి కిడ్నాప్

సికింద్రాబాద్ బొల్లారం పీఎస్‌ పరిధిలో ఆరేళ్ల చిన్నారి కిడ్నాప్​కు గురైంది. అరులియా మోజెస్‌ ఆడుకుంటుండగా దుండగుడు కిడ్నాప్ చేశాడు. చిన్నారిని వాచ్‌మెన్ కిడ్నాప్ చేసి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తోన్నారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా చిన్నారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

6:49 AM, 11 Oct 2026 (IST)

అమెరికా: పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రం ఈరీ నగరంలో కాల్పులు

అమెరికా: పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రం ఈరీ నగరంలో కాల్పులు జరిగాయి. దుండగుడి కాల్పుల్లో ఇద్దరు పిల్లలు, గర్భిణీ సహా 9 మంది మృతి చెందారు. కాల్పులు జరిపిన అనంతరం నిందితుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

6:48 AM, 11 Oct 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు నేడు అంకురార్పణ

తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు నేడు అంకురార్పణ చేయనున్నారు. రేపటి నుంచి ఈనెల 20 వరకు తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు సప్తగిరులు ముస్తాబయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాల దృష్ట్యా ఈనెల 20 వరకు ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు.

6:46 AM, 11 Oct 2026 (IST)

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి దసరా సంబరాలు

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి దసరా సంబరాలు జరగనున్నాయి. తొలిరోజు బాలాత్రిపుర సుందరీదేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనమిచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం 8 గంటల నుంచి దర్శనాలకు అనుమతించనున్నారు. రేపటి నుంచి తెల్లవారుజాము 4 నుంచే భక్తులకు దర్శంచుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. రోజూ రాత్రి 11 వరకూ అమ్మవారి దర్శనానికి అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. ఈ ఏడాది అమ్మవారి దర్శనానికి 25 లక్షల మంది వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

6:42 AM, 11 Oct 2026 (IST)

దిల్లీలో మెట్రోస్టేషన్ల మూసివేత, రైళ్ల రద్దుపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ

దిల్లీలో మెట్రోస్టేషన్ల మూసివేత, రైళ్ల రద్దుపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరపనున్నారు. ఆదివారం అయినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు అసాధారణంగా విచారణ చేపట్టనుంది. మెట్రోస్టేషన్ల మూసివేత, రైళ్లు రద్దు చేసి సుప్రీం ఆదేశాలను ధిక్కరించారని లాయర్ శైలేంద్ర మణిత్రిపా పిటిషన్ వేశారు.

Last Updated : October 11, 2026 at 6:55 AM IST

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