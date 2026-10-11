11th October 2026 AP News Today Live Updates: విజయవాడ దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా దుర్గమ్మకు సారె సమర్పణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 12:44 PM IST
11th October 2026 AP News Today Live Updates : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రోత్సవాలు ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటి రోజు దుర్గమ్మ బాలాత్రిపురసుందరీదేవి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. తొలిరోజు తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి స్నపనాభిషేకం, అలంకార పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులను ఉదయం 8 గంటల నుంచి దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారు. సోమవారం నుంచి ఉదయం 4 గంటల నుంచే దుర్గమ్మ దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. రోజూ రాత్రి 11 గంటల వరకూ దర్శనాలు కొనసాగుతాయి. ఈ ఏడాది అమ్మవారి దర్శనానికి 25 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా.
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విజయవాడ దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా దుర్గమ్మకు సారె సమర్పణ
విజయవాడ దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా దుర్గమ్మకు శ్రీకాళహస్తి ఆలయ పాలకమండలి సభ్యులు, ఈవో సారె సమర్పించారు. దసరా ఉత్సావాల్లో భాగంగా మొదటి రోజు బాలాత్రిపుర సుందరీదేవి అలంకరణలో దుర్గమ్మ దర్శనమిస్తున్నారు.
శాసనపల్లి-పెదవేమిలి హైలెవల్ బ్రిడ్జ్కు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ శంకుస్థాపన
విజయనగరం: జామి మండలంలో శాసనపల్లి-పెదవేమిలి హైలెవల్ బ్రిడ్జ్కు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ శంకుస్థాపన చేశారు. వంతెన నిర్మాణం పూర్తయితే వరద కష్టాలు తీరుతాయని మంత్రి కొండపల్లి అన్నారు.
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు: మంత్రి లోకేశ్
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "కృష్ణా తీరాన శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల శోభతో ఇంద్రకీలాద్రి అలరారుతోంది. దుర్గాదేవి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం. కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో జీవించాలి" అని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి పర్యటన
ప్రకాశం జిల్లాలో మంత్రి డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి పర్యటిస్తున్నారు. తూర్పునాయుడుపాలెంలో 89 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.30.60 లక్షల విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. కొండపి పరిధిలో 2,560 మందికి రూ.20.37 కోట్ల విలువైన చెక్కులు అందించారు. పేదల వైద్యం, ఆరోగ్యానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి అన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దసరా శరన్నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు: సీఎం
రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సీఎం చంద్రబాబు దసరా శరన్నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దుష్టశక్తులపై దైవశక్తి, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక దసరా అని అన్నారు. విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దివ్యాశీస్సులు రాష్ట్ర ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజలందరికీ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
నాకు గిరిజన ప్రాంతాలపై మక్కువ: పవన్ కల్యాణ్
"నాకు గిరిజన ప్రాంతాలపై మక్కువ. నాకు అల్లూరి సీతారామరాజు స్ఫూర్తి. గిరిజనులు ప్రకృతిని, సంస్కృతిని కాపాడుతారు. ఏడు దశాబ్దాలైనా కొన్నిచోట్ల రోడ్లు, విద్యుత్ సౌకర్యాలు లేవు. కాన్పు కోసం గిరిజన మహిళలు డోలీల్లో వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్లాలంటే ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి. గిరిజనుల పంటలు పట్టణాలకు తీసుకెళ్లాలంటే రోడ్లు బాగుండాలి. గిరిజనుల అభివృద్ధి, మౌలిక సౌకర్యాల కోసం రోడ్లు వేయించాం. మీరు నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తానని" ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కాకవాడ బహిరంగసభలో అన్నారు.
పోలవరం జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన
పోలవరం జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటిస్తున్నారు. అడవి తల్లి బాట 2.O కార్యక్రమాన్ని పవన్ ప్రారంభించారు. రంపచోడవరం మండలం కాకవాడలో అడవి తల్లి బాట 2.0 కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కాకవాడ బహిరంగసభలో పవన్ పాల్గొన్నారు.
తిరుమలలోని కర్ణాటక చౌల్ట్రీలను కర్ణాటక టూరిజానికి బదిలీని వ్యతిరేకిస్తున్నాం: భానుప్రకాశ్
కర్ణాటక సీఎంకు టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు జి.భానుప్రకాశ్రెడ్డి లేఖ రాశారు. తిరుమలలోని కర్ణాటక చౌల్ట్రీలను కర్ణాటక టూరిజానికి బదిలీని వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు. చౌల్ట్రీల బదిలీపై కర్ణాటకలో కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. తన వర్గీయులకు షాపులు, రెస్టారెంట్లు కేటాయించాలని చూస్తున్నారన్నారు. టీటీడీ నిబంధనల మేరకు ఎవరికీ సబ్ లీజు ఇచ్చే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు.
కపిలేశ్వరంలో జీఎస్ఎల్, సూర్య హెల్త్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన చిరంజీవి
తూర్పు గోదావరి జిల్లా: కపిలేశ్వరంలో జీఎస్ఎల్, సూర్య హెల్త్ సెంటర్ను చిరంజీవి ప్రారంభించారు. డా.నాగేశ్వరరావు, కైకలూరు ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు.
పాకల బీచ్లో గల్లంతైన ఇద్దరి యువకుల్లో ఒకరి మృతదేహం లభ్యం
ప్రకాశం: గల్లంతైన ఇద్దరి యువకుల్లో ఒకరి మృతదేహం లభ్యమైంది. నిన్న పాకల బీచ్లో ఇద్దరు యువకులు గల్లంతయ్యారు. తీర ప్రాంతంలో విష్ణు (16) మృతదేహం మెరైన్ పోలీసులు గుర్తించారు. గల్లంతైన మరో యువకుడి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
పోలవరం జిల్లా చేరుకున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్
పోలవరం జిల్లా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చేరుకున్నారు. కాసేపట్లో అడవి తల్లి బాట 2.O కార్యక్రమాన్ని పవన్ ప్రారంభించనున్నారు. రంపచోడవరం మండలం కాకవాడలో అడవి తల్లి బాట 2.0 కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. కాకవాడ బహిరంగసభలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొననున్నారు. సభ అనంతరం రాకోట గ్రామంలో గిరిజనులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు. గిరిజన గ్రామాలకు రూ.2,052 కోట్లతో రోడ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. 1,341 గిరిజన ఆవాసాలకు 1,946 కి.మీ మేర రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు.
విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారం పట్టివేత
విశాఖలో భారీగా విదేశీ బంగారాన్ని అధికారులు పట్టుకున్నారు. పక్కా సమాచారంతో కోల్కతా నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న ఓ కారులో డీఆర్ఐ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. రూ.8.98 కోట్ల విలువైన 5.83 కిలోల బంగారాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పేరేచర్ల శివారు బయో డీజిల్ కర్మాగారంలో కార్మికుడు మృతి
గుంటూరు: పేరేచర్ల శివారు బయో డీజిల్ కర్మాగారంలో కార్మికుడు మృతి చెందాడు. రాత్రి విధుల్లో ఉండగా సంపులో పడి కార్మికుడు చనిపోయాడని స్థానికులు తెలిపారు. యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే కార్మికుడు చనిపోయాడని బంధువుల ఆరోపిస్తున్నారు. కార్మికుడి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని బంధువుల ఆందోళన నిర్వహించారు.
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసుల ప్రకటన
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసుల ప్రకటించారు. అశుతోష్ రంకా, సౌరవ్ దాస్ను ముందస్తు అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. కాసేపట్లో ముగ్గురిని దిల్లీ కంటోన్మెంట్ పీఎస్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట పోలీసులు హాజరుపర్చనున్నారు. సీఈసీ రాజీనామా డిమాండ్తో జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనలకు సీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. నిన్న ముంబయి నుంచి దిల్లీ వచ్చిన ముగ్గురు నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముగ్గురిని వేర్వేరు ప్రాంతాలకు తరలించిన పోలీసులు నేడు అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
గాజువాక-నాతయ్యపాలెం జాతీయరహదారిపై కంటైనర్ బోల్తా
విశాఖ: గాజువాక-నాతయ్యపాలెం జాతీయరహదారిపై కంటైనర్ బోల్తా పడింది. జాతీయరహదారిపై కంటైనర్ బోల్తాతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రెండు భారీ క్రేన్ల సహాయంతో కంటైనర్ను పోలీసులు తొలగిస్తున్నారు. వాహనాలను సర్వీస్ రోడ్డు వైపు ట్రాఫిక్ పోలీసులు మళ్లిస్తున్నారు.
విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 గురించి ప్రధాని మోదీ లేఖ
విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 వేడుకలు నేటి నుంచి ఆరంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ లేఖ రాశారు. ఏపీలో విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వహణ సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు. వీటిని నిర్వహిస్తోన్న ఏపీ ప్రభుత్వం, సీఎంకు అభినందనలు తెలిపారు. ‘‘ఏపీ ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయవాడకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. విజయవాడ ఉత్సవ్ పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త మార్గాలు తెరుస్తుంది. పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఉత్తేజాన్ని అందిస్తుంది. విజయవాడ ప్రజలు, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి మధ్య బంధాన్ని ఇది బలపరుస్తుంది. విజయవాడ ఉత్సవ్తో సంబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ శుభాకాంక్షలు’’ అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మంత్రి సంధ్యారాణి
తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి సంధ్యారాణి దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారి సేవలో సంధ్యారాణి పాల్గొన్నారు.
విశాఖలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు దుర్మరణం
విశాఖలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. భీమిలి బీచ్ రోడ్డు కె.నగరపాలెం జంక్షన్ బైకు అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఘటనలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
బాపట్ల జిల్లాలో నిర్బంధ తనిఖీలు
బాపట్ల జిల్లా: మార్టూరులోని జనార్దన్ కాలనీలో నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆపరేషన్లో భాగంగా ప్రతి ఇంటిని పోలీసులు క్షుణ్నంగా పరిశీలించారు. సరైన పత్రాలు లేని 45 బైకులు, 8 ఆటోలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలిరోజు బాలాత్రిపుర సుందరీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. తొలి దర్శనం పోలీసులు, రెవెన్యూ, దేవదాయశాఖ ఉన్నతాధికారులు చేసుకున్నారు. ఉదయం 8 తర్వాత నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతించారు. అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తుల ఊరేగింపు, ప్రత్యేక పూజల తర్వాత దర్శనాలు ప్రారంభ కానున్నాయి. ఈ ఏడాది భక్తులకు అన్ని దర్శనాలు ఉచితంగా కల్పించనున్నారు. అలాగే అంతరాలయ దర్శనం అధికారులు రద్దు చేశారు. సిఫార్సు లేఖలకు దేవస్థానం ప్రత్యేక సమయం కేటాయించింది. వీవీఐపీలు, ప్రొటోకాల్ దర్శనాలకు ప్రత్యేక సమయం కల్పించింది. కృష్ణా తీరంలో భక్తుల కోసం జల్లు స్నానాలకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 16 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 79,737 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.71 కోట్లు సమకూరింది. నిన్న శ్రీవారికి 24,326 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ
నేడు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేశారు. రేపు రాత్రి 9 గంటలకు పెదశేష వాహనంతో వాహన సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
శ్రీశైలంలో నేటి నుంచి శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శ్రీదేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఆదివారం ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 9 గంటలకు భ్రమరాంబాదేవి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ చేయనున్నారు. సాయంత్రం 7 గంటలకు ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీభ్రమరాంబాదేవి శైలపుత్రి అలంకారంలో దర్శనమివ్వనున్నారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు శ్రీస్వామి, అమ్మవార్లకు భృంగి వాహనంపై గ్రామోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 20 వరకు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల దృష్ట్యా ఉత్సవాలు, ఆర్జిత హోమాలు నిలిపివేశారు.
శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు నేడు అంకురార్పణ
తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు నేడు అంకురార్పణ చేయనున్నారు. రేపటి నుంచి ఈనెల 20 వరకు తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు సప్తగిరులు ముస్తాబయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాల దృష్ట్యా ఈనెల 20 వరకు ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు.
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి దసరా సంబరాలు
విజయవాడ: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రోత్సవాలు ఆదివారం నుంచి ఆరంభం కానున్నాయి. మొదటి రోజు దుర్గమ్మ బాలాత్రిపురసుందరీదేవి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. తొలిరోజు తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి స్నపనాభిషేకం, అలంకార పూజలు నిర్వహిస్తారు. భక్తులను ఉదయం 8 గంటల నుంచి దర్శనాలకు అనుమతిస్తారు. సోమవారం నుంచి ఉదయం 4 గంటల నుంచే దుర్గమ్మ దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. రోజూ రాత్రి 11 గంటల వరకూ దర్శనాలు కొనసాగుతాయి. ఈ ఏడాది అమ్మవారి దర్శనానికి 25 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా.
నేటి నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ప్రారంభం
నేటి నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.O ప్రారంభమవుతుంది. విజయవాడ ఉత్సవ్ను కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు ప్రారంభించనున్నారు. ఈనెల 13న విజయవాడ ఉత్సవ్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొననున్నారు. ఈనెల 15న కృష్ణాతీరంలో సరస్ మేళాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము ప్రారంభించనున్నారు.