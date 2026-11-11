11th November 2026 AP News Live Updates : రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డులు అందుకోనున్న నారాయణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 7:42 AM IST
11th November 2026 AP News Live Updates : ఇవాళ మంత్రి నారాయణ దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డులు అందుకోనున్నారు. దిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్లో అవార్డుల ప్రదాన కార్యక్రమం జరగనుంది.
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ఈ ఏడాది ఆరు అవార్డులు దక్కించుకున్న రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీలు
ఇవాళ మంత్రి నారాయణ దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డులు అందుకోనున్నారు. దిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్లో అవార్డుల ప్రదాన కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ ఏడాది ఆరు అవార్డులను ఏపీ దక్కించుకుంది. విశాఖ, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు, తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, కుప్పం మున్సిపాలిటీకి అవార్డులు దక్కాయి. సూపర్ స్వచ్ఛ లీగ్ కేటగిరీలో విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి కార్పొరేషన్లు అవార్డులు పొందగా ప్రామిసింగ్ స్వచ్ఛ షెహర్ కేటగిరిలో రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్, సఫాయి మిత్ర సురక్షిత్ షెహర్ కేటగిరిలో జీవీఎంసీకి అవార్డు లభించింది. 20 వేల కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న కేటగిరిలో స్వచ్ఛ సిటీగా కుప్పం మున్సిపాలిటీకి అవార్డు దక్కింది. ఈ అవార్డుల కార్యక్రమానికి మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లు హాజరుకానున్నారు.
నెల్లూరు జిల్లా సంగంలో దారుణం - విద్యార్థి చేత పురుగుల మందు తాగించిన తోటి విద్యార్థులు
నెల్లూరు జిల్లా సంగంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. స్కూల్కు వెళ్లి ఇంటికొచ్చిన అనంతరం ఓ విద్యార్థి అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. పరిస్థితి విషమించడంతో తల్లిదండ్రులు చెన్నైలోని ఆసుపత్రికి అతణ్ని తరలించారు. విద్యార్థి పురుగులమందు తాగినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. తోటి విద్యార్థులు బలవంతంగా పురుగులమందు తాగించినట్లు విద్యార్థి తెలిపాడు. విద్యార్థి పరిస్థితి ఇంకా విషమంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ మేరకు బాధిత విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు ఇద్దరు విద్యార్థులపై అట్రాసిటీ, హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
రాష్ట్రంలో 13,171 పంచాయతీలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహణ
రాష్ట్రంలో 13,171 పంచాయతీలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఈనెల 13న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనుంది. ఈనెల 26, 29, డిసెంబర్ 2న మూడు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది.
నేడు కొత్త పార్టీని ప్రకటించనున్న మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి
మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి నేడు కొత్త పార్టీని ప్రకటించనున్నారు. ఉదయం 11.11 గంటలకు విజయవాడలో ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ మేరకు ఏపీ ప్రజలందరికీ ఇదే తన ఆహ్వానమంటూ ఎక్స్లో ఆహ్వానపత్రిక విడుదల చేశారు.
కుందుర్పి మండలంలో చిరుతపులి సంచారం
అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలంలో బొమ్మజ్జిపల్లి, బి.కొత్తూరు, బసాపురం పరిసరాల్లో చిరుతపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. పొలాల వద్ద చిరుత కదలికలు గుర్తించి రైతులు అధికారులకు సమాచారమిచ్చారు. రైతులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచించారు.