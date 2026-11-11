11-11-2026 Telangana News Today Live Updates : తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభించనున్న సీఎం
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మాదాపుర్లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభించనున్న సీఎం
హైదరాబాద్ మాదాపుర్లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. సాయంత్రం 6గంటలకు సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను హైడ్రా పూర్తి చేసింది. ప్రారంభోత్సవానికి అతిథిగా సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున హాజరుకానున్న. గుడిసెలను కోల్పోయినవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలను సీఎం పంపిణీ చేయనున్నారు. రామంతాపుర్ పెద్దచెరువులో 34 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలు అందజేయనున్నారు.