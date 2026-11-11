ETV Bharat / state

11-11-2026 Telangana News Today Live Updates : తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభించనున్న సీఎం

TELANGANA LIVE UPDATES
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2026 at 6:40 AM IST

Choose ETV Bharat

11-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:36 AM, 11 Nov 2026 (IST)

మాదాపుర్‌లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభించనున్న సీఎం

హైదరాబాద్‌ మాదాపుర్‌లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. సాయంత్రం 6గంటలకు సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను హైడ్రా పూర్తి చేసింది. ప్రారంభోత్సవానికి అతిథిగా సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున హాజరుకానున్న. గుడిసెలను కోల్పోయినవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలను సీఎం పంపిణీ చేయనున్నారు. రామంతాపుర్ పెద్దచెరువులో 34 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలు అందజేయనున్నారు.

TAGGED:

TELANGANA LIVE NEWS
TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA TOP NEWS
తెలంగాణ తాజా వార్తలు
TELANGANA LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.