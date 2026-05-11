ETV Bharat / state

11-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నేటి నుంచి విద్యా వారోత్సవాలు

Telangana Live Updates
Telangana Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 6:55 AM IST

|

Updated : May 11, 2026 at 7:12 AM IST

Choose ETV Bharat

11-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:12 AM, 11 May 2026 (IST)

ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నేటి నుంచి విద్యా వారోత్సవాలు

ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నేటి నుంచి విద్యా వారోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్‌ ఎల్‌బీ స్టేడియంలో విద్యా వారోత్సవ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది.

6:43 AM, 11 May 2026 (IST)

బొంగులూరు గేట్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం, హీరో భరత్‌కాంత్‌ మృతి

హైదరాబాద్​లోని బొంగులూరు గేట్ వద్ద చోటుచేసుకున్న ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో హీరో భరత్ కాంత్, సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ మృతిచెందారు. నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్​ వస్తున్న క్రమంలో భరత్​కాంత్ ప్రయాణిస్తున్న కారు వెనుక నుంచి కంటైనర్​ బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో భరత్​కాంత్​తో పాటు త్రిలోక్ అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇటీవల విడుదలైన టెనెంట్ చిత్రంలో హీరోగా భరత్ కాంత్ నటించారు. పలు తెలుగు సినిమాలకు సినిమాటోగ్రాఫర్​గా త్రిలోక్ పనిచేశారు.

6:40 AM, 11 May 2026 (IST)

రేపు ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్‌ నివాసంలో బీఆర్‌ఎస్‌ కీలక సమావేశం

రేపు ఎర్రవల్లిలో బీఆర్ఎస్​ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన కీలక సమావేశం జరగనుంది. సమావేశంలో కేటీఆర్​, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శలు, శాసనసభ, మండలి ఉపనాయకులు, హాజరుకానున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, సభ్యత్వ నమోదుపై చర్చ, పార్టీ ఇన్​ఛార్జీల నియామకం, పార్టీ బలోపేతం, ఇతర అంశాలపై చర్చ జరగనుంది.

Last Updated : May 11, 2026 at 7:12 AM IST

TAGGED:

TELANGANA LATEST UPDATES
TELANGANA TOP NEWS INFORMATION
TELANGANA LIVE UPDATES
తెలంగాణ తాజా సమాచారం
TELANGANA LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.