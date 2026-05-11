11-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నేటి నుంచి విద్యా వారోత్సవాలు
Published : May 11, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 7:12 AM IST
11-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా నేటి నుంచి విద్యా వారోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో విద్యా వారోత్సవ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది.
బొంగులూరు గేట్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం, హీరో భరత్కాంత్ మృతి
హైదరాబాద్లోని బొంగులూరు గేట్ వద్ద చోటుచేసుకున్న ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో హీరో భరత్ కాంత్, సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ మృతిచెందారు. నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న క్రమంలో భరత్కాంత్ ప్రయాణిస్తున్న కారు వెనుక నుంచి కంటైనర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో భరత్కాంత్తో పాటు త్రిలోక్ అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇటీవల విడుదలైన టెనెంట్ చిత్రంలో హీరోగా భరత్ కాంత్ నటించారు. పలు తెలుగు సినిమాలకు సినిమాటోగ్రాఫర్గా త్రిలోక్ పనిచేశారు.
రేపు ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ నివాసంలో బీఆర్ఎస్ కీలక సమావేశం
రేపు ఎర్రవల్లిలో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన కీలక సమావేశం జరగనుంది. సమావేశంలో కేటీఆర్, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శలు, శాసనసభ, మండలి ఉపనాయకులు, హాజరుకానున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, సభ్యత్వ నమోదుపై చర్చ, పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నియామకం, పార్టీ బలోపేతం, ఇతర అంశాలపై చర్చ జరగనుంది.