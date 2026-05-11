11th May 2026 News Today AP Live News Updates: స్పోర్ట్స్‌ బైక్ - కారు ఢీ, ఐదుగురు మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 6:54 AM IST

Updated : May 11, 2026 at 8:09 AM IST

11th May 2026 News Today AP Live News Updates: తెలంగాణలో ఘోర ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి

LIVE FEED

8:07 AM, 11 May 2026 (IST)

మహబూబ్‌నగర్‌లో స్పోర్ట్స్‌ బైక్ - కారు ఢీకొని ఐదుగురు మృతి

రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందారు. తెలంగాణలోని మహబూబ్‌నగర్‌లో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మహబూబ్​నగర్‌ బైపాస్‌ రోడ్డులోని పాలకొండ సమీపంలో స్పోర్ట్స్‌ బైక్, కారు ఒకదానికి మరొకటి ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బైక్‌పై ఉన్న ఇద్దరు, కారులోని ముగ్గురు ప్రాణాలు విడిచారు. మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

7:59 AM, 11 May 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట మండలం కాకాని చేపల చెరువులో పడి ఇద్దరు మృతి

పల్నాడు జిల్లా విషాదం చోటుచేసుకుంది. నరసరావుపేట మండలం కాకాని చేపల చెరువులో పడి ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. చేపల మేతకు చెరువులోకి వెళ్లి పడవ బోల్తాపడటంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మృతులు అగ్రహారం హుస్సేన్, పిట్టంబండ్ల హుస్సేన్ బుడేగా గుర్తించారు. చెరువును లీజుకు తీసుకొని కొమ్మాలపాడు వాసులు చేపల పెంపకం చేపట్టారు.

6:48 AM, 11 May 2026 (IST)

కాకినాడ గాంధీనగర్‌లో కానిస్టేబుల్‌ హత్య

కాకినాడ గాంధీనగర్‌లో ఓ కానిస్టేబుల్‌ హత్యకు గురయ్యారు. కానిస్టేబుల్‌పై దాడి చేసి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చంపారు. అర్ధరాత్రి ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై దుండగుల దాడి చేశారు. మద్యం మత్తులో కానిస్టేబుల్‌పై యువకులు దాడి చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఏఎస్పీ, క్లూస్ టీమ్‌ విచారణ చేపట్టారు.

6:47 AM, 11 May 2026 (IST)

మోదీతో ఆత్మీయ సమావేశంపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన నారా భువనేశ్వరి

మోదీతో ఆత్మీయ సమావేశంపై ఎక్స్ వేదికగా నారా భువనేశ్వరి స్పందించారు. "మా రామయ్య విగ్రహానికి ప్రధాని మోదీ పూజలు. నారా కుటుంబంలోని 3 తరాలకు మరిచిపోలేని తీపి జ్ఞాపకం. ఇంటికి వచ్చి ఎంతో ప్రేమ, ఆప్యాయత పంచిన మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు." అని భువనేశ్వరి చెప్పారు.

6:46 AM, 11 May 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు దిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం హైదరాబాద్‌ నుంచి దిల్లీ వెళ్లి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాతో సమావేశమవుతారు. అనంతరం కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌తోనూ భేటీ అవుతారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ ప్రాజెక్టులు, నిధులకు సంబంధించిన అంశాలపై కేంద్రమంత్రులతో సీఎం చర్చించనున్నారు. మధ్యాహ్నం ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతినిధులతో సమావేశం కానున్నారు. సాయంత్రం హోటల్‌ తాజ్‌ ప్యాలస్‌లో భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య బిజినెస్‌ సమ్మిట్‌లో పాల్గొంటారు. అనంతరం ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి ఛైర్మన్‌ S.మహేంద్రేవ్‌ సహా నీతి ఆయోగ్‌ సభ్యులతో భేటీ కానున్నారు. రాత్రికి దిల్లీలో బస చేసి రేపు అసోం వెళ్లనున్నారు. అసోం కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు.

6:45 AM, 11 May 2026 (IST)

నేటి నుంచి రెండురోజులపాటు సింగపూర్‌లో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటన

మంత్రి లోకేశ్‌ ఇవాళ, రేపు సింగపూర్‌లో పర్యటించనున్నారు. కీలకమైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడుల సాధనే లక్ష్యంగా పలువురు ప్రతినిధులతో లోకేశ్‌ సమావేశం కానున్నారు. నేడు ఉదయం MTI కార్యాలయంలో జరిగే జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ సమావేశంలో మంత్రి పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం సన్ టెక్ సిటీలో కమోడిటీస్ ఇంటిలిజెన్స్ సెంటర్ CIC, CFOలతో భేటీ అవుతారు. అదే ప్రాంతంలో డీపీ ఆర్కిటెక్ట్స్ ప్రతినిధులతో లోకేశ్‌ సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ఈ పర్యటనలో లోకేశ్​తో పాటు ప్రణాళిక, ఆర్థిక శాఖల ఉన్నతాధికారులు పీయూష్ కుమార్, అనంత్ శంకర్, సురేంద్ర, ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ కూడా పాల్గొంటున్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ ఉమ్మడి కమిటీ సమావేశం అత్యంత కీలకం కానుంది.

