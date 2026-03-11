11-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు

ETV Bharat / state

11-03-2026 Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 6:49 AM IST

Updated : March 11, 2026 at 7:15 AM IST

11-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:11 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్ల బాధితులకు మద్దతుగా కవిత నిరవధిక నిరాహార దీక్ష

  • ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్ల బాధితులకు మద్దతుగా కవిత నిరవధిక నిరాహార దీక్ష
  • హైదరాబాద్‌లోని జాగృతి కార్యాలయంలో మూడోరోజు కొనసాగుతున్న కవిత దీక్ష
  • ఈనెల 9న ఖమ్మంలో వెలుగుమట్ల బాధితులతో భారీ ఆందోళన చేసిన కవిత
  • ఆందోళన నేపథ్యంలో కవిత, డీఎస్పీ అధ్యక్షుడు విశారదన్ మహరాజ్‌ అరెస్ట్‌
  • కవితకు 41 సీఆర్పీసీ నోటీసులు ఇచ్చి అనంతరం విడుదల చేసిన పోలీసులు
  • తర్వాత అంబేడ్కర్ భవన్ ఖమ్మంలో బాధితులతో నిరవధిక దీక్ష చేపట్టిన కవిత
  • దీక్ష చేస్తున్న కవిత, నాయకులను నిన్న మళ్లీ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
  • కవిత, నాయకులను అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్‌కు తరలించిన పోలీసులు

6:42 AM, 11 Mar 2026 (IST)

తెలంగాణ గవర్నర్‌గా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న శివప్రతాప్‌ శుక్లా

  • తెలంగాణ గవర్నర్‌గా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న శివప్రతాప్‌ శుక్లా
  • లోక్‌భవన్‌లో ఉదయం 11.30 గం.కు గవర్నర్‌గా ప్రమాణం చేయనున్న శుక్లా
  • శివప్రతాప్‌ శుక్లాతో ప్రమాణం చేయించనున్న హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
  • కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రులు

6:42 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై ఇవాళ ఉదయం స్పీకర్ తీర్పు

  • ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై ఇవాళ ఉదయం స్పీకర్ తీర్పు
  • ఎమ్మెల్యేలు దానం, కడియం అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు వెలువడనున్న నిర్ణయం
  • ఇవాళ ఉదయం 10 గం.కు తీర్పు ప్రకటించనున్న స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌ కుమార్‌
  • బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు వేసిన అనర్హత పిటిషన్లపై తీర్పు ప్రకటించనున్న స్పీకర్‌
  • రేపు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ

6:40 AM, 11 Mar 2026 (IST)

ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు

  • ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు
  • పేదలకు ఇంటిపట్టా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం
  • నేడు 311 మందికి ఇంటి పట్టాలు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు పత్రాలు పంపిణీ
  • మరో 101 మందికి ఇంటి నిర్మాణ పత్రాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం
  • వెలుగుమట్ల భూముల్లో 412 మందిని బాధితులుగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం
  • బాధితులను పిలిచి టోకెన్లు పంపిణీ చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు
  • బాధితులకు ఖమ్మం కలెక్టరేట్‌లో టోకెన్లు జారీ చేసిన అధికారులు
  • బాధితులకు నేడు పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్న భట్టి, తుమ్మల, పొంగులేటి
  • గడువుకు 4రోజులు ముందే వెలుగుమట్ల బాధితులకు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ
  • వెలుగుమట్లలో అధికారులు మొత్తం 726 ఇళ్లు కూల్చినట్లు గుర్తింపు

6:40 AM, 11 Mar 2026 (IST)

తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం

  • తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం
  • ఇరాన్‌ సైనిక స్థావరాలు, ఆయుధ సంపత్తిపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు
  • ఇరాన్‌లో సైనిక కమాండ్‌ సెంటర్లు, మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసిన ఇజ్రాయెల్‌
  • ఇరాన్‌లోని నౌకలు, క్షిపణి లాంచ్‌ ప్యాడ్లపై దాడులు చేసిన అమెరికా
  • ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా దాడులకు ప్రతీకార దాడులు చేసిన టెహ్రాన్‌
  • ఇరాన్‌ ప్రమాదకరమైన క్లస్టర్‌ బాంబులతో దాడులు చేస్తున్నట్లు ఆరోపించిన ఇజ్రాయెల్‌
  • నిన్న ఒక్కరోజే ఇరాన్‌లోని 400కుపైగా లక్ష్యాలపై దాడి చేసినట్లు ఐడీఎఫ్‌ ప్రకటన
  • ఇరాన్‌లోని 4 సైనిక ప్రధాన కార్యాలయాలపై వైమానిక దాడులు చేసినట్లు వెల్లడి

6:39 AM, 11 Mar 2026 (IST)

రష్యాలోని బ్రియాన్స్క్‌ నగరంలో ఉక్రెయిన్‌ భారీగా క్షిపణుల దాడి

  • రష్యాలోని బ్రియాన్స్క్‌ నగరంలో ఉక్రెయిన్‌ భారీగా క్షిపణుల దాడి
  • ఉక్రెయిన్‌ దాడుల్లో ఆరుగురు పౌరులు మృతి, 37 మందికి గాయాలు
  • రష్యా రక్షణ రంగంలో ప్రధానంగా ఉన్న మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లాంట్లే లక్ష్యంగా దాడులు
  • 'క్రెమ్నీ ఎల్ అనే ప్రముఖ చిప్‌ల తయారీ కర్మాగారంపై దాడులు చేసిన కీవ్‌ సేనలు
  • బ్రిటన్ తయారీ 'స్టోమ్ షాడో' క్రూయిజ్ క్షిపణులను ప్రయోగించిన కీవ్‌ సేనలు
  • ఈ దాడితో రష్యా క్షిపణి తయారీ సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందన్న జెలెన్‌స్కీ
