11-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు
11-03-2026 Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 7:15 AM IST
11-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్ల బాధితులకు మద్దతుగా కవిత నిరవధిక నిరాహార దీక్ష
- ఖమ్మంలోని వెలుగుమట్ల బాధితులకు మద్దతుగా కవిత నిరవధిక నిరాహార దీక్ష
- హైదరాబాద్లోని జాగృతి కార్యాలయంలో మూడోరోజు కొనసాగుతున్న కవిత దీక్ష
- ఈనెల 9న ఖమ్మంలో వెలుగుమట్ల బాధితులతో భారీ ఆందోళన చేసిన కవిత
- ఆందోళన నేపథ్యంలో కవిత, డీఎస్పీ అధ్యక్షుడు విశారదన్ మహరాజ్ అరెస్ట్
- కవితకు 41 సీఆర్పీసీ నోటీసులు ఇచ్చి అనంతరం విడుదల చేసిన పోలీసులు
- తర్వాత అంబేడ్కర్ భవన్ ఖమ్మంలో బాధితులతో నిరవధిక దీక్ష చేపట్టిన కవిత
- దీక్ష చేస్తున్న కవిత, నాయకులను నిన్న మళ్లీ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- కవిత, నాయకులను అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్కు తరలించిన పోలీసులు
తెలంగాణ గవర్నర్గా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న శివప్రతాప్ శుక్లా
- తెలంగాణ గవర్నర్గా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న శివప్రతాప్ శుక్లా
- లోక్భవన్లో ఉదయం 11.30 గం.కు గవర్నర్గా ప్రమాణం చేయనున్న శుక్లా
- శివప్రతాప్ శుక్లాతో ప్రమాణం చేయించనున్న హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి
- కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రులు
ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై ఇవాళ ఉదయం స్పీకర్ తీర్పు
- ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై ఇవాళ ఉదయం స్పీకర్ తీర్పు
- ఎమ్మెల్యేలు దానం, కడియం అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు వెలువడనున్న నిర్ణయం
- ఇవాళ ఉదయం 10 గం.కు తీర్పు ప్రకటించనున్న స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్
- బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వేసిన అనర్హత పిటిషన్లపై తీర్పు ప్రకటించనున్న స్పీకర్
- రేపు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు
- ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు
- పేదలకు ఇంటిపట్టా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం
- నేడు 311 మందికి ఇంటి పట్టాలు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు పత్రాలు పంపిణీ
- మరో 101 మందికి ఇంటి నిర్మాణ పత్రాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం
- వెలుగుమట్ల భూముల్లో 412 మందిని బాధితులుగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం
- బాధితులను పిలిచి టోకెన్లు పంపిణీ చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు
- బాధితులకు ఖమ్మం కలెక్టరేట్లో టోకెన్లు జారీ చేసిన అధికారులు
- బాధితులకు నేడు పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్న భట్టి, తుమ్మల, పొంగులేటి
- గడువుకు 4రోజులు ముందే వెలుగుమట్ల బాధితులకు ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ
- వెలుగుమట్లలో అధికారులు మొత్తం 726 ఇళ్లు కూల్చినట్లు గుర్తింపు
తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం
- తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం
- ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలు, ఆయుధ సంపత్తిపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు
- ఇరాన్లో సైనిక కమాండ్ సెంటర్లు, మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసిన ఇజ్రాయెల్
- ఇరాన్లోని నౌకలు, క్షిపణి లాంచ్ ప్యాడ్లపై దాడులు చేసిన అమెరికా
- ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులకు ప్రతీకార దాడులు చేసిన టెహ్రాన్
- ఇరాన్ ప్రమాదకరమైన క్లస్టర్ బాంబులతో దాడులు చేస్తున్నట్లు ఆరోపించిన ఇజ్రాయెల్
- నిన్న ఒక్కరోజే ఇరాన్లోని 400కుపైగా లక్ష్యాలపై దాడి చేసినట్లు ఐడీఎఫ్ ప్రకటన
- ఇరాన్లోని 4 సైనిక ప్రధాన కార్యాలయాలపై వైమానిక దాడులు చేసినట్లు వెల్లడి
రష్యాలోని బ్రియాన్స్క్ నగరంలో ఉక్రెయిన్ భారీగా క్షిపణుల దాడి
- రష్యాలోని బ్రియాన్స్క్ నగరంలో ఉక్రెయిన్ భారీగా క్షిపణుల దాడి
- ఉక్రెయిన్ దాడుల్లో ఆరుగురు పౌరులు మృతి, 37 మందికి గాయాలు
- రష్యా రక్షణ రంగంలో ప్రధానంగా ఉన్న మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లాంట్లే లక్ష్యంగా దాడులు
- 'క్రెమ్నీ ఎల్ అనే ప్రముఖ చిప్ల తయారీ కర్మాగారంపై దాడులు చేసిన కీవ్ సేనలు
- బ్రిటన్ తయారీ 'స్టోమ్ షాడో' క్రూయిజ్ క్షిపణులను ప్రయోగించిన కీవ్ సేనలు
- ఈ దాడితో రష్యా క్షిపణి తయారీ సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందన్న జెలెన్స్కీ
Last Updated : March 11, 2026 at 7:15 AM IST