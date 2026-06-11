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11th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం- జలమయమైన రోడ్లు

11th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
11th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 6:53 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 8:17 AM IST

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11th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : తొలి ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్మాణానికి నేడు శంకుస్థాపన

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8:06 AM, 11 Jun 2026 (IST)

పలు జిల్లాల్లో తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తోన్న వర్షం

బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడులో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. ఒంగోలులో వర్షం కారణంగా రహదారులు జలమయం అయ్యాయి.

8:03 AM, 11 Jun 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణం

ప్రకాశం జిల్లా లింగసముద్రం మండలం పెండ్రాల గ్రామంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. గోవిందమ్మ(40) అనే మహిళను కత్తితో పొడిచి వెంకటేశ్వర్లు చంపేశాడు. వీరిద్దరి మధ్య కొన్నాళ్లుగా వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది. ఇదివరకే వివాహమై భార్యకు దూరంగా వెంకటేశ్వర్లు ఉంటున్నారు.

7:54 AM, 11 Jun 2026 (IST)

దిల్లీ పర్యటనలో తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు

దిల్లీలో తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ 11వ సమావేశానికి ఇరువురు సీఎంలు హాజరుకానున్నారు. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశం కానుంది.

7:48 AM, 11 Jun 2026 (IST)

అదృశ్యమైన చిన్నారి కేసులో పురోగతి

కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సి.హెచ్. అగ్రహారంలో ఈనెల 6న పెంపుడు కుక్కతో కలిసి అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఇంటివద్దకు వచ్చిన పెంపుడు కుక్కను డాగ్ క్యాచర్ బృందం సురక్షితంగా బంధించింది. చిన్నారి ఆచూకీ కోసం కుక్క కదలికలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. జ్ఞానేశ్వరి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. చిన్నారి కోసం పోలీసుల సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది.

7:46 AM, 11 Jun 2026 (IST)

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 86,124 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.51 కోట్లు రాగా, 41,520 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:44 AM, 11 Jun 2026 (IST)

తిరుమలలో గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ పర్యటన

నేడు తిరుమలలో గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ పర్యటించనున్నారు. తిరుమల శ్రీవారిని గవర్నర్‌ దర్శించుకోనున్నారు.

6:42 AM, 11 Jun 2026 (IST)

నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో పాల్గొననున్న సీఎం

నేడు నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన భారత్ మండపంలో ఉదయం 10 గం. నుంచి సాయంత్రం 5 గం.వరకు సమావేశం జరగనుంది. నీతి ఆయోగ్ భేటీ అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు అమరావతి బయలుదేరనున్నారు.

6:39 AM, 11 Jun 2026 (IST)

తొలి ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్మాణానికి నేడు శంకుస్థాపన

రాష్ట్రంలోనే తొలి ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్మాణానికి నేడు శంకుస్థాపన జరగనుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని మధురపూడి విమానాశ్రయానికి చెందిన ప్రాంతంలో ఈ అకాడమీ నిర్మాణం జరగనుంది. జార్విస్ ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఎఫ్‌టీవో ఏర్పాటు కానుంది. ఉదయం 8 గంటలకు ఎంపీ పురందేశ్వరి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, విమానయాన రంగ నిపుణులు పాల్గొననున్నారు. జార్విస్ ఏవియేషన్ అకాడమీ సుమారు రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడితో అత్యాధునిక ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది.

Last Updated : June 11, 2026 at 8:17 AM IST

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