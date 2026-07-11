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11-07-2026 Telangana News Today Live Updates : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురిని దారుణంగా చంపిన కిరాతకుడు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 6:34 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 6:58 AM IST

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11-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:49 AM, 11 Jul 2026 (IST)

నేడు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయంలో నూతన పాలకవర్గం ప్రమాణస్వీకారం

నేడు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయంలో నూతన పాలకవర్గం ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. ఇవాళ ఉ.11.37 గం.కు ప్రధానాలయంలోని బంగారు వాకిలిలో ప్రమాణస్వీకారం కార్యక్రమం జరగనుంది. నూతన పాలకవర్గం ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి మంత్రి కొండా సురేఖ హాజరుకానున్నారు. ప్రమాణస్వీకారం సందర్భంగా ఆలయ దర్శన, నిత్య కైంకర్యాల వేళల్లో మార్పులు చేశారు. ఉదయం 11 నుంచి 1 గంట వరకు దర్శనాలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేత, ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు కొండపైకి వాహనాలకు అనుమతి నిరాకరించింది. యాదగిరిగుట్ట ఆలయంలో ఉదయం 8 నుంచి 10 వరకు సుదర్శన నరసింహ హోమం, ఉదయం 9 నుంచి 9.30 వరకు బ్రేక్‌ దర్శనం, ఉదయం 10.30 నుంచి 1 వరకు నిత్య కల్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది.

6:49 AM, 11 Jul 2026 (IST)

టీజీ 20 లీగ్ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్

టీజీ 20 లీగ్ ఫైనల్‌కు హైదరాబాద్​ ఈ ఛాంపియన్స్​ దూసుకెళ్లింది. కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌ను ఓడించి ఫైనల్‌కు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​కు చేరింది. కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌పై 8 వికెట్ల తేడాతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఘన విజయం సాధించింది. కరీంనగర్‌ డైమండ్స్-157/7, హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్-160/2

6:48 AM, 11 Jul 2026 (IST)

టీజీ20 ఫైనల్‌: రేపు హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్‌ మ్యాచ్‌

టీజీ20 ఫైనల్‌ రేపు హైదరాబాద్‌ రాత్రి 7.30 గంటలకు హైదరాబాద్‌, ఖమ్మం మ్యాచ్‌ ఆడనున్నారు.

6:32 AM, 11 Jul 2026 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురిని దారుణంగా చంపిన కిరాతకుడు

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌ మండలం దైవాలగూడలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో రాజ్​కుమార్​ (28) అనే ఓ కిరాతకుడు ఆరుగురిని దారుణంగా చంపాడు. కత్తితో దాడి చేసి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ ప్రాణాలు తీశాడు. సమాచారం అందుకున్న సీపీ తరుణ్‌ జోషి, డీసీపీ యోగేశ్​ గౌతమ్‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రాజ్​కుమార్​ తనను వేధించాడని మే 16న బాధిత బాలిక ఆమె తల్లితో కలిసి పోలీస్​స్టేషన్​లో కేసు పెట్టింది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయగా, ఇటీవల బెయిల్​పై తిరిగి వచ్చాడు.

ఈ క్రమంలోనే తనపై పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో తెల్లవారుజామున బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నాన్నమ్మతో పాటు నిందితుడి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో దాడి చేసి దారుణంగా హతమార్చాడు. అనంతరం తన తల్లిదండ్రులకు విషయం చెప్పాడు. వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో సీపీ, డీసీపీ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితుడు ఏడేళ్ల క్రితం భార్య సరితను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

Last Updated : July 11, 2026 at 6:58 AM IST

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