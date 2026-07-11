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11 July AP News Today Live Updates: పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో ఆరుగురిని హత్య

11 July AP News Today Live Updates
11 July AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 7:23 AM IST

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11 July AP News Today Live Updates : తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు దారుణ హత్య

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7:01 AM, 11 Jul 2026 (IST)

తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు దారుణ హత్య

తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. షాబాద్‌ మండల కేంద్రంలోని దైవాలగూడలో శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో రాజ్‌కుమార్‌ (28) అనే వ్యక్తి ఆరుగురిని హత్య చేశాడు.

బాలికను వేధించాడని బాధితురాలు, తల్లి మే 16న ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పోక్సో కేసులో రాజ్‌కుమార్‌ను అరెస్టు చేశారు. బెయిల్‌పై తిరిగొచ్చిన నిందితుడు శనివారం తెల్లవారుజామున ఆరుగురిని అతి కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. హత్య చేసిన విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. నిందితుడి తల్లిదండ్రులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీపీ తరుణ్‌ జోషి, డీసీపీ యోగేష్‌ గౌతమ్‌ వివరాలు సేకరించారు. బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ, నిందితుడి భార్య సరిత, మూడేళ్ల కుమార్తె, రెండేళ్ల కుమారుడు హత్యకు గురైనట్లు తెలిపారు. ఈమేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

7:00 AM, 11 Jul 2026 (IST)

విశాఖలో పర్యటించనున్న రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌

విశాఖలో రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ పర్యటించనున్నారు. యుద్ధనౌక 'మహేంద్రగిరి' కమిషనింగ్ వేడుకలో రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ పాల్గొననున్నారు. 17ఏ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ ప్రాజెక్టు వేడుకకు హాజరుకానున్నారు.

6:59 AM, 11 Jul 2026 (IST)

నేడు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మంత్రి నారాయణ పర్యటన

నేడు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించనున్నారు. రాజమహేంద్రవరం వద్ద కోటిలింగాల, పుష్కర్, సరస్వతి, రామపాదాలు ఘాట్లు మంత్రి పరిశీలించనున్నారు. పుష్కరాల పనులపై అధికారులతో చర్చించనున్నారు.

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