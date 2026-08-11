11-08-2026 Telangana News Today Live Updates : దేవాదుల పంప్హౌస్ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఆందోళన
Published : August 11, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 11:40 AM IST
11-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
దేవాదుల పంప్హౌస్ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఆందోళన
హనుమకొండ జిల్లా దేవాదుల పంప్హౌస్ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఆందోళన చేపట్టింది. స్థానిక రైతులతో కలిసి మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. చలివాగు ప్రాజెక్టు నుంచి సాగునీరు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పంప్హౌస్లోకి వెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ప్రయత్నం చేయగా, పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
పార్లమెంట్లో కొనసాగుతున్న వాయిదాల పర్వం
పార్లమెంట్ లో కొనసాగుతున్న వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది. విపక్షాల ఆందోళనతో లోకసభ మధ్యాహ్నం 2 గం.కు వాయిదా పడగా, రాజ్యసభ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాయిదా పడింది.
ఎస్ఆర్ ప్రక్రియపై ఏర్పాటు చేసిన బీఆర్ఎస్ కమిటీతో కేటీఆర్ భేటీ
ఎస్ఆర్ ప్రక్రియపై ఏర్పాటు చేసిన బీఆర్ఎస్ కమిటీతో కేటీఆర్ భేటీ అయ్యారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పురోగతి, తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించారు. తదుపరి కార్యాచరణపై క్షేత్రస్థాయి నేతలకు కేటీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
పార్లమెంటులో చర్చ జరగకపోవడానికి రాహుల్గాంధీ కారణమంటూ నిరసన
దిల్లీ పార్లమెంటు మకరద్వారం వద్ద ఎన్డీయే ఎంపీల నిరసన తెలిపారు. పార్లమెంటులో చర్చల నుంచి విపక్షాలు పారిపోతున్నాయంటూ ఆరోపించారు. ఝార్ఖండ్లో నిరసనకారులపై పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. పార్లమెంటులో చర్చ జరగకపోవడానికి రాహుల్గాంధీ కారణమంటూ నిరసన తెలిపారు.
స్మశానవాటికలో ఖననం చేసిన శిశువు మృతదేహం అదృశ్యం
పంజాగుట్ట స్మశానవాటికలో ఖననం చేసిన శిశువు మృతదేహం అదృశ్యమైంది. ఓ మహిళకు నెలలు నిండకుండానే కవల పిల్లలు జన్మించారు. అనారోగ్యంతో ఇద్దరు శిశువుల్లో ఒక శిశువు శనివారం మృతిచెందాడు. శ్మశానవాటికలో ఖననం చేశారు. ఆదివారం రెండో శిశువు కూడా మృతిచెందాడు. రెండో శిశువు మృతదేహం ఖననం చేయించేందుకు వెళ్లిన తల్లిదండ్రులకు, తొలి శిశువును పూడ్చిపెట్టినచోట గుంతతీసి ఉండటం కనిపించింది. శిశువు మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. మృతదేహం ఏమైందని శ్మశానవాటిక సిబ్బందిని నిలదీశారు. వారి నుంచి సరైన స్పందన లేకపోవడంతో బంజారాహిల్స్ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో భారీగా వెండి నాణేలు పట్టివేత
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో దిల్లీకి వెళ్తున్న ప్రయాణికుడి వద్ద 7 కిలోల వెండి నాణేలను భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించారు. చెకింగ్ పాయింట్ వద్ద గుర్తించిన సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది, ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. 7 కిలోల వెండి నాణేల బిల్లులు, పత్రాలపై ఆరా తీశారు.
మేడ్చల్: జీడిమెట్ల ఆర్టీసీ బస్సు డిపోలో ప్రమాదం, ఉద్యోగి మృతి
మేడ్చల్ జిల్లాలోని జీడిమెట్ల ఆర్టీసీ బస్సు డిపోలో ప్రమాదంలో ఓ ఉద్యోగి మృతి చెందారు. మెకానిక్ బ్రేక్ చెక్ చేస్తుండగా బస్సును ముందుకు నడిపిన డ్రైవర్
బస్సు పైనుంచి వెళ్లడంతో తీవ్ర గాయాలతో మెకానిక్ సంతోష్ మరణించారు. జీడిమెట్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
జూరాల జలాశయానికి తగ్గిన వరద ప్రవాహం
జూరాల జలాశయానికి వరద ప్రవాహం తగ్గింది. ప్రస్తుతం జూరాల ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 50 వేల క్యూసెక్కులుగా ప్రవహిస్తోంది. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు కాగా ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 318.31 మీటర్లు ఉంది. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 9.657 టీఎంసీలు కాగా ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 9.23 టీఎంసీలు. రెండు గేట్లు, జల విద్యుత్ ద్వారా 51 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల అవుతోంది.
రేపు మంత్రి శ్రీధర్బాబు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం
రేపు మంత్రి శ్రీధర్బాబు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. రేపు ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు 'ప్రజలతో ముఖాముఖి' కార్యక్రమం జరగనుంది. ప్రజల నుంచి మంత్రి శ్రీధర్బాబు వినతులు స్వీకరించనున్నారు.
ఈ నెల 14న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
ఈనెల 14న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. సచివాలయంలో 14న ఉదయం 10.30 గంటలకు కేబినెట్ భేటీ కానుంది.
మల్టీ-కోటి చిట్ఫండ్ కుంభకోణం కేసులో ఈడీ సోదాలు
మల్టీ-కోటి చిట్ఫండ్ కుంభకోణం కేసులో ఈడీ సోదాలు కొనసాగిస్తోంది. రూ.2 వేల కోట్ల భారీ మోసం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. విశాఖ, హైదరాబాద్లో 5 ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు జరిపింది. వెల్ఫేర్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎస్టేట్స్తో సంబంధం ఉన్న ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. డైరెక్టర్లు మళ్ల విజయప్రసాద్, రామకృష్ణ, సత్య శ్రీనివాసరావు ఇళ్లలో తనిఖీలు చేశారు. సోదాల్లో ఈడీ అధికారులు రూ.1.01 కోట్ల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కీలకమైన ఆస్తుల పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు, నేరపూరిత పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే 182 బ్యాంకు ఖాతాలపై ఫ్రీజింగ్ ఆర్డర్లు గుర్తించారు. సంస్థ డైరెక్టర్లకు చెందిన 6 లగ్జరీ వాహనాలు సీజ్ చేశారు. పలు రాష్ట్రాల్లో వేలాది మంది నుంచి భారీగా వసూళ్లు చేసినట్లు గుర్తించారు. స్థిరాస్తి వ్యాపారం పేరుతో రూ.2 వేల కోట్లకు పైగా సేకరించినట్లు గుర్తించారు. విశాఖలో భూములు ఇస్తామంటూ ఏపీ, ఒడిశా, బెంగాల్, బిహార్, ఝార్ఖండ్ ప్రజల నుంచి వసూళ్లు చేశారు. ఆర్థిక లావాదేవీలను దాచేందుకు సంస్థ నివేదికల్లో అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పలు రాష్ట్రాల్లోని శాఖలను మూసివేసి పెట్టుబడిదారులకు టోకరా వేశారు.