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11th August Today Live Updates : విజయవాడలో నరెడ్కో రాష్ట్ర కమిటీ ప్రతినిధుల మీడియా సమావేశం

11th August Today Live Updates
11th August Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 7:15 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 11:48 AM IST

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11th August Today Live Updates : విజయవాడలో జరిగిన నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్‌మెంట్ కౌన్సిల్ రాష్ట్ర కమిటీ ప్రతినిధుల మీడియా సమావేశంలో నరెడ్కో ఏపీ ఛైర్మన్ వై. చక్రధరరావు కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను అభినందించారు.

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11:42 AM, 11 Aug 2026 (IST)

నరెడ్కో రాష్ట్ర కమిటీ ప్రతినిధుల మీడియా సమావేశం

విజయవాడలో జరిగిన నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్‌మెంట్ కౌన్సిల్ రాష్ట్ర కమిటీ ప్రతినిధుల మీడియా సమావేశంలో నరెడ్కో ఏపీ ఛైర్మన్ వై. చక్రధరరావు కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను అభినందించారు. గత రెండేళ్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన కొనియాడారు. హైరైజ్ భవనాల విధానాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం నిబంధనలలో కీలక సవరణలు తీసుకువచ్చిందని, చిన్న సైట్‌ల ప్లాన్ అనుమతులలో పలు మినహాయింపులు ఇచ్చిందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలు 200 గజాల లోపు స్థలంలో ఇళ్లు నిర్మించుకునేటప్పుడు సెట్‌బ్యాక్ నిబంధనల నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వడం ఒక పెద్ద ఊరటని ఆయన పేర్కొన్నారు.

భూ మార్పిడి నిబంధనలను ప్రభుత్వం భారీగా సడలించిందని చక్రధరరావు వెల్లడించారు. పాత నాలా చట్టాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో సరికొత్త ఈడీసీ ఛార్జ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ఈ రంగానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం మొత్తం 6 కీలక జీవోల ద్వారా బిల్డింగ్ రూల్స్‌లో పెద్ద ఎత్తున మినహాయింపులు ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 22ఏ కింద ఇష్టానుసారంగా భూములను చేర్చడం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తీవ్రంగా నష్టపోయిందని నరెడ్కో ఏపీ ఛైర్మన్ చక్రధరరావు విమర్శించారు.

11:40 AM, 11 Aug 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దులోని రాగులపాడు వద్ద 9 పంపులు ఆన్‌చేసిన అధికారులు

అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దులోని రాగులపాడు వద్ద హంద్రీనీవా కాల్వపై 9 పంపులను అధికారులు ఆన్​చేశారు. వాటి ద్వారా 3,050 క్యూసెక్కుల నీరును జీడిపల్లి రిజర్వాయర్‌కు విడుదల చేశారు.

11:40 AM, 11 Aug 2026 (IST)

మంత్రి పయ్యావులను కలిసిన వీసీ సత్యనారాయణ, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల బృందం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ను ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ పాలడుగు సత్యనారాయణ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల బృందం కలిశారు. అనంతపురం జిల్లాలో క్షేత్రస్థాయి పర్యటన ముగించుకున్న ఈ బృందం, రాష్ట్రంలో నెలకొన్న సూపర్ ఎల్‌నినో పరిస్థితులను మంత్రికి వివరంగా వివరించింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి పయ్యావుల మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా ఈసారి సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం అత్యంత తీవ్రంగా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న జిల్లాల్లో తక్షణమే ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు తగిన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని కోరారు. ఈ నివేదిక అందిన వెంటనే ప్రభుత్వం యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపడుతుందని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ స్పష్టం చేశారు.

11:39 AM, 11 Aug 2026 (IST)

ఆక్వా రైతులకు నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తున్నాం: మంత్రి నిమ్మల

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో జరిగిన ఆక్వా రైతుల భారీ బహిరంగ సభలో రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆక్వా రైతులకు నాణ్యమైన విద్యుత్‌తో పాటు నిరంతరాయంగా కరెంటు సరఫరా చేస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత జగన్ ప్రభుత్వ పాలనలో ఆక్వా రైతులకు విద్యుత్ సబ్సిడీలు ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారని, అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే సబ్సిడీని పునరుద్ధరించి ఆదుకుంటోందని తెలిపారు. ఎన్నికల హామీ ప్రకారం అర్హులైన ప్రతిఒక్కరికీ యూనిట్‌కు రూ.1.50 సబ్సిడీ ఇస్తూ ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ సబ్సిడీ నిర్ణయం వల్ల ఆక్వా రైతులకు ఎకరానికి రూ.84 వేల వరకు లబ్ధి చేకూరుతుందని, దీనికోసం ప్రభుత్వంపై పడే రూ.1,100 కోట్ల అదనపు భారాన్ని కూటమి ప్రభుత్వమే పూర్తిగా భరిస్తోందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వివరించారు.

11:36 AM, 11 Aug 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా కొనకొండ్ల గురుకుల పాఠశాలలో ఇద్దరు విద్యార్థులు అదృశ్యం

అనంతపురం జిల్లా కొనకొండ్ల గురుకుల పాఠశాలలో ఇద్దరు విద్యార్థులు అదృశ్యమయ్యారు. 9వ తరగతి చదువుతున్న ప్రశాంత్ కుమార్, బద్రి కనిపించట్లేదని సిబ్బంది వెల్లడించారు. వెంటనే వజ్రకరూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఆచూకీ కోసం పోలీసు బృందాలు సీసీ కెమెరాలు పరిశీలిస్తున్నారు.

11:35 AM, 11 Aug 2026 (IST)

తిరుపతి కలెక్టరేట్‌లో తల్లీబిడ్డ ఎక్స్‌ప్రెస్ 16 కొత్త వాహనాలు ప్రారంభం

తిరుపతి కలెక్టరేట్‌లో తల్లీబిడ్డ ఎక్స్‌ప్రెస్ 16 కొత్త వాహనాలను టీడీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జి జేబీ శ్రీనివాస్ ప్రారంభించారు.

10:39 AM, 11 Aug 2026 (IST)

రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ వైద్యుల సమ్మె

కడపకు చెందిన రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జూనియర్ వైద్యులు సమ్మె నిర్వహిస్తున్నారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు మినహా అన్ని సేవలను నిలిపివేశారు. కొన్ని నెలలుగా స్టైఫండ్ ఇవ్వకపోవడంతో పాటు పలు డిమాండ్లపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జూనియర్ వైద్యుల సమ్మె వల్ల వైద్య సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుంది. ఈ సమ్మెలో దాదాపు 300 మంది జూనియర్ వైద్యులు పాల్గొంటున్నారు.

10:38 AM, 11 Aug 2026 (IST)

సాలూరులో ఘనంగా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం, పాల్గొన్న మంత్రి సంధ్యారాణి

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీల విశిష్ట సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. ఆదివాసీల ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణతో పాటు వారి సంక్షేమం, సమగ్ర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఆదివాసీ బిడ్డల ఉన్నత విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు, గిరిజన ప్రాంతాలలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు తమ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మంత్రి సంధ్యారాణి వివరించారు

10:12 AM, 11 Aug 2026 (IST)

తిరుపతులో భార్యపై అనుమానంతో దాడికి పాల్పడిన భర్త

తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం కొత్త ఇండ్లు గ్రామంలో ఓ భర్త తన భార్యపై కత్తితో దారుణంగా హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. భార్య మునెమ్మ (38) ప్రవర్తనపై అనుమానంతో, భర్త చంగల్ రాయలు (45) ఆమె కడుపులో కత్తితో పొడిచినట్లు సమాచారం. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన మునెమ్మను స్థానికులు వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘోర ఘటనపై చంద్రగిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడి కోసం దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

8:57 AM, 11 Aug 2026 (IST)

అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ నిర్వహణ - వైఎస్సార్​సీపీ నాయకులపై కేసులు

కడపలో అనుమతి లేకుండా నిన్న ర్యాలీ నిర్వహించిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై వన్​ టౌన్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. అంజాద్ బాషా సహా ఆదిత్యరెడ్డి, నాగేంద్ర, శివారెడ్డితో పాటు మరికొందరిపై కేసులు బనాయించారు.

8:54 AM, 11 Aug 2026 (IST)

రాజమహేంద్రవరంలో ప్రేమజంట ఆత్మహత్యాయత్నం

రాజమహేంద్రవరం కాతేరు వద్ద గల గామన్ బ్రిడ్జి సమీపంలో అర్ధరాత్రి వేళ ఓ ప్రేమజంట ఆత్మహత్యకు యత్నించడం స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ ఘటనలో యువతి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, యువకుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. వీరి ప్రేమ వివాహానికి పెద్దలు అంగీకరించకపోవడమే ఈ ఘటనకు కారణమని తెలుస్తోంది. ఘటనాస్థలిని పోలీసులు పరిశీలించారు. బ్లేడ్‌తో యువతి గొంతు కోసి హతమార్చినట్లు లేదా ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అదే సమయంలో యువకుడు పురుగుల మందు తాగి, చేతిపై బ్లేడ్‌తో కోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు భావిస్తున్నారు. రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న వీరిని స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. యువకుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై రాజమహేంద్రవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

8:46 AM, 11 Aug 2026 (IST)

బ్యాంకాక్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్థులతో సమన్వయంలోకి వెళ్లిన ఏపీ భవన్

మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాల మేరకు థాయ్‌లాండ్‌ వెళ్లి ఇబ్బందులు పడుతున్న తెలుగు విద్యార్థులతో ఏపీ భవన్ అధికారులు నేరుగా మాట్లాడి ప్రస్తుత పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అనంతరం, ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని థాయ్‌లాండ్‌లోని భారత రాయబారికి పంపి, విద్యార్థులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. బాధితులు ప్రస్తుతం స్థానిక కరెన్సీ లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, అందువల్ల అక్కడి 'తక్ ఇమ్మిగ్రేషన్' అధికారులకు తగిన సూచనలు జారీ చేసి, విద్యార్థులకు అవసరమైన సహకారం, రక్షణ కల్పించాలని ఏపీ భవన్ కమిషనర్ అర్జా శ్రీకాంత్ భారత రాయబారికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రక్రియకు అవసరమైన అన్ని రకాల అధికారిక పత్రాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే స్వయంగా అందిస్తుందని స్పష్టం చేసిన కమిషనర్, వీలైనంత త్వరగా విద్యార్థులను వెనక్కి పంపేలా సహాయం చేయాలని కోరారు.

8:43 AM, 11 Aug 2026 (IST)

చంద్రగిరిలో ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ సంస్థపై కేసునమోదు

తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలో ఒక ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ సంస్థపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీలో ఈ సంస్థకు చెందిన సిబ్బంది పోలీస్ యూనిఫాంను పోలిన దుస్తులు ధరించి పాల్గొన్నారు. 'రాజు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ సంస్థ' తమ సిబ్బందిని ఈ ర్యాలీకి పంపించారు. చట్టప్రకారం పోలిన దుస్తులు ధరించడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమైంది. ఈ ఉల్లంఘనకు గాను రాజు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ సంస్థ యజమాని సతీశ్​కుమార్‌తో పాటు, మరికొందరిపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

8:03 AM, 11 Aug 2026 (IST)

గుడివాడ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రి సిబ్బందిపై విచారణకు ఆదేశం

కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రిలో జరిగిన అవకతవకలు, అధికార దుర్వినియోగం, నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై 11 మంది సిబ్బందిపై ప్రభుత్వం శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిలో ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఇందిరాదేవి, డెంటల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ వేణుగోపాల్‌తో పాటుమరో ఐదుగురు సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్లు ఉన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై క్షుణ్ణంగా విచారణ జరిపేందుకు ప్రకాశం జిల్లా డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్లక్ష్మీకుమారి, ఏసీబీ ఇన్‌స్పెక్టర్ సత్యనారాయణలను విచారణాధికారులుగా ప్రభుత్వం నియమించింది. నిర్ణీత గడువులోగా ఈ దర్యాప్తును పూర్తి చేసి సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని ఉన్నతాధికారులు వారిని ఆదేశించారు.

7:46 AM, 11 Aug 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరగడంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయి, వెలుపల ఉన్న శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 81,064 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా అందులో 33,136 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.36 కోట్లు వచ్చినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వెల్లడించారు.

7:44 AM, 11 Aug 2026 (IST)

జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 51,016 క్యూసెక్కుల వరద

ఎగువన ఉన్న జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి 51,016 క్యూసెక్కుల వరద నీరు నిరంతరాయంగా వచ్చి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 878.70 అడుగులకు చేరగా, నీటి నిల్వ 181.44 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. వరద కొనసాగుతుండటంతో ప్రాజెక్టు కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు. దీని ద్వారా 26,209 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జునసాగర్‌కు విడుదల చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 2,400 క్యూసెక్కులు, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్రెగ్యులేటర్‌కు 8,000 క్యూసెక్కులు, హంద్రీనీవా ఎత్తిపోతల పథకానికి 3,050 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

6:41 AM, 11 Aug 2026 (IST)

వాయవ్య బంగాళఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం

వాయవ్య బంగాళఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో, రేపు (బుధవారం) అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు (పోలవరం), విశాఖపట్నం, కాకినాడ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, రాయలసీమలోని శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

6:39 AM, 11 Aug 2026 (IST)

నేడు పాలకొల్లులో ఆక్వా రైతుల భారీ బహిరంగ సభ

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో నేడు ఆక్వా రైతుల భారీ బహిరంగ సభ జరగనుంది. ఆక్వా రంగానికి విద్యుత్ సబ్సిడీని పునరుద్ధరించినందుకు గాను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు ఈ సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రులు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, గొట్టిపాటి రవికుమార్, నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొననున్నారు. ఆక్వా రైతులకు సంబంధించిన విద్యుత్ సబ్సిడీ జీవోను మంత్రులు ఈ వేదికపైనే అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక సభకు రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి ఆక్వా రైతులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరానున్నారు.

Last Updated : August 11, 2026 at 11:48 AM IST

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