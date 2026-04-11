11-04-2026 Telangana News Today Live Updates : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 7:07 AM IST

11-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

7:10 AM, 11 Apr 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శుక్రవారం 65,534 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి 24,560 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించగా, తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.22 కోట్లు.

7:06 AM, 11 Apr 2026 (IST)

భూమిపైకి చేరుకున్న ఆర్టెమిస్-2

చంద్రుడి వద్దకు వెళ్లివచ్చిన ఆర్టెమిస్-2 విజయవంతంగా భూమిని చేరింది. ఒరాయన్ క్యాప్సూల్ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో విజయవంతంగా దిగింది. ఉదయం 5.38 గంటలకు శాన్‌డియాగో తీరంలో ఒరాయన్ క్యాప్సూల్‌ స్ప్లాష్‌డౌన్‌ అయింది. నలుగురు వ్యోమగాములు పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో సురక్షితంగా దిగారు. ఆర్టెమిస్-2లో వైజ్‌మాన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా, జెరెమీ హాన్సెన్ వ్యోమగాములు ఉన్నారు. ఒరాయన్ క్యాప్సూల్ క్షేమంగా దిగడంతో అంతరిక్ష ప్రయాణం ముగిసింది. అర్ధ శతాబ్దం తర్వాత వ్యోమగాములు చంద్రుడి చెంతకు వెళ్లొచ్చారు.

6:59 AM, 11 Apr 2026 (IST)

కామారెడ్డి జిల్లాలో అంబులెన్స్‌ను ఢీకొట్టిన బస్సు - ఇద్దరు మృతి

కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూర్ మండలం రామేశ్వర్‌పల్లి వద్ద రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అంబులెన్స్‌ని వెనక నుంచి బస్సు ఢీకొట్టిన ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్‌కు రోగితో వెళ్తున్న అంబులెన్స్‌ను బస్సు ఢీకొనగా, ప్రమాదంలో సలేహ భాను(63), అంబులెన్స్ డ్రైవర్ మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన సైఫుల్ల ఖాన్‌ (76)కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

6:45 AM, 11 Apr 2026 (IST)

నేడు నిజామాబాద్ జిల్లాకు రానున్న ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్

నేడు నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ (RSS Chief Mohan Bhagwat) రానున్నారు. కందకుర్తిలో కేశవ స్ఫూర్తి మందిరాన్ని మోహన్ భగవత్ ప్రారంభించనున్నారు.
స్ఫూర్తి మందిరంలో ఛాయ చిత్రాల ప్రదర్శనను తిలకించి అనంతరం ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ సభలో పాల్గొననున్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మోహన్ భగవత్ ప్రసంగించనున్నారు. ఈ మేరకు భగవత్ రాక దృష్ట్యా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

6:41 AM, 11 Apr 2026 (IST)

నల్గొండ జిల్లా: తనపై మేనమామ లైంగికదాడికి పాల్పడుతున్నాడని పోలీసులకు యువతి ఫిర్యాదు

నల్గొండ జిల్లాలోని వేములపల్లి మండలంలోని వ్యక్తిపై యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. తనపై మేనమామ లైంగికదాడికి పాల్పడుతున్నాడని యువతి ఫిర్యాదు ఇవ్వగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ యువతి మైనర్‌గా ఉన్నప్పటి నుంచి లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని ఫిర్యాదులో తెలిపింది. ఈ మేరకు ఎల్బీనగర్ పీఎస్‌కు వెళ్లి మేనమామపై ఫిర్యాదు చేసింది. కేసును ఎల్బీనగర్​ పోలీసులు వేములపల్లి పీఎస్‌కు బదిలీ చేశారు. నిందితుడు నాగేంద్రపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

6:39 AM, 11 Apr 2026 (IST)

ఇవాళ ఐపీఎల్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు

ఇవాళ ఐపీఎల్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు (IPL Today Match ) జరగనున్నాయి. నేడు చండీగఢ్​లో మధ్యాహ్నం 3.30 నుంచి పంజాబ్‌ కింగ్స్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ (PBKS VS SRH) మ్యాచ్‌ జరగనుంది. మరో మ్యాచ్​ చెన్నైలో రాత్రి 7.30 చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌, దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ (CSK VS DC) మధ్య జరగనుంది.

6:36 AM, 11 Apr 2026 (IST)

ఐపీఎల్‌: బెంగళూరుపై రాజస్థాన్‌ విజయం

ఐపీఎల్‌ : నిన్న రాత్రి ఆరు వికెట్ల తేడాతో బెంగళూరుపై రాజస్థాన్‌ గెలుపొందింది. స్కోర్లు: బెంగళూరు 201/8, రాజస్థాన్‌ 202/4

