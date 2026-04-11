11th April 2026 Today AP Live News Updates: వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై భూదందా ఫిర్యాదులు - కావలిలో విజిలెన్స్ దాడులు

11th April 2026 Today AP Live News Updates
11th April 2026 Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 7:46 AM IST

Updated : April 11, 2026 at 11:31 AM IST

11th April 2026 Today AP Live News Updates : కావలి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాపై విజిలెన్స్ దాడులు ముమ్మరం - వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై వంద ఎకరాలకు పైగా భూదందా ఫిర్యాదులు - ప్రతాప్‌కుమార్‌రెడ్డి, మన్నెమాల సుకుమారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భూదందా జరిగినట్లు ఆరోపణలు - వివిధ శాఖల సమాచారంతో విచారణ చేస్తున్న ప్రభుత్వం

LIVE FEED

11:26 AM, 11 Apr 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లాలో పర్యటించిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్

ప్రకాశం జిల్లా జె. పంగులూరు మండలం కొండమూరులో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి గొట్టిపాటి పలు అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవాల్లో జిల్లా కలెక్టర్​తో కలిసి పాల్గొన్నారు. మొత్తం రూ.30 లక్షలతో నూతనంగా నిర్మించిన బీటీ రోడ్డును మంత్రి గొట్టిపాటి ప్రారంభించారు. అనంతరం విద్యార్థులకు ఉచిత సైకిళ్ల పంపిణీలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ పాల్గొన్నారు.

11:23 AM, 11 Apr 2026 (IST)

పులివెందులలో అల్లరి మూకలకు అర్బన్‌ సీఐ శ్రీరామ్‌ కౌన్సిలింగ్‌

వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందులలో అల్లరి మూకలకు అర్బన్‌ సీఐ శ్రీరామ్‌ కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చారు. ఘర్షణకు పాల్పడిన ముగ్గురిని పోలీసులు నడిపించుకుంటూ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు. రెండు రోజుల క్రితం బస్టాండ్‌ సమీపంలో కర్రలతో యువకుల హల్‌చల్‌ చేశారు. మద్యం మత్తులో స్థానికులను ముగ్గురు యువకులు హడలెత్తించారు. దాంతో తప్పు చేస్తే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని అర్బన్ సీఐ శ్రీరామ్ ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.

10:26 AM, 11 Apr 2026 (IST)

కావలి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాపై విజిలెన్స్ దాడులు ముమ్మరం

నెల్లూరు జిల్లా కావలి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాపై విజిలెన్స్ దాడులు ముమ్మరం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై వంద ఎకరాలకు పైగా భూదందా ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రతాప్‌కుమార్‌రెడ్డి, మన్నెమాల సుకుమారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భూదందా జరిగినట్లు ఫిర్యాదులు అందాయి. అదే విధంగా రెవెన్యూ, మున్సిపల్, ఇరిగేషన్ శాఖల భూముల్లో దందాకు పాల్పడినట్లు అదికారులకు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దాంతో వివిధ శాఖల నుంచి సమాచారం తెప్పించుకుని ప్రభుత్వం విచారణ జరిపిస్తుంది. మాఫియా అరికడతామని ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సమయంలో చంద్రబాబు, పాదయాత్రలో లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం లేఔట్లు వేసి భూములు అమ్మేసిన ఫిర్యాదులపై విజిలెన్స్ దాడులను ముమ్మరం చేయడం గమనార్హం.

10:22 AM, 11 Apr 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఆత్మహత్యాయత్నం ఘటన

ఎన్టీఆర్ జిల్లా రెడ్డిగూడెం మండలం కుదపలో ఆత్మహత్యాయత్నం ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కుటుంబ కలహాలతో తల్లి, కుమారుడు పురుగులమందు తాగారు. అనంతరం చికిత్స పొందుతూ తల్లి సావిత్రి(74) మృతి చెందగా, కుమారుడు తిరుపతయ్య మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు. ఘటనపై రెడ్డిగూడెం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

10:16 AM, 11 Apr 2026 (IST)

గాజువాక ఆటోనగర్‌లో మినీ బస్సు దగ్ధం - తప్పిన ప్రాణనష్టం

విశాఖ జిల్లా గాజువాక ఆటోనగర్‌లో మినీ బస్సు దగ్ధమైంది. అదృష్టవశాత్తు ప్రాణనష్టం తప్పింది. షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో వినిత ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సులో మంటలు చెలరేగగా హుటాహుటిన ప్రమాద ప్రదేశానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు.

9:24 AM, 11 Apr 2026 (IST)

జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు

జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఘన నివాళులర్పించారు. కుల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా, మహిళల హక్కుల కోసం జ్యోతిరావు ఫులే కృషిచేశారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఫులే చూపించిన బాటలో నడవడం మన సామాజిక బాధ్యత అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రజలందరికీ పిలుపునిచ్చారు. ఫులే బోధనలు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.

9:04 AM, 11 Apr 2026 (IST)

ఒడిశా, తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ను ఆనుకొని కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం

ఒడిశా, తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ను ఆనుకొని ఉపరితల ఆవర్తనం నెలకొంది. సముద్రమట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. ఉత్తర తమిళనాడు పరివాహక ప్రాంతంలో సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఆవర్తనం ఉంది. ఫలితంగా ఉత్తరాంధ్ర , కోస్తాంధ్ర రాయలసీమలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశాలున్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మూడు రోజులు పాటు ఉష్ణోగ్రతలు పెరగనున్నాయి. పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు సెంటీగ్రేడ్ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్య సమయంలో చాలా చోట్ల 40 సెంటిగ్రేడ్ మించి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకు అవకాశం ఉంది.

8:48 AM, 11 Apr 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతుంది. అదే విధంగా శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 65,534 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.22 కోట్లుగా నమోదైంది. నిన్న శ్రీవారికి 24,560 మంది భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించారు.

8:47 AM, 11 Apr 2026 (IST)

నేడు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి రానున్న సీఎం చంద్రబాబు

నేడు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రానున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు. అనంతరం అందుబాటులో ఉన్న నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు. ఆపై తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీపై సమావేశంలో చర్చ జరగనుంది.

8:44 AM, 11 Apr 2026 (IST)

దళితుల అభ్యున్నతి, కులవ్యవస్థ నిర్మూలనకు జ్యోతిరావు ఫులే జీవితాంతం కృషిచేశారు: లోకేశ్

జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘన నివాళులర్పించారు. అనంతరం మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ దళితుల అభ్యున్నతి, కులవ్యవస్థ నిర్మూలనకు జీవితాంతం కృషిచేశారని గుర్తు చేశారు. ఆయన జయంతిని ప్రజా ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహిస్తోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సామాజిక సమస్యలపై అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన గొప్ప సంఘ సంస్కర్త జ్యోతిరావు ఫులే అని మంత్రి లోకేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. జ్యోతిరావు ఫులేను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వారి ఆశయ సాధనకు కృషిచేద్దామని ప్రజలందరికీ మంత్రి లోకేశ్ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.

8:42 AM, 11 Apr 2026 (IST)

వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఘటనపై ఆరా తీసిన సీఎం చంద్రబాబు

వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆరా తీశారు. మహిళలు, బాలికలపై దాడులకు తెగబడితే కఠినంగా వ్యవహరించాలన్న సీఎం ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు. ఇలాంటి విషయాల్లో నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించరాదని సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చూడాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

8:39 AM, 11 Apr 2026 (IST)

జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన మంత్రి డీఎస్‌బీవీ స్వామి

జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి సందర్భంగా మంత్రి డీఎస్‌బీవీ స్వామి నివాళులర్పించారు. సామాజిక న్యాయం కోసం చివరి శ్వాస వరకు అలుపెరగని పోరాటం చేశారని మంత్రి స్వామి జ్యోతిరావు ఫులేను ఉద్దేశించి పేర్కొన్నారు. నాడు సమాజంలో మూఢనమ్మకాలు, అందవిశ్వాసాలతో నలిగిపోతున్న అణగారిన వర్గాలకు పూలే కొత్త దారి చూపారని ఆయన తెలియజేశారు. బాలికలు, స్త్రీల విద్య కోసం పాఠశాలలు ప్రారంభించి విద్యా విప్లవానికి నాంది పలికారని మంత్రి వివరించారు. సమసమాజ నిర్మాణం కోసం అనేక సంస్థలు స్థాపించి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. పూలే ఉద్యమాలతో పాటు తన రచనల ద్వారా కూడా సమాజాన్ని మేల్కొలిపారని అభిప్రాయపడ్డారు. అదే విధంగా పూలే ఆశయ సాధనకు కృషి చేయడమే మనం ఆయనకు అర్పించే ఘన నివాళి అని మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి అందరికీ పిలుపునిచ్చారు.

8:38 AM, 11 Apr 2026 (IST)

విజయనగరం జిల్లా ఉపాధి కూలీలపై దూసుకెళ్లిన ఎడ్లబండి - 8 మంది గాయాలు

విజయనగరం జిల్లా గంట్యాడ మండలం పెద్దమజ్జిపాలెంలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉపాధి కూలీలపై ఎడ్లబండి దూసుకెళ్లగా 8 మంది కూలీలకు గాయాలయ్యాయి. అయితే ఉపాధి కూలీల ముఖ హాజరు నమోదు చేస్తుండగా ఎడ్లు బెదరడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

7:39 AM, 11 Apr 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గంలో ఏఎస్ఐ నిర్వాకం

పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గంలో ఏఎస్ఐ నిర్వాకం, ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమజంటల వీడియోలు తీసి బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేశారు. వీడియోలు చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ మహిళలను పోలీస్ అధికారి వేధిస్తున్నారు. జమ్మలమడకకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ సహాయంతో వీడియోలు తీయిస్తున్న ఏఎస్ఐ. ప్రస్తుతం ఏఎస్ఐ బెదిరింపు వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. దాంతో స్థానిక ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ కూడా ఇదే తరహాలో మహిళలను వేధిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

7:36 AM, 11 Apr 2026 (IST)

విజయవాడ సీపీకి బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ మానవ హక్కుల కమిటీ నోటీసులు

విజయవాడ సీపీకి బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ మానవ హక్కుల కమిటీ నోటీసులు అందించింది. టాస్క్‌ఫోర్స్ ఆఫీస్‌లో సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడంపై న్యాయవాదుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎంజీ రోడ్డులోని ప్రభుత్వ పశువైద్యశాల వద్ద ఉన్న టాస్క్‌ఫోర్స్ ఆఫీస్‌లో సీసీ కెమెరాలు లేవు. దాంతో సీసీటీవీల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధమని నోటీసుల్లో వారు స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా నోటీసు అందిన 15 రోజుల్లోగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా జవాడ బార్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది. సీసీ కెమెరాలు పెట్టి వెంటనే భౌతిక దాడులు ఆపాలని బార్ అసోసియేషన్ కన్వీనర్లు కోరారు.

7:29 AM, 11 Apr 2026 (IST)

గొంతుకోసిన ప్రేమోన్మాది వెంకటేశ్‌పై కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో నిన్న ఖాజీపేటలో కీర్తన గొంతుకోసిన ప్రేమోన్మాది వెంకటేశ్‌పై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. తెల్లవారుజామున పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు యత్నించగా వెంకటేశ్‌పై కాల్పులు జరపడం గమనార్హం. అదే విధంగా మైదుకూరు నుంచి తీసుకెళ్తుండగా తప్పించుకునేందుకు వెంకటేశ్‌
యత్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ కానిస్టేబుళ్లను గాయపరిచి పరారవుతున్న వెంకటేశ్‌పై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. దాంతో గాల్లోకి మూడు రౌండ్ల కాల్పులు పోలీసులు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులపై దాడి చేయడంతో నిందితుడు కాళ్లకు పోలీసులు కాల్చారు. అనంతరం తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడు వెంకటేశ్ ను కడప రిమ్స్ కు తరలించి పోలీసులు చికిత్స చేయిస్తున్నారు. అయితే నిన్న పెద్ద ఎత్తున జాతీయ రహదారిని దిగ్భందించి నిందితున్ని తమకు అప్పగించాలని మృతురాలు కీర్తన గ్రామస్తులు, బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.

Last Updated : April 11, 2026 at 11:31 AM IST

