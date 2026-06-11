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11-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దిల్లీలో పర్యటించనున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

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TELANGANA LIVE UPDATES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 7:22 AM IST

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11-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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7:05 AM, 11 Jun 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి (CM Revanth Reddy) నేడు దిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ప్రధాని మోదీ (PM Modi) అధ్యక్షతన దిల్లీలో జరిగే నీతి ఆయోగ్‌ (NITI Aayog) సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. 'వికసిత్ భారత్ 2047' సమ్మిళిత మానవ వనరుల అభివృద్ధి అనే థీమ్‌తో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని అధ్యక్షతన 11వ నీతి అయోగ్ సమావేశం జరగనుంది. దాంట్లో తెలంగాణ విజన్-2047, నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి సీఎం ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది. సమావేశం అనంతరం సీఎం పలువురు కేంద్రమంత్రులను కలవనున్నారు. రాష్ట్రంలోని పెండింగ్​ అంశాలను కేంద్రమంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. అనంతరం దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పెద్దలను కలిసి మీనాక్షి నటరాజన్ తిరస్కరణ, అలాగే మంత్రివర్గ విస్తరణ (Cabinet Expansion)పై పార్టీ పెద్దలతో చర్చించే అవకాశం ఉంది.

7:03 AM, 11 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్​ : జిమ్‌ చేస్తూ గుండెపోటుతో ఓ యువకుడు మృతి

ఐఎస్‌ సదన్‌ పీఎస్‌ పరిధిలోని జిమ్‌లో గుండెపోటు (Heart Attack)తో ఓ యువకుడు మృతి చెందాడు. మదనపేట్​కు చెందిన వ్యక్తి బుధవారం రాత్రి అలెవ్​ జిమ్​కు వచ్చాడు. జిమ్​ చేస్తున్న క్రమంలో ఒక్కసారిగా గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయాడు. ఇది గమనించిన జిమ్ సిబ్బంది ఆ యువకుడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

6:44 AM, 11 Jun 2026 (IST)

నేడు దిల్లీ ఇందిరాభవన్‌లో కాంగ్రెస్‌ అత్యవసర సమావేశం

నేడు దిల్లీ ఇందిరాభవన్‌లో కాంగ్రెస్‌ అత్యవసర సమావేశం (Congress Meeting) జరగనుంది. ఈరోజు ఉదయం 11.30 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే (Kharge) అధ్యక్షతన దీనిని నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఇన్‌ఛార్జులు, పీసీసీ అధ్యక్షులు (PCC President's) హాజరు కావాలని అధిష్ఠానం ఆదేశించింది.

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