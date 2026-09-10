10-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో సీఎల్పీ సమావేశం
10-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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భూత్పూర్ వద్ద మేకల లోడ్తో వెళ్తున్న లారీ దగ్ధం
మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ వద్ద మేకల లోడ్తో వెళ్తున్న లారీలో మంటలు చెలరేగాయి. జాతీయ రహదారిపై సూచిక బోర్డును ఢీకొని లారీలో మంటలు చెలరేగడంతో లారీలోని వ్యక్తి సజీవదహనం కాగా, 200 మేకలు మృతి చెందాయి. హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వెళ్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం.
నేడు అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో సీఎల్పీ సమావేశం
నేడు అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో సీఎల్పీ సమావేశం జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సీఎల్పీ సమావేశం జరగనుందని సమాచారం.
రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె
రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె జరగనుంది. ఈ మేరకు బ్యాంకుల సమ్మె నిర్వహించనున్నట్లు ఆలిండియా బ్యాంకు ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలపై బ్యాంకు ఉద్యోగుల దేశవ్యాప్త సమ్మె చేయనున్నారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని బ్యాంకు ఉద్యోగుల డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పోలీస్ నియామకాల్లో వయో పరిమితి పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం
నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. పోలీసు నియామకాల్లో వయోపరిమితి పెంచుతూ సర్కారు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన జీవోను విడుదల చేసింది. కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు మూడేళ్ల వయోపరిమితి పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎస్ఐ ఉద్యోగాలతో సమానంగా కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థుల వయోపరిమితిని పెంచారు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు వయోపరిమితి 32 ఏళ్లకు పెంచారు. పోలీసు, ఫైర్, జైళ్ల శాఖ, ఎస్పీఎఫ్ విభాగాల్లో కానిస్టేబుల్ నియామకానికి పెంచారు. కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) పోస్టులకు మాత్రం వయోపరిమితి పెంచలేదు.
పోలీసు ఉద్యోగ అభ్యర్థుల వయోపరిమితి పెంపుపై హర్షం
పోలీసు ఉద్యోగ అభ్యర్థుల వయోపరిమితి పెంపుపై ప్రభుత్వ విప్ బల్మూరి వెంకట్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అసెంబ్లీలో వయోపరిమితి సమస్యను సీఎం దృష్టికి బల్మూరి వెంకట్ తీసుకెళ్లారు. దీనిపై వెంటనే సానుకూలంగా స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో పోలీస్ అభ్యర్థులకు భారీ ఊరట లభించిందని చెప్పారు. మళ్లీ పరీక్షలు రాసుకునే అవకాశం కల్పించారని తెలిపారు.
ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్ కొత్త ఛైర్పర్సన్గా మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కీ గౌడ్
ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్ కొత్త ఛైర్పర్సన్గా మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కీ గౌడ్ను ఏఐసీసీ నియమించింది. మధుయాష్కీ గౌడ్ నియామకం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
గుజరాత్లోని కుడాసన్లో ఘోర ప్రమాదం
గుజరాత్లోని కుడాసన్లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం స్లాబ్ కుప్పకూలి పలువురు కూలీలు చిక్కుకున్నారు. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. స్లాబ్ కింద చిక్కుకున్న ఐదుగురు కార్మికులను సహాయక బృందాలు రక్షించాయి. ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రమాద స్థలానికి గుజరాత్ ఉపముఖ్యమంత్రి హర్ష్ సంఘవి చేరుకున్నారు.
బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక మలుపు
బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. రెజిమెంట్లోని ఓ ఆర్మీ అధికారి చుట్టూ అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ఏడు రోజులుగా ఆర్మీ అధికారిని పోలీసులు, ఎన్ఐఏ, మిలటరీ ఇంటిలిజెన్స్లు విచారిస్తున్నాయి. ఈ నెల 3 నుంచి ప్రతిరోజూ అధికారిని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో 42 మంది అనుమానితుల జాబితాను దర్యాప్తు అధికారులు సిద్ధం చేశారు. ఆయుధాలు భద్రపరిచే గదిలోకి ప్రవేశించే అధికారం ఉన్నవారిని అధికారులు విచారించారు. గత నెల 30న 12 తుపాకులు, 21 మ్యాగజైన్లు, నైట్ విజన్ బైనాక్యులర్ చోరీ జరిగిన విషయం విదితమే. 1,912 తూటాలు మాయమయ్యాయి. ఒక్క మ్యాగజైన్ మాత్రమే లభ్యమైంది. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలను దర్యాప్తు బృందాలు పరిశీలించాయి. మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్, ఎన్ఐఏ, మల్కాజిగిరి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఒకట్రెండు రోజుల్లో కేసులో కీలక పురోగతి ఉంటుందని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు.