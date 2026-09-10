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10th September 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:04 AM IST

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10th September 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో నేడు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 3 రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. నేడు శ్రీకాకుళం, మన్యం, అల్లూరి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, తిరుపతి జిల్లాలతో పాటు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి

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6:43 AM, 10 Sep 2026 (IST)

నేడు, రేపు ఏపీ కలెక్టర్ల సదస్సు

అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు, రేపు రెండు రోజుల పాటు జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనుంది. ఈ సదస్సులో మొత్తం 19 కీలక అంశాలపై సీఎం సమీక్షించనున్నారు. జిల్లాల ఆర్థిక వృద్ధి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్‌, సంక్షేమ పథకాల అమలు, శాంతిభద్రతలు, పెట్టుబడులు వంటి వాటిపై అధికారులతో చర్చించనున్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఈ సదస్సులో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొననున్నారు.

6:43 AM, 10 Sep 2026 (IST)

నేడు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం

ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో నేడు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 3 రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. నేడు శ్రీకాకుళం, మన్యం, అల్లూరి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, తిరుపతి జిల్లాలతో పాటు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.

6:43 AM, 10 Sep 2026 (IST)

రేపు బ్యాంకుల దేశవ్యాప్త సమ్మె

తమ దీర్ఘకాలిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా రేపు బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగనున్నారు. ఈ మేరకు ఆలిండియా బ్యాంకు ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ సమ్మె నోటీసు ఇచ్చింది. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్‌లో ఉన్న తమ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ సమ్మె కారణంగా రేపు బ్యాంకింగ్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగనుంది.

6:43 AM, 10 Sep 2026 (IST)

ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్ చైర్మన్‌గా మధుయాష్కీ గౌడ్

ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్ కొత్త చైర్‌పర్సన్‌గా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కీ గౌడ్ నియమితులయ్యారు. ఈ నియామకం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ఏఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

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