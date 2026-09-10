10th September 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం
10th September 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో నేడు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 3 రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. నేడు శ్రీకాకుళం, మన్యం, అల్లూరి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, తిరుపతి జిల్లాలతో పాటు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి
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నేడు, రేపు ఏపీ కలెక్టర్ల సదస్సు
అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు, రేపు రెండు రోజుల పాటు జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనుంది. ఈ సదస్సులో మొత్తం 19 కీలక అంశాలపై సీఎం సమీక్షించనున్నారు. జిల్లాల ఆర్థిక వృద్ధి, స్వర్ణాంధ్ర విజన్, సంక్షేమ పథకాల అమలు, శాంతిభద్రతలు, పెట్టుబడులు వంటి వాటిపై అధికారులతో చర్చించనున్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఈ సదస్సులో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొననున్నారు.
నేడు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం
ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో నేడు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 3 రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. నేడు శ్రీకాకుళం, మన్యం, అల్లూరి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, తిరుపతి జిల్లాలతో పాటు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
రేపు బ్యాంకుల దేశవ్యాప్త సమ్మె
తమ దీర్ఘకాలిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా రేపు బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగనున్నారు. ఈ మేరకు ఆలిండియా బ్యాంకు ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ సమ్మె నోటీసు ఇచ్చింది. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న తమ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ సమ్మె కారణంగా రేపు బ్యాంకింగ్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగనుంది.
ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్ చైర్మన్గా మధుయాష్కీ గౌడ్
ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్ కొత్త చైర్పర్సన్గా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కీ గౌడ్ నియమితులయ్యారు. ఈ నియామకం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని ఏఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.