10-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆర్టీసీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రస్థాయి గుర్తింపు సంఘంగా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్
Published : October 10, 2026 at 6:43 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 6:51 AM IST
10-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రష్యాతో అమెరికా భారీ చమురు ఒప్పందం
రష్యాతో అమెరికా భారీ చమురు ఒప్పందం కుదుర్చుకొంది. రష్యాతో చమురు ఒప్పందం వివరాలు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెల్లడించారు. రష్యాతో ఒప్పందం వల్ల అమెరికాకు పెద్దమెుత్తంలో చమురు వస్తోందని వ్యఖ్యానించారు. అమెరికాకు కావాల్సిన డీజిల్ కూడా రష్యా నుంచి వస్తోందని వెల్లడించారు. చమురు ఒప్పందం విషయంలో పుతిన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఆర్టీసీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రస్థాయి గుర్తింపు సంఘంగా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్
ఆర్టీసీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రస్థాయి గుర్తింపు సంఘంగా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నిలించింది. ఏఐటీయూసీ అనుబంధ ఈయూ విజయంపై సీపీఐ ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విజయం ఆర్టీసీ కార్మికులదేనని వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఎర్రజెండా పట్ల ఉన్న విశ్వాసాన్ని చాటుతోందని పేర్కొన్నారు.ఈయూ, ఎన్ఎంయూ, టీఎంయూ సంఘాలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్ల సాధనకు సీపీఐ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
నేడు దిల్లీలో ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
నేడు దిల్లీలో ఆందోళనలకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. సీఈసీ రాజీనామా, సర్ ప్రక్రియ రద్దు డిమాండ్లతో సీజేపీ ఆందోళన చేపట్టనుంది. దిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనల దృష్ట్యా పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. 20 వేలకు పైగా పోలీసులు, పారామిలటరీ బలగాలు మోహరించారు. ఛత్తీస్గఢ్, బెంగాల్ నుంచే 7 వేల మంది సిబ్బందిని దిల్లీకి తరలించారు. దిల్లీలో ఇవాళ రాత్రి వరకు 57 మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేయాలని పోలీసుల నిర్ణియించారు. ఆందోళనల దృష్ట్యా న్యూదిల్లీ, నిజాముద్దీన్ స్టేషన్లకు వచ్చే పలు రైళ్లు రద్దు చేశారు. జంతర్మంతర్కు 4 కి.మీ. పరిధిలో రాత్రి వరకు ఇంటర్నెట్ సేవలపై ఆంక్షలు విధించారు.