10th October 2026 Ap News Today Live News : బీసీల అభ్యున్నతికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:51 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 10:19 AM IST
10th October 2026 Ap News Today Live News : కాంగ్రెస్ పార్టీ 'చలో లోక్ భవన్' నిరసన కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో గన్నవరంలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకుని, పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిలను గృహనిర్బంధంలో ఉంచారు.
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అద్దంకిలో దశాబ్దకాల భూ సమస్యలకు పరిష్కారం గొట్టిపాటికి బాధితుల కృతజ్ఞతలు
అద్దంకిలో దశాబ్దకాలంగా ఉన్న భూ సమస్యలకు పరిష్కారం. బాధితులు గొట్టిపాటికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భూ వివాదాల పరిష్కారంతో అద్దంకి నివాసితులు ఆనందపడ్డారు. బాధితులు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి అనగాని సత్య ప్రసాద్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నిన్న దైవలరావు నుంచి నేడు అద్దంకి వరకు '22-ఎ' భూ సమస్యల పరిష్కారంలో వేగం పుంజుకుంది. రిజిస్ట్రేషన్కు ఉన్న దీర్ఘకాలిక అడ్డంకులకు తెరదించుతూ అద్దంకి భూములను '22-ఎ' నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించారు. గతంలో అధికారులను పలుమార్లు కలిసినా పరిష్కారం కాని ఈ సమస్యకు కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో ఎట్టకేలకు పరిష్కారం లభించింది.
బీసీల అభ్యున్నతికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
బీసీ వర్గాల అభ్యున్నతికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బీసీల రిజర్వేషన్ల కోటాను 34% నుంచి 24%కి తగ్గించిందని గుర్తు చేస్తూ, టీడీపీ మాత్రం 34% రిజర్వేషన్ల అమలుకు కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రిజర్వేషన్ల తగ్గింపు కారణంగా 16,800 మంది బీసీలు తమ పదవులను కోల్పోయారని ఆయన ఎత్తిచూపారు. రాజకీయంగా బీసీలను దెబ్బతీసిన వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పుడు ఈ అంశంపై ఎలా మాట్లాడగలదని ఆయన ప్రశ్నించారు. అలాగే, ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
సెప్టెంబర్ నెల ఆర్థిక నివేదికపై అధికారులతో సీఎం సమీక్ష
"ఆర్థిక నివేదికలు కేవలం సమీక్షలకే పరిమితం కాకూడదు. అభివృద్ధికి కార్యాచరణ ప్రణాళికలుగా మారాలి.నివేదికల ఆధారంగా శాఖల పనితీరును మెరుగుపరచుకోవాలి.వ్యవసాయ రంగం తరహాలో సేవలు, పరిశ్రమల రంగాలు కూడా పుంజుకోవాలి.వివిధ రంగాల్లో ఉత్తమ విధానాలను గుర్తించి అమలు చేయాలి. రంగాల అభివృద్ధికి నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వరకు నివేదికల ఆధారంగా చర్యలు చేపట్టాలి. నియోజకవర్గాల స్థాయిలో విజన్ యూనిట్ ప్రణాళికలు అమలు చేయాలి. స్థానిక అవకాశాలను ప్రపంచ మార్కెట్లకు అనుసంధానించాలి. ఆర్థిక ప్రగతి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.ధరలు పెరగకుండా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి."- నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
గన్నవరంలోని క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల గృహనిర్భంధం
కాంగ్రెస్ పార్టీ 'చలో లోక్ భవన్' నిరసన కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో గన్నవరంలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకుని, పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిలను గృహనిర్బంధంలో ఉంచారు. బహిరంగ సభలు, సమావేశాలు, నిరసనలు, ధర్నాలకు అనుమతి లేదని తెలుపుతూ, 1861 నాటి పోలీస్ చట్టంలోని సెక్షన్ 30 కింద ఆంక్షలు అమలు చేశారు. దసరా, నవరాత్రి, విజయవాడ ఉత్సవ్, సరస్ మేళా వంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నందున ప్రజలు సహకరించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో 'సర్వ దర్శనం' కోసం వేచి ఉండే సమయం 8 గంటలు. స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు 10 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న 68,187 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.4.55 కోట్లుగా నమోదైంది. 23,923 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు సచివాలయంలో సమావేశం కానుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయడంపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అలాగే బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడంపై కూడా చర్చించనుంది.