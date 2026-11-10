10th November 2026 AP News Live Updates : పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయిన పవన్కల్యాణ్, అన్నా కొణిదెల
10th November 2026 AP News Live Updates : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, అన్నా లెజినోవా వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికారు. పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఇరువురూ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు.
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శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో కార్తిక మాసోత్సవాలు ప్రారంభం
ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో కార్తిక మాసోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కార్తిక మాస ఘడియలు రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో దేవస్థానం ఈవో ఎం. శ్రీనివాసరావు దంపతులు, అర్చకులు ఆకాశ దీపానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆకాశ దీపాన్ని స్వామివారి ఆలయ ప్రధాన ధ్వజస్తంభంపై ఆవిష్కరించారు. నేటి నుంచి వచ్చే నెల 9వ తేదీ వరకు కార్తిక మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. కార్తిక మాసంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండడంతో ఆర్జిత సేవల్లో మార్పులు చేశారు. కార్తిక మాసం అంతా రూ.5000ల గర్భాలయ అభిషేకాలు, రూ.1500ల సామూహిక అభిషేకాలు రద్దు చేశారు. శని, ఆది ,సోమ వారాల్లో స్వామి అమ్మవార్ల అలంకార దర్శనం ఏర్పాటు చేస్తారు. మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు విడతల వారీగా మల్లికార్జున స్వామి స్పర్శ దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఈనెల 20న శ్రీశైలంలో కోటి దీపోత్సవం జరగనుంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని విభాగాల అధికారులకు ప్రత్యేక విధులు కేటాయించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్లో నిల్చున్నారు. సోమవారం నాడు శ్రీవారిని 83,609 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా 24,816 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.95 కోట్లు సమకూరింది.
పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయిన పవన్కల్యాణ్, అన్నా కొణిదెల
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, అన్నా లెజినోవా వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికారు. పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఇరువురూ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. వివాహ బంధం ముగిసినప్పటికీ, మంచి స్నేహితులుగా , పిల్లలకు అంకితభావం గల తల్లిదండ్రులుగా కొనసాగుతామని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పిల్లల సంతోషం, శ్రేయస్సే ఎప్పటికీ తమ మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పు జరుగుతున్న సమయంలో అందరూ అర్థం చేసుకుని గోప్యతకు గౌరవం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రయాణంలో వెన్నంటి నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
నేటి నుంచి రాష్ట్ర మానవహక్కుల కమిషన్ క్యాంప్ కోర్టులు
నేటి నుంచి రాష్ట్ర మానవహక్కుల కమిషన్ ఛైర్మన్ జస్టిస్ సత్యనారాయణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో క్యాంప్ కోర్టులు నిర్వహించనున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి 13 వరకు విజయవాడ సబ్కలెక్టర్ ఆఫీసులో కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల కేసులు విచారణ, కొత్త కేసులు స్వీకరించనున్నారు.
శ్రీశైలంలో నేటి నుంచి కార్తిక మాసోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో నేటి నుంచి కార్తిక మాసోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గర్భాలయ, సామూహిక అభిషేకాలు రద్దు చేశారు. కార్తిక మాసం శని, ఆది, సోమవారాల్లో అలంకార దర్శనం, మంగళవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు మల్లన్న స్పర్శ దర్శనం ఉండనుంది. ఈ నెల 20న శ్రీశైలంలో కోటి దీపోత్సవం నిర్వహిస్తామని ఈవో ఎం.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. కార్తిక మాసంలో యథావిధిగా ఆర్జిత హోమాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
జంగారెడ్డిగూడెం మండలం మైసన్నగూడెంలో హత్య
ఏలూరు జంగారెడ్డిగూడెం మండలం మైసన్నగూడెంలో బావ బషీర్ను, బావమరిది సుభాని హత్య చేశాడు. మద్యం తాగి నిత్యం సోదరిని హింసిస్తున్నాడని కత్తితో పొడిచాడు.