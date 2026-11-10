10-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆన్లైన్ లోన్ యాప్ల వేధింపులతో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య
10-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయిన పవన్కల్యాణ్, అన్నా కొణిదెల
పరస్పర అంగీకారంతో పవన్కల్యాణ్, అన్నా కొణిదెల తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికారు. ఈ విషయాన్ని పవన్కల్యాణ్ కొణిదెల, అన్నా కొణిదెల సంయుక్తంగా ప్రకటించారు. మా జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగాన్ని కలిసి పంచుకున్నామని పవన్, అన్నా వెల్లడించారు. పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని చెప్పారు. తమ వివాహ బంధం ముగిసినప్పటికీ, మేము మంచి స్నేహితులుగా కొనసాగుతామని అన్నారు. తమ పిల్లలకు అంకితభావం గల తల్లిదండ్రులుగా కొనసాగుతామని స్పష్టం చేశారు. పిల్లల సంతోషం, శ్రేయస్సు ఎప్పటికీ మా మొదటి ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్నారు. తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పు, గోప్యతకు గౌరవం ఇస్తారని కోరుకుంటున్నామన్నారు. ఈ ప్రయాణంలో తమకు వెన్నంటి నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రంగారెడ్డి: ఆన్లైన్ లోన్ యాప్ల వేధింపులతో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య
ఆన్లైన్ లోన్ యాప్ల వేధింపుల కారణంగా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం హర్షగూడలోని ఇంట్లో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. 8వ బెటాలియన్లో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న శ్రీను (31) వివిధ ఆన్లైన్ లోన్ యాప్ల ద్వారా అప్పులు తీసుకున్నారు. దీంతో అప్పులు చెల్లించాలంటూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపులు, వేధింపులు మొదలయ్యాయి. మొబైల్కు మార్ఫింగ్ ఫొటోలు పంపి వేధించినట్లు కుటుంబసభ్యుల చెబుతున్నారు. శ్రీను ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్కు పాల్పడినట్లు సమాచారం. మృతుడి తల్లి ఫిర్యాదుతో పహాడీషరీఫ్ పీఎస్లో కేసునమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.