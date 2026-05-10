10-05-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణలో పర్యటనపై ప్రధాని మోదీ ట్వీట్
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES (ETV Bharat)
10-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద తలసేమియా రన్
- హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్(NTR Trust) ఆధ్వర్యంలో నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద తలసేమియా రన్ నిర్వహించారు. ట్రస్ట్ ఛైర్మన్ నారా భువనేశ్వరి 10కె, 5కె, 3కె పరుగు ప్రారంభించారు. తలసేమియా రన్లో నగర కమిషనర్ సజ్జనార్, మాజీ క్రికెటర్ మిథాలి రాజ్ పాల్గొన్నారు. భారత్ బయోటిక్ ఛైర్పర్సన్ సుచిత్ర ఎల్లా కూడా ఈ రన్లో పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణలో పర్యటనపై ప్రధాని మోదీ ట్వీట్
- కర్ణాటక, తెలంగాణలో ఇవాళ పర్యటనపై ప్రధాని మోదీ(PM MODI TWEET) ట్వీట్ చేశారు. తెలంగాణలో అభివృద్ధి పనులను శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. మొత్తం రూ. 9,377 కోట్ల విలువైన పనులకు ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థాపనలు చేస్తున్నట్లు ట్వీట్ చేశారు. మధ్యాహ్నం 2.20 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు. రాత్రి 7.30 వరకు వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
దిల్లీ, లఖ్నవూ, నేపాల్కు బయల్దేరి వెళ్లిన 10 ప్రత్యేక బృందాలు
- హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్య హత్య కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నేపాలి పనిమనిషి కల్పన ముఠాను పట్టుకోవడానికి 10 బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. వీరంతా దిల్లీ, లఖ్నవూ, నేపాల్కు బయల్దేరి వెళ్లారు. ఈనెల 7న అర్ధరాత్రే తనూజ హత్య జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.