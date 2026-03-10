10-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్
10-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అరెస్ట్
- ఖమ్మం: వెలుగుమట్ల బాధితులకు మద్దతుగా రాత్రి నుంచి కవిత నిరాహరదీక్ష
- డీఎస్పీ అధ్యక్షుడు విశారదన్ మహరాజ్తో కలిసి నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన కవిత
- కవితతో పాటు నిరాహారదీక్ష చేపట్టిన వారిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- అరెస్టు చేసిన వారిని హైదరాబాద్ తరలిస్తున్న ఖమ్మం పోలీసులు
నేడు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు అవగాహన కార్యక్రమం
- శాసనసభ కార్యకలాపాలు, బడ్జెట్, రాజకీయ అంశాలపై అవగాహనా సదస్సు
- హైదరాబాద్ శివారులోని ఓ రిసార్ట్లో బీఆర్ఎస్ నేతల వర్క్ షాప్
తుదిదశకు చేరుకున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ కసరత్తు
- ప్రభుత్వ శాఖల ప్రతిపాదనలపై నేటి నుంచి మళ్లీ సమీక్షలు
- మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం కానున్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి
- ఆయా శాఖల బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సమీక్ష
ఇవాళ, రేపు సీపీఐ రాష్ట్ర సమితి సమావేశాలు
- సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అధ్యక్షతన సమావేశాలు
- తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, పార్టీ బలోపేతంపై సమావేశంలో చర్చించనున్న నేతలు
- ప్రజా సమస్యలపై చర్చించి భవిష్యత్తు కార్యాచరణను రూపొందించనున్న నేతలు
వంటగ్యాస్ బుకింగ్ వ్యవధి 25 రోజులకు పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
- వంటగ్యాస్ బుకింగ్ నిబంధనల్లో మార్పులు చేసిన కేంద్రం
- వంటగ్యాస్ బుకింగ్ వ్యవధి 25 రోజులకు పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
- రెండు గ్యాస్ బుకింగ్ మధ్య కనీస గడువు 21 నుంచి 25 రోజులకు పెంపు
- బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను అరకట్టడమే లక్ష్యమన్న కేంద్రం
- ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి పెంచాలని కంపెనీలకు కేంద్రం ఆదేశం
- వాణిజ్య అవసరాల కంటే, గృహాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కేంద్రం సూచన
