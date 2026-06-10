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10-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఫ్యూచర్​సిటీలో ఎఫ్‌సీడీఏ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 7:09 AM IST

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10-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:46 AM, 10 Jun 2026 (IST)

నేడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. సిద్ధాపూర్ జలాశయ పనులను పరిశీలించనున్నారు. జాకోరా, చందూర్ ఎత్తిపోతల పథకాలను ప్రారంభించిన అనంతరం నిజామాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఉత్తమ్​ పాల్గొననున్నారు.

6:44 AM, 10 Jun 2026 (IST)

ఫ్యూచర్‌ సిటీలో పాలన దిశగా రేవంత్‌ సర్కార్‌ ముందడుగు

ఫ్యూచర్‌ సిటీలో పాలన దిశగా రేవంత్‌ సర్కార్‌ ముందడుగు వేసింది. నేడు ఎఫ్‌సీడీఏ కార్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. రెండు ఎకరాల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయం నిర్మించారు. ఎఫ్‌సీడీఏ కార్యాలయ విశిష్టతలపై ప్రత్యేక వీడియో విడుదల చేసింది. కమిషనర్ శంశాక ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

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