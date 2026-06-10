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10th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: దర్శకుడు భారతీరాజా కన్నుమూత

10th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
10th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 6:51 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 7:58 AM IST

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10th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : రెండ్రోజుల పాటు దిల్లీలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - నేడు ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాల సమావేశానికి హాజరుకానున్న సీఎం - రేపు నీతి ఆయోగ్ 11వ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్‌ సమావేశానికి హాజరుకానున్న సీఎం

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7:57 AM, 10 Jun 2026 (IST)

దర్శకుడు భారతీరాజా కన్నుమూత

ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా కన్నుమూశారు. అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. 1941 జులై 17న భారతీరాజా జన్మించారు. కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు.

7:56 AM, 10 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 83,812 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.31 కోట్లు రాగా 38,345 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:39 AM, 10 Jun 2026 (IST)

రెండ్రోజులపాటు దిల్లీలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

రెండ్రోజుల పాటు దిల్లీలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. నేడు ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాల సమావేశానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు. రేపు నీతి ఆయోగ్ 11వ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్‌ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు.

6:38 AM, 10 Jun 2026 (IST)

దిల్లీలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ పర్యటన

నేడు దిల్లీలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్ పర్యటించనున్నారు. ఎన్డీయే పక్షాల సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ హాజరుకానున్నారు.

6:37 AM, 10 Jun 2026 (IST)

నేడు, రేపు తిరుపతి, తిరుమలలో గవర్నర్‌ పర్యటన

నేడు, రేపు తిరుపతి, తిరుమలలో గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ పర్యటించనున్నారు. నేడు తిరుపతి ఎస్వీయూ స్నాతకోత్సవంలో గవర్నర్‍ పాల్గొననున్నారు. రేపు తిరుమల శ్రీవారిని గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ దర్శించుకోనున్నారు.

6:34 AM, 10 Jun 2026 (IST)

దిల్లీలో ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్ష సమావేశం

నేడు దిల్లీలో ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్ష సమావేశం కానుంది. సమావేశానికి కేంద్రమంత్రులు, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు హాజరుకానున్నారు. కేంద్రంలో మోదీ సర్కార్‌ అధికారంలోకి వచ్చి 12 ఏళ్లు పూర్తి అయ్యింది. దేశ చరిత్రలో సుదీర్ఘకాలం ప్రధాని పదవిలో కొనసాగిన నేతగా మోదీ రికార్డు సాధించారు. మోదీ సాధించిన ఘనతపై ఎన్డీయే ఓ ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ఆమోదించనున్నారు. భేటీలో 2047 'వికసిత భారత్' రోడ్‌ మ్యాప్‌పై చర్చించనున్నట్టు బీజేపీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర పథకాల అమలు పై భేటీలో చర్చించే అవకాశముంది.

Last Updated : June 10, 2026 at 7:58 AM IST

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